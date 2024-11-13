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    Сейчас Германия – это политическая пустота в самом центре Европы, занимающая значительное место в мировой экономике и торговле. И безответственные угрозы германской элиты в адрес России на практике не значат ничего.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Кто станет новым президентом Украины, если Трамп отвергнет Зеленского

    ЗЕ-команда – это клиент демократов, и она не нужна Трампу у власти на Украине. Каким образом он может свергнуть Зеленского? Вариантов много. Но победа Трампа открывает окно возможностей и для других политиков.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Мат – более серьезная проблема, чем может показаться

    Мат не просто один из регистров языка – это явление глубоко разрушительное в социальном, культурном, психологическом и духовном отношении. Он обесценивает и оскверняет все, что может – не случайно наиболее распространенное непечатное выражение оскорбляет мать собеседника.

    31 комментарий
    13 ноября 2024, 14:24 • Новости дня

    Марочко: Подрыв дамбы близ Курахово позволит России форсировать водоем зимой

    Tекст: Александра Юдина

    Подрыв дамбы Кураховского водохранилища ВСУ облегчит российским войскам форсирование преграды зимой из-за понижения уровня воды и заморозков, выразил мнение военный эксперт Андрей Марочко.

    По его мнению, подрыв Терновской дамбы на Кураховском водохранилище, совершенный ВСУ, в будущем облегчит российским войскам форсирование водной преграды, передает «Комсомольская правда».

    Марочко отметил, что это стало возможным благодаря ожидаемым заморозкам и понижению уровня воды, что позволит военнослужащим передвигаться по льду на легкой бронетехнике.

    Также военный эксперт добавил, что такие действия со стороны ВСУ не являются новостью, поскольку Киев систематически нарушает нормы международного гуманитарного права.

    «Практика показывает, что если ВСУ подрывают дамбу, то в дальнейшем оказывают нам услугу, как говорится. Потому что мельчает водоем, форсировать водную преграду становится намного легче», – указал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы продвинулись в восточной части Курахова, а затем продолжили наступление в районе города, в то время как украинские войска затопили собственные позиции близ Курахова. Председатель комиссии Общественной палаты Владимир Рогов назвал подрыв Терновской дамбы на Кураховском водохранилище терактом.

    12 ноября 2024, 15:07 • Новости дня
    Опубликовано видео подрыва дамбы Кураховского водохранилища

    В Сети опубликовано видео подрыва дамбы Кураховского водохранилища в ДНР

    Опубликовано видео подрыва дамбы Кураховского водохранилища
    @ Кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    Телеканал ТСН опубликовал видео, запечатлевшее момент прорыва дамбы Кураховского водохранилища около города Курахово в ДНР, где продолжаются боевые действия между российскими войсками и ВСУ.

    На кадрах видно, как вода прорывается через разрушенные участки, нанося значительный ущерб, передает «Военная хроника».

    Дорога на дамбе также получила повреждения в результате инцидента. Прорыв произошел в условиях продолжающегося наступления российских войск на позиции вооруженных сил Украины в этом районе, что усложняет транспортное сообщение и проведение операций в зоне конфликта.

    На кадрах также видны последствия прорыва: затопленные участки и поврежденные инфраструктурные объекты. Власти ДНР и местные службы работают над ликвидацией последствий и восстановлением транспортного сообщения.

    Ранее сообщалось, что российские штурмовые отряды вошли в восточную часть города Курахово в ДНР, где идут ожесточенные бои.

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    12 ноября 2024, 14:48 • Новости дня
    Тайвань тайно передал Украине комплексы HAWK

    Forbes: Тайвань тайно поставил ВСУ 15 батарей зенитных ракетных комплексов HAWK

    Тайвань тайно передал Украине комплексы HAWK
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Тайвань тайно передал Украине 15 батарей зенитных ракетных комплексов HAWK с шестью пусковыми установками каждая, чтобы поддержать украинскую противовоздушную оборону в условиях перевода кадров в пехоту, сообщает Forbes.

