NYT: Разведка США пессимистично оценивает перспективы ВСУ в Курской области

Разведка США пессимистично оценила перспективы Украины в Курской области

Tекст: Ольга Иванова

Как сообщает The New York Times, разведка США выражает обеспокоенность в связи с нарастающей мощью российских войск в Курской области и Донбассе. По данным издания, «российские военные собрали 50 тыс. солдат, включая северокорейских военнослужащих, готовясь начать наступление с целью вернуть территорию, захваченную Украиной в Курской области».

В публикации отмечается, что российской армии удалось сохранить силы в Донбассе, что позволило ей действовать на нескольких фронтах одновременно.

«Некоторые американские военные и разведчики все более пессимистично настроены относительно общих перспектив Украины», – отмечает авторы материала. По их словам, «Россия неуклонно набирает силу» как в Курской области, так и в Донбассе. При этом «Украина все еще имеет сильную оборону в Курской области и может удержаться, по крайней мере, какое-то время», – добавляют источники издания.

Как писала газета ВЗГЛЯД, главком ВСУ Александр Сырский и главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе, руководитель Европейского командования вооруженных сил США генерал Кристофер Каволи обсудили ситуацию на фронте в зоне российской специальной военной операции на Украине.