Объявлено о создании в 2025 году в Стамбуле центра торговли газом

Анкара заявила о создании совместно с Газпромом газового центра в Стамбуле в 2025 году

Tекст: Александра Юдина

По его словам, в 2025 году в Стамбуле будет создан центр торговли газом, передает ТАСС.

Байрактар подчеркнул, что будет построена мощная инфраструктура для управления торговой платформой в Стамбульском финансовом центре.

«Стамбульский газовый индекс станет основой для формирования цен на газ. Россия будет использовать его при продаже газа», – добавил глава Минэнерго Турции.

Министр также сообщил, что проблем с поставками газа из Турции в Европу этой зимой не ожидается, несмотря на окончание срока действия транзитного соглашения через Украину в конце декабря – начале января. По его мнению, даже при росте цен на газ в Европе, Турция сможет обеспечить поставки газа без перебоев.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Турция продолжает работу по созданию газового хаба, через который можно будет доставлять российский газ в Европу. Он также заявил о планах Турции создать центр финансирования проектов экспорта природного газа.

При этом, как писала газета ВЗГЛЯД, интерес России к газовому хабу в Турции ослаб – Россия решила отложить проект газового хаба в Турции из-за снижения спроса на газ в Европе.