Квадроберы – всего лишь частный случай и продукт потребительского общества. И здесь нам нужно отчетливо понимать, что если мы действительно хотим жить иначе, то нужно начинать не с запрета на ушки и корма, а буквально вымарывать из себя конкретную модель мышления.0 комментариев
Объявлено о создании в 2025 году в Стамбуле центра торговли газом
Анкара заявила о создании совместно с Газпромом газового центра в Стамбуле в 2025 году
Центр торговли газом с участием турецкой компании Botas и российской корпорации «Газпром» будет запущен в 2025 году в Стамбуле, заявил глава Минэнерго Турции Алпарслан Байрактар.
По его словам, в 2025 году в Стамбуле будет создан центр торговли газом, передает ТАСС.
Байрактар подчеркнул, что будет построена мощная инфраструктура для управления торговой платформой в Стамбульском финансовом центре.
«Стамбульский газовый индекс станет основой для формирования цен на газ. Россия будет использовать его при продаже газа», – добавил глава Минэнерго Турции.
Министр также сообщил, что проблем с поставками газа из Турции в Европу этой зимой не ожидается, несмотря на окончание срока действия транзитного соглашения через Украину в конце декабря – начале января. По его мнению, даже при росте цен на газ в Европе, Турция сможет обеспечить поставки газа без перебоев.
Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Турция продолжает работу по созданию газового хаба, через который можно будет доставлять российский газ в Европу. Он также заявил о планах Турции создать центр финансирования проектов экспорта природного газа.
При этом, как писала газета ВЗГЛЯД, интерес России к газовому хабу в Турции ослаб – Россия решила отложить проект газового хаба в Турции из-за снижения спроса на газ в Европе.