    Тайвань передал украинским вооруженным силам комплексы противовоздушной обороны HAWK, сообщает Forbes. Обозреватель Дэвид Экс отметил, что остров тайно поставил Украине батареи зенитных ракет HAWK, что может существенно укрепить украинскую ПВО.

    По словам бывшего чиновника Пентагона Тони Ху, Тайвань передал лишние батареи этих комплексов, что делает его ключевым игроком в поддержке украинских ВВС. «Тайвань, возможно, без особой шумихи стал одним из главных спасителей украинских ВВС», – заявил Ху.

    Как сообщает издание, на вооружении ВСУ могли оказаться 15 батарей ЗРК HAWK, каждая из которых оснащена как минимум шестью пусковыми установками, способными запускать три ракеты. Это происходит на фоне перевода кадров из ПВО в пехоту, что ранее отмечала депутат Рады Марьяна Безуглая и подтвердил экс-спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, У Чжунда, ветеран спецназа Тайваня, погиб в ходе боевых действий на Украине в результате ночной операции у Авдеевки подтвердил представитель внешнеполитического ведомства Тайваня.

    Skydio, крупнейший производитель беспилотников в США, столкнулась с кризисом поставок из-за китайских санкций, запрещающих поставки ключевых компонентов, включая батареи. Компания Skydio начала ограничивать продажи аккумуляторов для своих дронов и продолжает поддержку Тайваня, несмотря на санкции, что отразится на клиентах.

    США начинают поставки особо ценных вооружений на Тайвань, включая комплексы HIMARS, которые также интересуют Украину.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    13 ноября 2024, 03:05 • Новости дня
    США заявили об участии солдат КНДР в боевых действиях в Курской области

    Госдеп США заявил о прибытии до десяти тыс солдат КНДР в Курскую область для боевых действий

    США заявили об участии солдат КНДР в боевых действиях в Курской области
    @ Kim Jae-Hwan/ Keystone Press/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Примерно десять тыс. северокорейских солдат прибыли в Курскую область для участия в боевых операциях против ВСУ, заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.

    По словам Патела, элитные отряды армии КНДР уже начали участвовать в боевых действиях совместно с российскими силами, передает ТАСС.

    Также представитель Госдепа отметил, что российская сторона якобы заранее обучила северокорейских солдат управляться с артиллерийскими орудиями и беспилотниками. Кроме того, по словам Патела, они получили основные навыки пехотной подготовки, такие как расчистка траншей, которые являются критически важными для проведения операций на передовой.

    Напомним, 29 октября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать слухи о присутствии северокорейских военных в России, напомнив о словах главы государства Владимира Путина, который указал на право Москвы и Пхеньяна на совместную оборону.

    До этого The New York Times сообщила, что несколько тысяч элитных солдат армии КНДР якобы прибыли в Курскую область для участия в контрнаступлении Российской армии.

    Первый секретарь постоянного представительства КНДР при ООН Ил Ха Ким назвал заявления США о военных Корейской народной армии, которые якобы находятся в России, «грязными маневрами».

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    13 ноября 2024, 07:42 • Новости дня
    ВСУ затопили собственные позиции близ Курахова

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские войска подорвали дамбу Кураховского водохранилища, затопив свои позиции в низинах под Кураховом, сообщают силовые структуры.

    По их информации, украинские войска подорвали дамбу Кураховского водохранилища, что привело к затоплению собственных позиций в низинах вблизи Курахова, передает ТАСС.

    Силовики отметили, что такой шаг трудно объяснить, поскольку ущерб нанесен в первую очередь самим украинским войскам. «Под водой оказалось все, что было в низинах и на уровне дамбы. Ущерб в первую очередь для самого противника», – сообщили в силовых структурах.

    Кроме того, силовикам удалось установить, что на наступательные действия российской армии подрыв дамбы не окажет значительного влияния.

