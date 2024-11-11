Задача – создать культурный слой, в котором мы сможем вырастить произведения, рассказывающие про СВО. Культурный слой для противостояния с Западом. И в этом плане нужны абсолютно разные нарративы: и нежные певцы красоты цветка, и христианская поэзия, и детская литература, и артхаусное кино. Но все это должно расти на патриотической почве.2 комментария
ФСБ сообщила об ухудшении сотрудничества Европы с украинской разведкой
Европейские спецслужбы начали избегать совместных операций с украинской разведкой из-за риска репутационных потерь, заявили в ФСБ.
Европейские спецслужбы все менее охотно сотрудничают с украинской разведкой, это связано с опасениями потерять имидж из-за текущей ситуации на Украине, сообщил сотрудник ФСБ, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что украинская разведка, планируя угон российского вертолета, первоначально предполагала вывезти семью российского военнослужащего через Польшу или Латвию. Однако в итоге выбрали маршрут через Турцию и Молдавию, без учета мнения местных партнеров.
Ранее Федеральная служба безопасности России предотвратила операцию украинских спецслужб по угону российского вертолета Ми-8МТПР-1 при помощи завербованного летчика, который должен был его перегнать на Украину. В ходе операции летчику предлагали крупную сумму денег и гражданство в одной из стран Евросоюза. В видеозаписи, обнародованной ФСБ, летчик рассказал о попытках украинских спецслужб завербовать его и заставить отравить других коллег.