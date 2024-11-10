  • Новость часаПутин потребовал от МВД беспощадной борьбы с преступностью
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    Трамп устроит укрощение польских амбиций
    Судзуки призвал Японию пересмотреть отношения с Россией после выступления Путина
    Посольство Германии попало в скандал в Грузии
    Пользователей соцсетей смутил внешний вид Борреля в Киеве
    Рябков предупредил о возможном разрыве дипотношений с США при конфискации активов
    Советник Трампа заявил о потере Украиной Крыма
    Польша обеспокоилась последствиями строительства «Восточного щита»
    Порошенко назвал главную ошибку ВСУ
    Стало известно о единственном кандидате на пост посла России в США
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Россия открыла рецепт политического лидерства

    В начале нулевых появилась и стала популярной песня «Такого, как Путин». Она, конечно, была шуточной, а оказалась пророческой. Если сегодня какой-то стиль лидерства и вызывает в мире уважение и желание подражать, то это именно стиль Владимира Путина.

    15 комментариев
    Андрей Перла Андрей Перла Виктор Пелевин уехал из русской литературы во внутреннюю эмиграцию

    Виктор Пелевин очень старается сделать каждый свой роман предельно актуальным. Тем интереснее, что в последних его книжках можно найти намеки на множество сиюминутных вещей, кроме самой важной. Кроме СВО. Это умолчание говорит о писателе больше, чем все, что он сам имеет сказать.

    35 комментариев
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Газ – это новая нефть

    Страны с большими запасами природного газа неизбежно будут находиться в ближайшие десятилетия под сильнейшим давлением со стороны Запада. Ситуация к этому просто вынуждает. Потому что любые резкие перемены в энергобалансе всегда приводят и к изменению баланса сил в геополитике.

    3 комментария
    10 ноября 2024, 01:11 • Новости дня

    США и Британия нанесли удары по хуситам в Йемене

    США и Британия атаковали военные объекты хуситов в столице Йемена

    Tекст: Антон Антонов

    Военные силы США и Великобритании нанесли три авиаудара по объектам «Ансар Аллах» (хуситов) в столице Йемена Сане, сообщил источник в йеменском движении.

    Удары были нанесены в субботу вечером. Сообщается, что американские и британские силы атаковали военные базы и склады оружия. По словам источника ТАСС, ударам подверглись районы Эн-Нахдейн, Эс-Сабин и Эль-Хафа, прозвучали «сильные взрывы».

    Однако источник отказался предоставить информацию о последствиях атаки, включая данные о возможных жертвах и пострадавших.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце 2023 года Соединенные Штаты начали операцию против йеменского движения «Ансар Аллах». Была созвана коалиция стран, которые, как заявлялось, должны восстановить безопасность в Красном море. В рамках операции Prosperity Guardian вооруженные силы Британии и США регулярно наносят удары по военным объектам мятежников в Йемене.

    9 ноября 2024, 09:18 • Новости дня
    Судзуки призвал Японию пересмотреть отношения с Россией после выступления Путина

    Политик Судзуки призвал Японию пересмотреть отношения с Россией после выступления Путина

    Судзуки призвал Японию пересмотреть отношения с Россией после выступления Путина
    @ Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Японский политик Мунэо Судзуки заявил о необходимости пересмотра политики Токио в отношении Москвы после выступления президента России Владимира Путина на клубе «Валдай».

    Судзуки в разговоре с РИА «Новости» заявил, что намерен донести до премьер-министра Японии Сигэру Исибы и главы МИД Такэси Иваи важный сигнал от президента Путина.

    Он пояснил, что речь идет о готовности России к возвращению японских компаний, что является ключевым месседжем для Японии.

    Путин в своем выступлении на заседании клуба «Валдай» подчеркнул значимость двусторонних отношений с Японией и призвал к сотрудничеству, особенно в области энергетики. По мнению Судзуки, Япония должна ответить на этот призыв, прекратив следовать указаниям Америки и наладив новый дипломатический диалог с Россией.

    Политик обратил внимание на то, что японские СМИ сфокусировались на других темах выступления Путина, упустив важный для Японии месседж. Он указал, что СМИ не осознают важности японо-российских отношений и не акцентируют внимание на готовности России к сотрудничеству с японскими компаниями.

