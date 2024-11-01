Роскосмос объявил о запуске двух спутников 5 ноября

Роскосмос подтвердил запуск двух спутников «Ионосфера-М» с Восточного 5 ноября

Tекст: Дмитрий Зубарев

Роскосмос подтвердил, что 5 ноября с космодрома «Восточный» состоится запуск двух гелиогеофизических спутников «Ионосфера-М», передает ТАСС. В госкорпорации уточнили, что ракета «Союз», предназначенная для этого запуска, уже собрана и находится на Восточном.

Вывоз и установка ракеты на стартовом комплексе запланированы на 2 ноября. Запуск спутников «Ионосфера-М» №1 и №2, а также 53 малых спутников из России и других стран, намечен на 5 ноября в 2.18 по московскому времени.

Этот запуск станет частью масштабной программы, направленной на исследование гелиогеофизических процессов. Особое внимание будет уделено изучению ионосферы Земли, что имеет важное значение для понимания влияния солнечной активности на нашу планету.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскосмос зафиксировал неопознанные объекты у отключившегося спутника Intelsat, а первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что число спутников орбитальных группировок нужно нарастить до 1,2 тыс. единиц к 2030 году.