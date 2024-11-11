Летчик: Спецслужбы Украины пытались заставить отравить экипажи других вертолетов

Tекст: Алексей Дегтярев

«В мессенджере Telegram ко мне обратился некий Сергей. Как оказалось, это был представитель спецслужб Украины. И предложил сотрудничество. В заданный день я должен был пересечь линию боевого соприкосновения с противником и перегнать вертолет», – рассказал летчик.

Видео опубликовано в Telegram-канале РИА «Новости».

Перед угоном, согласно замыслу украинских спецслужб, летчик должен был отравить своих товарищей. Контакт по имени Сергей заранее отправил летчику названия необходимых препаратов и их дозировку.

Перед перелетом украинские спецслужбы должны были отправить семью летчика в Кишинев, откуда их планировалось забрать на автомашинах.

Также на видео есть комментарий представителя ФСБ. Он отметил, что попытки военной разведки киевского режима вербовать российских военных для угона техники не прекращаются.

«Методы прежние: подкуп, шантаж, вывод членов семьи военнослужащего за границу, в контролируемые условия, когда они, по сути, станут заложниками в руках украинских спецслужб. Чувствуя поддержку своих западных кураторов, прежде всего, со стороны британских спецслужб, для демонстрации своей мнимой эффективности и оправдания затраченных финансовых средств, украинские спецслужбы готовы идти даже на убийство российских граждан», – пояснил он.

Напомним, утром в понедельник ФСБ сообщила о раскрытии и предотвращении операции украинских спецслужб по угону российского вертолета Ми-8МТПР-1.

В результате этого российские военные смогли провести оперативную игру, вскрыть позиции средств ПВО Украины и места дислокации подразделений ВСУ, после чего нанести туда огневые удары.