    Мунэо Судзуки, известный в японской политике своей заинтересованностью в подписании мирного договора с Россией, подчеркнул, что нынешняя позиция Японии по отношению к России требует пересмотра, так как санкции были введены японскими властями.

    Ранее глава японского МИД Такэси Ивая заявил, что Япония решила выделить Украине около 3 млрд долларов за счет доходов от замороженных российских активов.

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    9 ноября 2024, 13:58 • Новости дня
    Пользователей соцсетей смутил внешний вид Борреля в Киеве

    Пользователи соцсетей раскритиковали внешний вид Жозепа Борреля в Киеве

    Пользователей соцсетей смутил внешний вид Борреля в Киеве
    @ @JosepBorrellF

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Внешний вид главы европейской дипломатии Жозепа Борреля в Киеве вызвал беспокойство у пользователей социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России), которые выразили свои критические комментарии под его фотографией.

     Под фотографией, размещенной им в Сети, пользователи оставляли критические комментарии. Один из комментаторов, Rossvetrov, задал вопрос: «Ты в порядке? Выглядишь очень плохо».

    Другой пользователь, Paolo, сравнил Борреля с туристом, подчеркнув, что его внешний вид не соответствует официальному статусу, передает РИА «Новости».

    https://t.me/vzglyad_ru/110539

    Критические отзывы продолжились высказываниями в адрес Борреля. Пользователь с ником Spidenm назвал его «несчастным», а Silbhe охарактеризовал внешний вид дипломата как «жалкий».

    Anders выразил мнение, что Боррель не подходит для представления Евросоюза.

    Ранее Боррель сообщил, что его визит в Киев станет его последним визитом столицу Украины в качестве главы дипломатии Европейского союза.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    9 ноября 2024, 14:16 • Новости дня
    Рябков предупредил о возможном разрыве дипотношений с США при конфискации активов

    Рябков заявил об угрозе дипразрыва с США при конфискации российских активов

    Рябков предупредил о возможном разрыве дипотношений с США при конфискации активов
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия может рассмотреть разрыв дипломатических отношений с США в случае конфискации российских замороженных активов или эскалации конфликта на Украине, заявил замглавы МИД Сергей Рябков, отметив, что это не будет автоматическим решением.

    Он подчеркнул, что Россия не инициирует эскалационные шаги, но может рассмотреть такой вариант, если Запад пойдет на крайнюю меру давления на Москву, передает «Интерфакс».

    «Я допускаю возможность этого действия, если в попытке «нажать» на нас Запад отбросит последние приличия и пойдет ва-банк. Но это не означает автоматизма в принятии этого решения», – сказал Рябков, уточнив, что, хотя такая опция разрыва может быть рассмотрена, ее итог не предопределен.

    Отвечая на вопрос о возможных дальнейших действиях, ведущих к разрыву, Рябков акцентировал внимание на «драматических и следующих эскалационных действиях» со стороны Запада, которые могут усугубить ситуацию на линии боевого соприкосновения на Украине. Он отметил, что внутри западной группы обсуждения продолжаются, при этом некоторые ее участники понимают риски подобного развития событий.

    Ранее министры обороны стран G7 договорились направить доходы от замороженных российских активов на поддержку киевского режима, включая военную помощь и восстановление.

    Евросоюз назвал условия предоставления Украине кредита на 35 млрд евро.

    Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия готовит ответ на попытки Евросоюза использовать доходы от замороженных российских активов для финансирования Украины.

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    9 ноября 2024, 10:03 • Новости дня
    Telegraph: Россия применила гибрид «Гром-Э1» в зоне спецоперации
    Telegraph: Россия применила гибрид «Гром-Э1» в зоне спецоперации
    @ roe.ru

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская армия якобы начала применять гибрид ракеты и бомбы «Гром-Э1» (Grom-E1), позволяющей наносить удары с дальнего расстояния, сообщило британское издание Telegraph.

    Такие боеприпасы позволяют Су-30 и Су-34 атаковать с дальности до 120 километров, заявил британский аналитик Дэвид Акс, передает «Российская газета» со ссылкой на Telegraph.