    Ранее сообщалось, что российские войска прорвали последнюю линию обороны и продвинулись на 1200 метров вглубь Курахово, взяв под контроль около 15% территории города.

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    12 ноября 2024, 15:21 • Новости дня
    Экс-премьер Эстонии заявила о вреде перемирия на Украине

    Экс-премьер Эстонии Каллас уверена, что перемирие на Украине приведет к новому обострению

    Tекст: Денис Тельманов

    Кая Каллас, кандидат на пост главы дипломатии ЕС, высказалась против перемирия на Украине, считая, что это приведет к новому витку войны, как было с Минскими соглашениями.

    Кая Каллас, кандидат на пост главы дипломатии ЕС, заявила на слушаниях в Европарламенте, что перемирие на Украине будет вредным, так как оно приведет к новому обострению конфликта, сообщает ТАСС.

    Она привела в пример Минские соглашения, которые, по ее словам, только усилили войну. Каллас отметила, что краткосрочные мирные соглашения не способствуют долгосрочному миру, а приводят к затяжным конфликтам.

    Каллас, экс-премьер Эстонии, была согласована на пост главы дипломатии ЕС на саммите Евросоюза в июне. Ее кандидатуру должны утвердить на совместных слушаниях комиссий Европарламента. Ожидается, что новая Еврокомиссия начнет работу с 1 декабря.

    Вторые Минские соглашения были подписаны между ДНР, ЛНР и киевским режимом при посредничестве России, Германии и Франции. Целью соглашений было прекращение конфликта и предоставление автономии Донбассу. Однако, как заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, Запад рассматривал их как средство для подготовки Киева к военной операции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Урсула фон дер Ляйен презентовала новый состав правительства, готовый начать работу через месяц, в котором она победила внутренних врагов и сфокусировалась на борьбе с Россией. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен принадлежит к Европейской народной партии – крупнейшей правоконсервативной силе в Евросоюзе.

    Среди новых лиц правительства выделяется Кая Каллас, известная своей непопулярностью и русофобией, получившая значимый пост благодаря своему противостоянию с Россией.

    Несмотря на необходимость получения одобрения Европарламента, Урсула фон дер Ляйен усиливает свое влияние на политику Евросоюза. В Европе наблюдается тенденция роста правых евроскептиков, что вынуждает систему идти на уступки в миграционной политике, но не в вопросах отношений с Россией и поддержки Украины.

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    12 ноября 2024, 17:59 • Новости дня
    Военкор рассказал об успешном использовании Starlink российскими военными
    Военкор рассказал об успешном использовании Starlink российскими военными
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские военные применяют спутники связи Starlink в зоне спецоперации, что способствует улучшению разведки и отслеживанию планов противника, сообщил военный корреспондент Александр Коц.

    Коц рассказал изданию «Военное дело» о том, как российские военные в зоне спецоперации на Украине используют спутниковую связь Starlink. По его словам, данное решение позволило значительно улучшить уровень разведки и возможности отслеживания передвижений противника, отмечает корреспондент.

    «Старлинком» в войсках активно пользуются в зоне спецоперации на Украине. Через эту спутниковую сеть военные осуществляют трансляции на различные пункты управления и передают изображения с разведывательных беспилотных летательных аппаратов», – сообщил Коц.

    Коц подчеркнул, что использование технологий Starlink способствует повышению эффективности ведения боевых действий и позволяет более оперативно реагировать на изменения в обстановке на передовой. Он также отметил, что за счет таких технологий удается быстрее принимать решения и управлять войсками.

    Ранее сообщалось, что российские войска значительно улучшили свою координацию и маневренность, используя захваченные на Украине западные терминалы Starlink.

