Капиталистический мир не дает богачам упокоиться. Он победил законы природы (или Бога, зависит от ваших убеждений). Он заставляет жить тех людей, чей век на этой Земле уже завершился. Мозг отказал, чувств нет, а внешне человек выглядит эдаким живчиком, потому что наука способна продлить лишь физическое существование, но никак не душевное и ментальное.11 комментариев
Суд заочно арестовал правнучку Чкалова за призывы к терроризму
Измайловский суд Москвы заочно арестовал Дарью Богданову (признана иноагентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), правнучку легендарного советского летчика Валерия Чкалова.
Богданова обвиняется в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и публичном оправдании терроризма, передает ТАСС со ссылкой на сообщение суда.
В апреле против правнучки Чкалова Дарьи Богдановой было возбуждено уголовное дело за призывы к терроризму, ее объявили в розыск. После этого ее включили в реестр иностранных агентов. В конце октября она была внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга за публичные призывы к терроризму.