    Это делает российские самолеты недосягаемыми для большинства украинских систем ПВО, включая истребители F-16 с ракетами AMRAAM.

    По словам Акса, «Гром-Э1» уже применялись для ударов по объектам ВСУ в Мирнограде, Херсоне и Харькове.

    Украинская армия в ответ использует французские бомбы Hammer и американские JSOW. Однако их дальность действия составляет лишь около 64 километров, что делает украинские самолеты уязвимыми для российских С-300 и С-400.

    В сентябре мэр Харькова Игорь Терехов заявлял, что Россия при ударе по городу якобы применила гибрид ракеты и управляемой авиабомбы «Гром-Э1».

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    9 ноября 2024, 02:44 • Новости дня
    Штайнмайер вышел из себя после критики за поддержку России

    Bild: Президент Германии разозлился после критики за «Северный поток – 2» на мероприятии в Берлине

    Штайнмайер вышел из себя после критики за поддержку России
    @ IMAGO/M. Popow/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер разозлился после критики писателя Марко Мартина, касающейся его поддержки проекта «Северный поток – 2» во время работы в МИД ФРГ, сообщило Bild.

    Как отметили журналисты, инцидент произошел в Берлине на мероприятии, приуроченном к 35-летию падения Берлинской стены, передает ТАСС.

    По словам очевидцев, Штайнмайер выглядел взволнованным и пытался сдерживать эмоции во время речи писателя Мартина, в ходе которой он обвинил экс-главу МИД ФРГ в поддержке проекта, который, по его мнению, был ошибкой.

    В интервью изданию «t-online» Мартин заявил, что после официальной части мероприятия Штайнмайер утратил самообладание и подошел к нему с претензиями. «Он стремительно подошел, чтобы читать мне нотации с позиции своей должности», – сказал Мартин.

    Писатель отметил, что президент Германии спросил, доставляет ли ему удовольствие дискредитировать политиков. Более того, по данным Bild, Штайнмайер ударил писателя по голове.

    Тем не менее представитель Штайнмайера подчеркнула, что беседа Штайнмайера и Мартина прошла в конструктивном русле, несмотря на разницу в позициях.

    Ранее в Германии раскрыли тайную сделку Шольца с США по «Северному потоку – 2».

    Накануне Штайнмайер снял с должностей трех министров партии свободных демократов (СвДП), включая министра финансов Кристиана Линднера

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    9 ноября 2024, 16:50 • Новости дня
    Стало известно о единственном кандидате на пост посла России в США

    Захарова сообщила об одном кандидате на должность посла России в США

    Стало известно о единственном кандидате на пост посла России в США
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На должность посла России в США рассматривается один кандидат, который проходит процесс оформления в соответствии с утвержденным порядком, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Она подчеркнула, что речь идет не о кандидатурах, а именно о кандидатуре, которая проходит все этапы оформления официально утвержденным порядком, передает РИА «Новости».

    Захарова добавила: «Мы не комментируем назначение послов, это прерогатива президента Российской Федерации».

    Напомним, президент Владимир Путин подписал указ об освобождении Анатолия Антонова от должности посла России в США и обязанностей постоянного наблюдателя при Организации американских государств.

    Глава МИД Сергей Лавров сообщил о процессе завершения процедур по назначению нового российского посла в США.

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    9 ноября 2024, 15:22 • Новости дня
    МВД: Иностранцы, не принесшие присягу до 22 ноября, лишатся гражданства России
    МВД: Иностранцы, не принесшие присягу до 22 ноября, лишатся гражданства России
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Лица, получившие российское гражданство, но не принесшие присягу до 22 ноября 2024 года, будут лишены статуса гражданина России с 23 ноября, сообщили в МВД.

    Получившие российское гражданство должны пройти процедуру присяги, если они этого еще не сделали, до 22 ноября 2024 года. В противном случае с 23 ноября их статус гражданина России будет аннулирован, сообщается на сайте МВД Медиа.

    Однако указанные положения не касаются тех, кто стал гражданином России до 1 сентября 2017 года. Эти лица освобождены от обязанности приносить присягу, поскольку на момент получения гражданства подобное требование отсутствовало.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, мигрантам напомнили о военных обязательствах перед Россией.

