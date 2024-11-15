Песков: Путин обещал изучить замедление YouTube

Tекст: Алексей Дегтярев

«Действительно, затрагивалась эта тема, и действительно президент сказал, что посмотрит на эту проблему», – цитирует Пескова ТАСС.

При этом представитель Кремля отметил, что затруднения с доступом к YouTube не являются приоритетными для россиян. По его словам, вопрос о возврате нормальной работы платформы не стоит на повестке дня.

Песков также добавил, что проблемы с видеохостингом частично связаны с позицией компании Google, которая владеет YouTube.

«Позиция хозяина этого сервиса направлена на то, чтобы не выполнять соответствующие законы РФ. Не выполняя законы, соответственно, компания не меняет, не обновляет необходимое оборудование. Во многом есть такие проблемы», – указал он.

Ранее руководитель киностудии «Мосфильм» Шахназаров после встречи с Путиным заявил, что глава российского государства пообещал разобраться с замедлением работы YouTube.