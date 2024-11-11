Опрос: Женщины покупают автомобили Lada чаще мужчин

Ромир: Женщины покупают автомобили Lada чаще мужчин

Tекст: Дмитрий Зубарев

Отечественный автобренд Lada оказался более популярным среди женщин, чем среди мужчин, сообщает ТАСС.

Исследование холдинга «Ромир» показало, что 51% покупателей автомобилей этого бренда – женщины. Средний возраст владельцев автомобилей Lada составляет 42 года. Основные регионы, где чаще всего покупают автомобили Lada, – это Москва, Петербург, регионы Поволжья, Ростовская область и Краснодарский край.

Большинство обладателей автомобилей Lada имеют высшее образование. Среди их увлечений – чтение, рыбалка, спорт и путешествия. Исследование также отметило, что Lada ассоциируется с понятием «классический», в отличие от большинства топовых брендов, которые балансируют между функциональностью, безопасностью и технологичностью.

Основные причины покупки автомобилей Lada включают замену предыдущей машины на новую в 59% случаев, причем 52% из них выбирают ту же марку. Для 32% покупателей новая Lada стала первым автомобилем, а 8% приобрели ее в дополнение к уже имеющейся машине. Бренд Lada признан самым доступным среди топ-10 продаваемых в России, средний совокупный доход на домохозяйство для покупки составляет около 119 тыс. рублей в месяц.

По данным аналитического агентства «Автостат», Lada является самым продаваемым автобрендом по итогам первых десяти месяцев 2024 года. Продажи составили 377,9 тыс. единиц, что на 33,3% выше показателя за аналогичный период 2023 года.

«Ромир» проводит исследование процесса приобретения нового автомобиля дважды в год, основываясь на глубинных интервью с покупателями.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на заводе «АвтоВАЗ» в Самарской области началось серийное производство нового седана бизнес-класса Lada Aura. Президент РФ Владимир Путин запустил производство Lada Aura по видеосвязи.