    Ранее в Томске 30-летний мигрант Махмуджона Мабубзоду лишился российского гражданства за уклонение от службы в армии. Он принес присягу гражданина в августе и был обязан пройти первичный воинский учет в течение двух недель. Однако он не забрал паспорт и проигнорировал посещение военкомата.

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    9 ноября 2024, 04:15 • Новости дня
    Выдавшего ордер на «арест» Путина прокурора МУС заподозрили в харассменте

    МУС начал расследование в отношении генпрокурора Карима Хана, обвиняемого в сексуальных домогательствах

    Выдавшего ордер на «арест» Путина прокурора МУС заподозрили в харассменте
    @ Chepa Beltran/ Keystone/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Международный уголовный суд инициировал расследование в отношении Карима Хана из-за подозрений в сексуальных домогательствах, предложив ему временно отказаться от своих обязанностей, передает Reuters.

    Сообщается, что обвинения в отношении Хана основываются на информации из внутреннего документа, который был распространен среди государств-членов суда, передает РБК.

    В документе Кариму Хану предложено временно отказаться от исполнения своих обязанностей на период расследования и передать полномочия одному из заместителей. Это решение связано с необходимостью провести объективное расследование обстоятельств дела.

    Ранее ассамблея государств-участников Римского статута сообщила, что располагает сведениями о предполагаемом ненадлежащем поведении прокурора. Однако детали о том, в чем конкретно заключается это поведение, не были раскрыты.

    В документе также говорится, что нынешний глава независимого органа суда является бывшим сотрудником аппарата Хана. Это вызывает сомнения в его независимости у предполагаемой жертвы.

    Карим Хан – британский юрист, его деятельность сосредоточена на международном уголовном праве и международном праве прав человека. С 16 июня 2021 года занимает пост прокурора Международного уголовного суда.

    Хан в мае 2024 года в ходе рассмотрения обвинений в военных преступлениях в ходе вторжения ХАМАС в Израиль и войны в Газе попросил выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, главы Минобороны Израиля Йоава Галанта и трех лидеров ХАМАС.

    Напомним, по словам главы МИД Сергея Лаврова, прокурор МУС принял решение об ордере на «арест» президента Владимира Путина в результате давления со стороны англосаксов. До этого в Кремле подчеркнули, что Россия не признает юрисдикцию МУС, поэтому любые решения подобного рода являются для Москвы с точки зрения права ничтожными.

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    9 ноября 2024, 14:46 • Новости дня
    Посольство Германии попало в скандал в Грузии
    Посольство Германии попало в скандал в Грузии
    @ Norbert Michalke/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Посольство Германии в Грузии в связи с 35-летием падения Берлинской стены разместило в соцсетях пост, который вызвал неоднозначную реакцию в стране, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси

    В частности, посольство Германии заявило о «возможности мирной революции», сделав это на фоне напряженной ситуации в Грузии, оппозиция которой не признает итоги выборов в парламент 26 октября.

    «Свобода не приходит сама», – отметило посольство.

    Вице-спикер парламента Грузии от правящей «Грузинской мечты» Нино Цилосани назвала пост посольства Германии «недружественным» и «дискредитирующим само посольство».

    Она в интервью телекомпании «Рустави-2» напомнила отношение к евреям в фашистской Германии, отметив, что Грузия всегда была толерантным и демократичным государством.

    Один из лидеров радикальной оппозиции Николоз Гварамия назвал пост посольства «неслучайным».

    Посол Германии в Грузии Питер Фишер регулярно критикует власти Грузии.

    В социальных сетях пользователи предлагают вызвать посла Германии в МИД Грузии и выразить протест.

    Ранее председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили обвинил часть европейских политиков в распространении дезинформации во вред Грузии. До этого премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц должен заниматься проблемами своей страны, а не грузинскими.

