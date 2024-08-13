Эксперт: Замена Зеленского на неонациста Авакова не устроит Россию

Политолог Скачко: Украинский неонацист Аваков абсолютно управляем спецслужбами США и Британии

Tекст: Анастасия Куликова

«Сигналы о том, что Запад подбирает замену Владимиру Зеленскому, появляются с завидной периодичностью. Дело в том, что человек, который незаконно продолжает занимать пост украинского президента, – пустышка, которая не блещет умом. Но Зеленский пока сохраняет свои позиции, поскольку американцам нужна своего рода губка, впитывающая весь негатив происходящего на Украине», – сказал политолог Владимир Скачко.

Он убежден: на Зеленского повесят провал провокации под Курском, уничтожение в этой авантюре значительной части боеспособных украинских частей, а также западной техники, поражение на других направлениях, последствия мобилизации. «Зеленскому неминуемо придется за все отвечать. На этом фоне представляется вполне логичным, что западные элиты вновь подняли вопрос о его замене», – считает собеседник.

По словам Скачко, выбор кандидатуры экс-главы МВД Украины Арсена Авакова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) объясним. «Во-первых, он давно сидит на кукане западных спецслужб. И ЦРУ, и MI6 прекрасно знают, как он начинал свою карьеру, где за границей у него находятся объекты недвижимости, которые при желании можно всегда конфисковать. Таким образом, Аваков – абсолютно управляемая фигура», – уточнил политолог.

«Во-вторых, после отставки в 2021 году его репутация не была запятнана безобразиями, которые творились в стране. В частности, на нем нет крови мобилизации», – продолжил эксперт. Аваков может быть удобен западным странам, но он не устроит Москву.

«Фактически это украинский неонацист – жестокий, подлый, коррумпированный. Замена Зеленского на Авакова для России значила бы поменять шило на мыло. Более того, человек, который в 2014 году залил кровью Харьков, на мой взгляд, вряд ли сгодится на роль переговорщика с Москвой», – детализировал спикер.

Таким образом, «золотой трон» Авакову если и светит, то явно нескоро, полагает Скачко. Тем не менее, как считает собеседник, экс-главу МВД Украины могут подтянуть на «предстартовые позиции», чтобы он «втянулся в дело, перехватил рычаги управления и ознакомился с настроениями внутри».

«Так, возможен сценарий, при котором Аваков займет пост премьер-министра вместо Дениса Шмыгаля, о смещении которого также часто сообщают СМИ, или должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Кроме того, его могут продвинуть на место руководителя офиса президента вместо Андрея Ермака, тем самым ослабив Зеленского. Если будет реализовано что-то подобное, то Запад обозначит своего нового фаворита», – заключил Скачко.

Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки сообщили, что власти США недовольны Владимиром Зеленским и ищут ему замену. В Демократической и Республиканской партиях «все громче звучат голоса тех, кто выражает сомнения в целевом расходовании миллиардов долларов военной помощи, которую получает Киев», уточнили в СВР.

«Зеленский предпринимает безумные шаги, угрожающие выходом эскалации далеко за пределы Украины», – отметили там. В службе считают, что Зеленский «перешел к лихорадочным действиям», чтобы сохранить позицию во власти из-за того, что 20 мая истек срок его президентских полномочий.

«В складывающейся ситуации в Вашингтоне прорабатывают варианты замены украинского руководителя на более управляемую и менее коррумпированную фигуру, которая устроила бы большинство западных союзников», – указано в сообщении пресс-бюро СВР России. Так, по мнению властей США, согласно данным разведки, экс-глава МВД Украины Арсен Аваков может стать подходящим кандидатом на смену Зеленскому.

О том, что в США ищут альтернативу Зеленскому, СВР сообщает не в первый раз. В июле служба рассекретила донесение резидента о поисках Вашингтоном альтернативы украинскому президенту. В шифрограмме человека, подписавшегося Стоуном, от 5 мая также говорилось о Виталии Кличко и Петре Порошенко.