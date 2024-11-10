В начале нулевых появилась и стала популярной песня «Такого, как Путин». Она, конечно, была шуточной, а оказалась пророческой. Если сегодня какой-то стиль лидерства и вызывает в мире уважение и желание подражать, то это именно стиль Владимира Путина.15 комментариев
США и Британия нанесли удары по хуситам в Йемене
США и Британия атаковали военные объекты хуситов в столице Йемена
Военные силы США и Великобритании нанесли три авиаудара по объектам «Ансар Аллах» (хуситов) в столице Йемена Сане, сообщил источник в йеменском движении.
Удары были нанесены в субботу вечером. Сообщается, что американские и британские силы атаковали военные базы и склады оружия. По словам источника ТАСС, ударам подверглись районы Эн-Нахдейн, Эс-Сабин и Эль-Хафа, прозвучали «сильные взрывы».
Однако источник отказался предоставить информацию о последствиях атаки, включая данные о возможных жертвах и пострадавших.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце 2023 года Соединенные Штаты начали операцию против йеменского движения «Ансар Аллах». Была созвана коалиция стран, которые, как заявлялось, должны восстановить безопасность в Красном море. В рамках операции Prosperity Guardian вооруженные силы Британии и США регулярно наносят удары по военным объектам мятежников в Йемене.