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    13 ноября 2024, 08:36 • Новости дня
    Стало известно о продвижении российских сил возле Курахово

    Российские силы продвинулись у Курахова, угрожая окружить подразделения ВСУ

    Стало известно о продвижении российских сил возле Курахово
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские силы продвинулись на север и юг от Курахова в Донецкой народной республике, захватив Новоселидовку и ведя активные бои в районе Дальнего, что создает угрозу окружения для подразделений ВСУ, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

    По его словам, российские силы значительно продвинулись к северу и югу от города Курахово в Донецкой народной республике, что создает угрозу для подразделений Вооруженных сил Украины, оставшихся в городе, сообщает ТАСС. Рогов отметил, что продвижение российских войск происходит у сел Новоселидовка и Дальнее, где идут активные боевые действия.

    Такая тактика могла бы привести к окружению оставшихся в Курахове подразделений ВСУ, добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России закрепились на окраинах населенного пункта Тернов в ДНР, а также выбили ВСУ с позиций у Золотаревки.

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    13 ноября 2024, 12:08 • Новости дня
    Жители Угледара встретили российскую армию словами «Мы ждали Россию! Мы русские!»

    Tекст: Александра Юдина

    Жители Угледара рассказали о жизни в подвалах и ожидании прихода российских войск после двух лет разрушений и боевых действий в городе, рассказал глава ДНР Денис Пушилин.

    В своем Telegram-канале он заявил, что первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко посетил Угледар, где местные жители выразили искреннюю благодарность российским войскам за освобождение от украинских сил.

    «Мы ждали Россию! Мы русские!» – передал Пушилин слова жителей города.

    Он отметил, что в городе не осталось ни одного целого дома, люди вынуждены были жить в подвалах. Теперь они надеются на помощь с эвакуацией и оформление документов для получения российского гражданства.

    Как рассказал офицер-артиллерист 29-й армии с позывным «Заря», боевые действия в районе Угледара были крайне ожесточенными, но российским военным удалось заставить противника отступить, что позволило освободить город.

    Ранее Пушилин посетил освобожденный Угледар и заявил о серьезных разрушениях, отметив, что целые здания в городе почти не сохранились.

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    13 ноября 2024, 05:12 • Новости дня
    Морская авиация ВМФ России получила собственный флаг

    Морским летчикам России вручили первый в истории флаг морской авиации

    Морская авиация ВМФ России получила собственный флаг
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Максим Попов

    Морская авиация Военно-морского флота России получила свой первый флаг, который передал адмирал Моисеев начальнику авиации ВМФ генерал-майору Пахомову.

    Как сообщает Минобороны, на торжественной церемонии адмирал Александр Моисеев вручил флаг морской авиации начальнику морской авиации ВМФ генерал-майору Андрею Пахомову. Ранее у морской авиации не было своего официального символа.

    Теперь флаг будет поднят во всех частях и соединениях морской авиации ВМФ. Флаг представляет собой прямоугольное двустороннее полотнище с эмблемой морской авиации. На нем изображен золотистый якорь с крыльями на якорной цепи. Эти символы обозначают морскую службу и полет.

    Геральдические элементы флага, такие как якорь и якорная цепь, символизируют морскую службу, а крылья представляют собой символ полета, скорости и мобильности. Сине-голубые лучи на флаге соответствуют традиционным цветам приборного сукна формы морской авиации.

    Напомним, в конце октября морская авиация ЧФ уничтожила четыре безэкипажных катера ВСУ в Черном море.

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    13 ноября 2024, 12:30 • Новости дня
    Российские войска освободили Ровнополь в ДНР
    Российские войска освободили Ровнополь в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ВС России в последние сутки установили контроль над Ровнопольем в Донецкой народной республике, сообщило российское Министерство обороны в среду.

    Группировка «Восток» освободила Ровнополь, поразила украинские формирования у Великой Новоселки, Темировки, Новодонецкого и Зеленого Поля, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    ВСУ потеряли до 150 военнослужащих и различную технику, включая французскую самоходную артиллерийскую установку Caesar.

    Группировка «Север» на Харьковском направлении атаковала украинские силы в населенных пунктах Уды, Вильча, Краснокутск, Одноробовка и Липцы. ВСУ потеряли до 110 военнослужащих и несколько единиц техники. Также был уничтожен цех по производству беспилотников.

