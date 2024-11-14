Маск поддержал пожизненное заключение для врачей за операции детям по смене пола

Tекст: Дарья Григоренко

Он прокомментировал публикацию в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России), где пользователь призвал к жестким мерам вплоть до пожизненного заключения в отношении медиков, занимающихся сменой пола у детей. Публикация была реакцией на данные газеты Times о том, что в США за пять лет как минимум 14 тыс. детей подверглись «хирургической или химической кастрации», передает РИА «Новости».

Маск выразил свое согласие на этот пост, кратко ответив: «Да».

Ранее предприниматель уже высказывал критику в адрес медицинского сообщества после своего личного опыта. Он утверждал, что врачи обманом заставили его подписать согласие на прием его сыном Ксавье, который идентифицирует себя как женщина, блокаторов полового созревания. Маск заявил, что не получил полного объяснения, что эти препараты на самом деле используются для стерилизации, что привело к его отчуждению от сына.

Напомним, один из сыновей миллиардера по имени Ксавье сменил пол, проклял родителя, отрекся от фамилии. Маск обвиняет в потере сына «воукизм» (идеология внимания к меньшинствам), а также лоббизм «леваков» в образовании и медицине.

В сентябре Госдума одобрила в первом чтении законопроект, запрещающий усыновление российских детей гражданами стран, где разрешена смена пола, что охватывает такие государства, как Британия, Германия и Канада.