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    9 ноября 2024, 13:38 • Новости дня
    Польша обеспокоилась последствиями строительства «Восточного щита»

    Жители Польши опасаются изъятия земель из-за проекта «Восточный щит»

    Польша обеспокоилась последствиями строительства «Восточного щита»
    @ Arkadiusz Stankiewicz/Agencja Wyborcza.pl/REUTERS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Польские жители вблизи восточной границы обеспокоены возможным изъятием их земель государством для строительства оборонительного комплекса «Восточный щит», что предусмотрено новым законопроектом, заявил житель Подляского воеводства, юрист Камиль Сыллер

    Он пояснил, что в проекте закона о «Восточном щите» упоминается «особый каталог стратегических инвестиций», который предусматривает возможность изъятия недвижимости для оборонительных нужд, передает ТАСС.

    «То, что изъятия будут, – это очевидно. Эти законы предусматривают, что изменение предназначения границ частных земель, а также земель Управления государственных лесов на земли, предназначенные для оборонительных целей, будет возможно практически на любой пограничной линии», – отметил Сыллер.

    Он добавил, что особенно уязвимы населенные пункты, такие как Опака Большая, граничащие с восточной границей, и изъятие земель в этих районах практически неизбежно.

    Напомним, Польша приступила к реализации программы «Восточный щит» стоимостью 10 млрд злотых на границе с Россией и Белоруссией, которая продлится до 2028 года.

    Также сообщалось, что Евросоюз не сможет профинансировать этот проект в ближайшее время из-за отсутствия средств в бюджете.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как будут выглядеть сооружения, сколько денег на них планируется потратить и почему реальная цель их создания выходит за рамки реакции на страхи перед Россией.

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    9 ноября 2024, 10:51 • Новости дня
    Стубб: Отношения с Россией наладятся во благо

    Президент Финляндии Стубб заявил о будущем улучшении отношений с Россией во благо

    Стубб: Отношения с Россией наладятся во благо
    @ IMAGO/snapshot-photography/F.Boi/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Финляндии Александер Стубб выразил уверенность, что отношения с Россией в будущем наладятся и будут использованы на благо

    Стубб отметил, что он предпочел бы, чтобы улучшение отношений произошло в 2024 году, а не в условиях, которые сложились в 1956 году в отношениях с Советским Союзом и Западом, сообщает ТАСС.

    За восемь месяцев на посту Стубб не имел контактов с президентом России Владимиром Путиным.

    Стубб подчеркнул, что пока не наступило время для таких изменений, но он надеется на обновление и улучшение взаимодействия с Россией в будущем.

    Ранее Стубб сообщил о важной роли Финляндии в «сдерживании России» и выразил поддержку вступлению Украины в НАТО.

    Он также заявил, что сейчас нет никаких условий для открытия пропускных пунктов на границе с Россией.

    Сенатор Алексей Пушков отметил, что Александер Стубб занимает самую агрессивную позицию по отношению к России на Западе и повторяет то, что говорит Вашингтон, что отрицательно сказывается на уровне жизни в Финляндии.


    Коментарии (38)
    9 ноября 2024, 09:09 • Новости дня
    Bloomberg: Трамп до инаугурации начал менять политику США по Украине
    Bloomberg: Трамп до инаугурации начал менять политику США по Украине
    @ REUTERS/Brendan McDermid

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Дональд Трамп, готовясь к президентскому сроку в США, уже разрабатывает стратегию в отношении Украины и Израиля, уделяя внимание ядерной программе Ирана и ситуации на Украине, сообщают СМИ.

    Трамп вступит в должность президента США только через два месяца, однако он уже начал формировать будущий курс внешней политики страны в отношении Украины и Израиля, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    По этим данным, значительные изменения в мировосприятии произошли после выборов в США, и это особенно заметно на Украине. Трамп в ходе своей предвыборной кампании обещал быстро решить украинский вопрос, что привело к активным действиям со стороны президента Украины Владимира Зеленского для улучшения своих позиций.

    Отмечается, что победа Трампа может принести выгоду Израилю. «Трамп уже дал понять, что предоставит Израилю больше свободы действий для нанесения удара по ядерной программе Ирана, особенно если Тегеран изменит свою политику в сторону обладания ядерным оружием», – говорится в материале.