    Группировка «Запад» улучшила свое тактическое положение и поразила механизированные бригады и бригады теробороны в Харьковской области и Серебрянском лесничестве. Потери противника достигли 500 военнослужащих, также украинская сторона потеряла значительное количество военной техники, включая танки и станции РЭБ.

    Южная группировка продвинулась вперед и поразила украинские войска в Донецкой народной республике. Потери ВСУ составили 720 военнослужащих и множество единиц тяжелой техники.

    Группировка «Центр» поразила украинские войска на нескольких ключевых участках. Потери ВСУ превысили 480 военнослужащих.

    В Запорожской и Херсонской областях группировка «Днепр» атаковала украинские позиции, украинская сторона в зоне ее ответственности потеряла до 65 человек и множество единиц техники, включая гаубицу Д-30 и станцию РЭБ.

    Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщал, что ВС России закрепились на окраинах Тернов в ДНР, несмотря на массированные удары со стороны украинских военных.

    До этого российские военные освободили населенный пункт Волченка в Донецкой народной республике и установили контроль над Вишневым в этом же регионе.

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    12 ноября 2024, 22:38 • Новости дня
    Российская армия прорвала оборону к востоку от Курахово

    Российские войска продвинулись на 1200 метров вглубь Курахово

    Tекст: Максим Попов

    Российские войска прорвали последнюю линию обороны и продвинулись на 1200 метров вглубь Курахово, взяв под контроль около 15% территории города.

    Как сообщил военный обозреватель Bild Юлиан Репке в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в России), российские войска значительно продвинулись в Курахово. Согласно его информации, была прорвана последняя линия обороны к востоку от города, что позволило российской армии продвинуться более чем на 1200 метров вглубь.

    Репке отметил, что на данный момент российские войска контролируют приблизительно 15% территории Курахово. Обозреватель подчеркнул, что это значительное достижение для армии, учитывая сложную ситуацию на востоке Украины.

    Напомним, накануне сообщалось, что силы ВСУ к югу от Курахово оказались в клещах и отрезаны от снабжения.

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    12 ноября 2024, 16:12 • Новости дня
    Московский суд приговорил педиатра Буянову за фейки о ВС России

    Педиатр Буянова получила пять с половиной лет колонии за фейки о Вооруженных силах РФ

    Tекст: Денис Тельманов

    Тушинский районный суд Москвы приговорил педиатра Надежду Буянову к пяти с половиной годам колонии за распространение ложной информации о Вооруженных силах России.

    Как передает ТАСС, судья огласил приговор, назначив пять лет и шесть месяцев лишения свободы по статье 207.3 УК РФ.

    Обвинение утверждало, что Буянова, используя служебное положение, на приеме в детской больнице сделала некорректное заявление об отце одного из пациентов, участвовавшем в специальной военной операции. Как сообщалось, прокурор требовал для подсудимой шесть лет колонии.

    Дело получило огласку после того, как глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. Вскоре после начала расследования Буянова была уволена из больницы, однако впоследствии Тушинский суд Москвы восстановил ее на рабочем месте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вдова воина, погибшего на СВО, заявила в полицию, что врач Надежда Буянова назвала Россию «агрессором, который напал на Украину», и попросила привлечь ее к ответственности за эти слова и проверить на спонсирование ВСУ.

    Тушинский суд Москвы избрал для Буяновой меру пресечения в виде запрета определенных действий. В ходе дела ей ужесточили обвинение, переквалифицировав его на статью о публичном распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ по политическим и идеологическим мотивам. Буянова не признала себя виновной и считает, что ее оговорили.

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    13 ноября 2024, 08:50 • Новости дня
    Пушилин оценил разрушения в Угледаре

    Глава ДНР Пушилин посетил Угледар и отметил серьезные разрушения

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава ДНР Денис Пушилин посетил освобожденный Угледар и заявил о серьезных разрушениях, отметив, что целые здания в городе почти не сохранились.

