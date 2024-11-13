Марочко: Подрыв дамбы близ Курахово позволит России форсировать водоем зимой

Tекст: Александра Юдина

По его мнению, подрыв Терновской дамбы на Кураховском водохранилище, совершенный ВСУ, в будущем облегчит российским войскам форсирование водной преграды, передает «Комсомольская правда».

Марочко отметил, что это стало возможным благодаря ожидаемым заморозкам и понижению уровня воды, что позволит военнослужащим передвигаться по льду на легкой бронетехнике.

Также военный эксперт добавил, что такие действия со стороны ВСУ не являются новостью, поскольку Киев систематически нарушает нормы международного гуманитарного права.

«Практика показывает, что если ВСУ подрывают дамбу, то в дальнейшем оказывают нам услугу, как говорится. Потому что мельчает водоем, форсировать водную преграду становится намного легче», – указал он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы продвинулись в восточной части Курахова, а затем продолжили наступление в районе города, в то время как украинские войска затопили собственные позиции близ Курахова. Председатель комиссии Общественной палаты Владимир Рогов назвал подрыв Терновской дамбы на Кураховском водохранилище терактом.