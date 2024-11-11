CBS: Тело перебежчика Кузьминова похоронено в безымянной могиле в Испании

Tекст: Мария Иванова

Тело российского перебежчика Кузьминова, убитого в феврале в испанском городе Вильяхойоса, было похоронено в безымянной могиле на юге Испании, сообщает CBS News со ссылкой на источники. Они подтвердили, что захоронение было осуществлено без указания имени.

Летом в соцсетях появлялись кадры, на которых был запечатлен мужчина, похожий на Кузьминова, на авиашоу. Согласно данным CBS News, это, вероятно, был замаскированный сотрудник украинской разведки. Телеканал сообщает, что Украина проводила дезинформационную кампанию, чтобы создать впечатление, что Кузьминов якобы выжил после покушения и продолжает работать на Украину.

В феврале 2023 года в Вильяхойосе было найдено тело, предположительно принадлежащее Кузьминову. Эту информацию подтвердили как украинские источники, так и полиция Испании, сообщившая газете The New York Times о его смерти. Обстоятельства его гибели остаются засекреченными.

Ранее украинские СМИ и Telegram-каналы утверждали, что Кузьминов по указанию украинской разведки угнал вертолет Ми-8 из Курска и переправился на Украину. Сам Кузьминов на пресс-конференции в сентябре 2023 года рассказал, что связался с украинской стороной через Telegram и обсуждал операцию на протяжении полугода. Он утверждал, что в день угона вертолета с ним находились два члена экипажа, которые не оказывали сопротивления. Дальнейшая судьба экипажа остается неизвестной, но, по словам Кузьминова, возможно, их ликвидировали.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российский летчик Максим Кузьминов, похитивший в 2023 году военный вертолет Ми-8 и перегнавший его на Украину, уехал в Испанию с разрешения украинских властей. Источники в правоохранительных органах Испании подтвердили, что Кузьминов был убит в провинции Аликанте. Между тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечаел, что Кремль не располагает информацией о якобы убийстве Кузьминова в Испании.