    Пушилин опубликовал видео из города, на котором видно, что многие здания сильно пострадали, сообщает ТАСС.

    Он отметил, что в Угледаре практически невозможно найти целое здание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Денис Пушилин сообщал о напряженной обстановке в Угледаре, а также упоминал о сложностях с эвакуацией из-за обстрелов в этом районе.

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    13 ноября 2024, 06:41 • Новости дня
    Подпольщики обесточили украинский ЗРК в Черниговской области

    Пророссийское подполье сожгло электроподстанцию и оставило без энергии ЗРК на Украине

    Tекст: Максим Попов

    В результате диверсии пророссийского подполья на электроподстанции в селе Сергеевка Черниговской области, украинский зенитно-ракетный комплекс остался без энергии за два часа до удара по военным объектам в Киевской области.

    Как отметил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, недалеко от Сергеевки находятся советские позиции ЗРК, которые используются украинскими военными. После диверсии без электричества остался населенный пункт Полковничье, полностью занятый силами ВСУ в течение последнего года, передает РИА «Новости».

    Также, по словам Лебедева, в Сергеевке на сутки осталась без света станция украинских войск связи. Это привело к тому, что в округе нет связи, а подразделения временно остались без управления. При этом Лебедев подчеркнул, что спецслужбы Украины никогда не смогут найти исполнителей этой диверсии.

    Напомним, в конце октября пророссийское подполье заявило об ударе по технике с иностранными инструкторами в Сумах.

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    12 ноября 2024, 23:39 • Новости дня
    Захарова обвинила Джонсона в разжигании конфликта на Украине

    Захарова обвинила Джонсона в провокациях и разжигании конфликта на Украине

    Tекст: Максим Попов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила экс-премьера Бориса Джонсона в разжигании конфликта на Украине, отметив, что Британия активно вовлечена в антироссийскую деятельность, включая предоставление данных для ударов и координацию боевых операций.

    Захарова прокомментировала недавние слова Джонсона о том, что Британия может отправить войска на Украину, если избранный президент США Дональд Трамп сократит финансирование Киева. «Уступив власть, Джонсон продолжает провоцировать и разжигать – другого он не умеет и не может», – отметила Захарова в интервью «Известиям».

    По словам дипломата, Британия блокирует любые попытки найти мирное решение конфликта и открыто поддерживает антироссийские действия. В заявлении Захаровой также говорится о том, что Британия вовлечена в антироссийскую деятельность, включая соучастие в терактах, передачу данных киевскому режиму для ударов, а также координацию спецслужбами боевых и террористских акций против России.

    Напомним, в начале сентября Захарова заявила, что Великобритания ради собственной выгоды «опускает» ЕС и стравливает постсоветское пространство.

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    Трамп взял в команду выгодного России сторонника величия Америки

    Советником нового президента США по нацбезопасности станет Майк Уолц – человек, который называл Россию «бензоколонкой с ядерной бомбой» и угрожал ввести против нашей страны «настоящие энергетические санкции». Какое влияние Уолц будет оказывать на внешнюю политику США и почему, несмотря на репутацию «ястреба», он России скорее выгоден? Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Кто больше всех выиграет от победы Трампа

      Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

    • Как Трамп поступит с Украиной

      Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

    • Благодаря каким людям Трамп победил Камалу

      Дональд Трамп победил на выборах президента США, причем победил гораздо более уверенно, чем в 2016 году. Этой победой он обязан конкретным людям, и лишь в последнюю очередь – самому себе.

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    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

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    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    • Курская область стала ловушкой для ВСУ

      Украинская группировка в две тысячи человек заблокирована в Курской области, и в целом ВСУ потеряли над нею стабильное управление. Российские войска приступили к ликвидации этих подразделений. Так заканчивается авантюра киевского режима по вторжению на российскую территорию

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