    Ранее норвежский профессор Гленн Дизен заявил о необходимости нейтралитета Украины и отказе Североатлантического альянса от расширения как базовых условиях для мирного соглашения с Россией. Президент Турции Тайип Эрдоган упоминал возможность быстрого урегулирования конфликта на Украине при готовности администрации Дональда Трампа к мирным переговорам.

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    9 ноября 2024, 09:26 • Новости дня
    Захарова ответила на слова Кулебы о документах с прогнозами гибели Украины
    Захарова ответила на слова Кулебы о документах с прогнозами гибели Украины
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова высказалась о заявлениях бывшего главы украинского МИД Дмитрия Кулебы о документах с прогнозами о будущем Украины.

    Захарова в своем Telegram-канале с сарказмом отозвалась о словах Кулебы, задаваясь вопросом, почему украинская сторона только теперь поняла смысл гимна страны.

    «Rулебище рассказал, как за два дня до начала СВО увидел на столе у Байдена папку... в которой четко написано, что Украина погибнет. То есть разведка, военные, политические аналитики, ЦРУ ... были единодушны: Украина погибнет».

    И только тогда украинская делегация поняла, почему у них такой странный гимн?» – заметила она.

    Напомним, Кулеба сообщал, что за несколько дней до начала российской спецоперации видел на столе у президента США Джо Байдена папку с прогнозами, где говорилось о гибели Украины.

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    9 ноября 2024, 12:34 • Новости дня
    ВС России нанесли удары по объектам энергетики, обеспечивавшим действия ВСУ
    ВС России нанесли удары по объектам энергетики, обеспечивавшим действия ВСУ
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в последние сутки ударили по объектам энергетики, инфраструктуре аэродромов и технике ВСУ, сообщило российское Министерство обороны в субботу.

    Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по объектам энергетики, обеспечивавшим действия украинской армии, а также по военной инфраструктуре, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Средства противовоздушной обороны сбили два реактивных снаряда РСЗО HIMARS и 67 беспилотников самолетного типа.

    С начала проведения специальной военной операции российскими силами были уничтожены 648 самолетов, 283 вертолета, более 35 тыс. беспилотников, а также тысячи единиц различной бронетехники и артиллерии.

    С 19 по 25 октября Вооруженные силы России нанесли 42 удара по объектам украинского ВПК, включая объекты нефтегазовой отрасли и энергетики. Неделей российские военные нанесли 38 ударов высокоточным оружием по объектам ВПК Украины.

    Коментарии (5)
    9 ноября 2024, 08:51 • Новости дня
    Российские военные пленили военнослужащую ВСУ в Курской области
    Российские военные пленили военнослужащую ВСУ в Курской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Курской области российскими военными взята в плен военнослужащая ВСУ Наталья Балаклицкая, сообщило Министерство обороны России.

    Российские военные из группировки «Север» взяли в плен женщину-военнослужащую ВСУ в приграничной зоне региона, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

    В плен попала стрелок, рядовой Наталья Балаклицкая. Она пояснила, что пришла служить в ВСУ добровольцем.

    Сама Балаклицкая пояснила, что ее обещали не отправлять на передовую при отправке в Курскую область. При этом украинских военнослужащих под страхом расстрела заставили ехать в этот российский регион.

    «Сказали, что это приказ, и, если мы не пойдем, нас просто сами свои перестреляют», – добавила она.

    Женщина отметила, что вступала в ВСУ, подписав контракт, она начинала служить поваром в населенном пункте Комары в Донецкой народной республике.

    «Я там работала месяц. У них не хватало стрелков. А так как я проходила обучение в Англии, то меня перевели в стрелки, в третью роту. В Англии нам не говорили, на что учат. Просто сказали, [что надо] ехать в учебку. А когда отправляли в Англию, там не было у нас понятия «повар» или кто-то другой», – сказала пленная.

    Балаклицкая указала, что в Курской области провела месяц на позиции, ожидая ротации, и осталась вдвоем с раненым сослуживцем. Женщина пояснила, что у нее был автомат, раненый сослуживец был с пулеметом.

    Она рассказала, что они вдвоем решили сдаться добровольно.

    В пятницу Минобороны сообщало, что в последнюю неделю на линии боевого соприкосновения сдались в плен 47 военнослужащих ВСУ.

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