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    Вовка хорошо помнит кровавое лето 2014 года, когда он был 12-летним. Тот самый Вовка, что сейчас лежит без ноги весь черный. У которого все товарищи сгорели заживо.

    0 комментариев
    Аббас Джума Аббас Джума Любой, кто против США – на стороне правды

    Большинство паломников, участвующих в самом массовом шествии в мире – Арбаин, с которыми мне удалось обсудить политику, в российско-украинском конфликте безоговорочно поддерживают Россию. Хотя бы просто из-за расклада сил.

    2 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Страны СНГ оказались между молотом и наковальней

    Если США решат «поджигать» Закавказье и Центральную Азию, то помогать им в этом совершенно не стоит. Каждая из этих стран заслуживает терпеливого и внимательного отношения хотя бы потому, что мы разделяем общее геополитическое пространство.

    15 комментариев
    5 сентября 2023, 13:35

    Турция решила создать центр финансирования проектов экспорта природного газа

    Эрдоган рассказал о планах Турции создать центр финансирования проектов экспорта природного газа

    Tекст: Алина Власенко

    Анкара намерена создать центр финансирования проектов, касающихся экспорта природного газа, сообщил турецкий президент Тайип Эрдоган по возвращении из Сочи, где накануне прошли его переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

    По его словам, турецкие власти намерены создать по примеру международного финансового центра в Стамбуле центр финансирования проектов, касающихся поставок природного газа, такого, какие существуют в Лондоне и Гамбурге.

    «Мы обсудим план с Россией», – добавил Эрдоган, передает ТАСС.

    Он также сообщил, что создаваемый на территории Турции газовый хаб обеспечит поставки энергоносителей и займется их ценообразованием. «Мы говорили, что превратим страну в энергетический центр, для этого создаем инфраструктуру и (найдем) физические возможности», – сказал Эрдоган.

    Кроме того, турецкий лидер заявил, что Москва и Анкара реализуют разные проекты по поставкам через ее территорию энергоносителей в Европу и на мировые рынки.

    Ранее сообщалось, что Россия и Турция планируют запустить так называемый газовый хаб, чтобы компенсировать утраченный объем транзита сырья по взорванным «Северным потокам».

    4 сентября 2023, 23:59
    Киев отверг предложение Эрдогана по зерновой сделке

    Министр Кулеба: Киев не намерен смягчать позицию по зерновой сделке, несмотря на призыв Эрдогана

    Киев отверг предложение Эрдогана по зерновой сделке
    @ President Of Russia/Keystone/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинские власти не намерены менять позицию по зерновой сделке, заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба, комментируя заявление президента Турции Тайипа Эрдогана, прозвучавшее по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи.

    Кулеба в эфире национального телемарафона сказал, что киевский режим намерен отстаивать «все принципиальные позиции», включая «санкционное давление на Россию», передает ТАСС.

    Эрдоган ранее заявлял, что, «конечно, Украине нужно смягчить свой подход, чтобы делать совместные шаги с Россией».

    Также украинский министр заявил, что Киев надеется получить от турецкой стороны подробности состоявшихся в Сочи переговоров лидеров России и Турции.

    Президент Путин после переговоров с Эрдоганом заявил, что Запад продолжает блокировать выполнение требований России по зерновой сделке. Российский лидер отмечал, что Москва готова подумать о реанимации зерновой сделки, но только после снятия ограничений на экспорт российской агропродукции.

    Кроме того, президент России подчеркивал, что зерновая сделка использовалась в качестве коридоров для террористических атак.

    Коментарии (22)
    4 сентября 2023, 20:29
    Эксперты: Эрдоган уговаривает Путина найти альтернативу зерновой сделке

    Эксперты объяснили выгоды России, Турции и Катара от альтернативы зерновой сделке

    Эксперты: Эрдоган уговаривает Путина найти альтернативу зерновой сделке
    @ Sputnik/Sergei Guneev/REUTERS

    Tекст: Алёна Задорожная

    Турции крайне выгодно заключение некой альтернативы зерновой сделке. Так Анкара сможет сохранить статус первого в мире поставщика муки и второго в мире поставщика макарон, сказали газете ВЗГЛЯД экономисты Иван Лизан и Василий Колташов. Ранее президент Владимир Путин сообщил о проработке альтернативы черноморской инициативе, «но не ее замене».

    «Эрдогану была крайне выгодна старая сделка, но она ушла в историю, потому что Запад не выполнил своих обязательств перед Россией. И теперь Турции нужны новые механизмы. Анкара столкнулась с ситуацией, когда Россия и другие игроки готовы предложить свои варианты решения вопроса», – сказал экономист Василий Колташов.

    «Справедливости ради, Эрдогану и этот сценарий вполне выгоден. Он прекрасно понимает, что ему не хватит всей его хитрости для того, чтобы заставить Запад выполнить изначальные условия», – замечает эксперт.

    «Сейчас ситуация выглядит следующим образом. Турция включается в процесс замещения украинского зерна за счет ее участия в функциональных механизмах по следующей схеме: сырье – российское, потребители – африканские и ближневосточные, а кредитные и страховые обязательства берет на себя Катар», – объясняет он.

    «Анкара станет посредником или, другими словами, одним из основных бенефициаров новой сделки. Но главным выгодополучателем станет Россия. Именно мы получим ту часть рынков, которые ранее де-факто принадлежали Украине. Более того, мы полностью закроем тему голодающих стран», – указывает собеседник. «Мы не знаем, кто стал инициатором такого механизма. Но не исключаю, что это был Эрдоган, поэтому он и приехал в Сочи к Путину», – полагает Колташов.

    «Альтернатива зерновой сделке – это продукт долгих экономических торгов между Москвой и Анкарой. Турки хотят вторую атомную электростанцию, но по какой схеме она будет строиться, пока не ясно. Если будет предложен вариант «Аккую», то России это не очень интересно. Также идут торги по поводу газового хаба», – добавляет экономист Иван Лизан.

    «У турок интерес простой – они с Украины в прошлом году получили 3,2 млн тонн зерна. Не стоит забывать, что у Анкары мощная мукомольная промышленность, там больше полутысячи предприятий, и одному Богу известно, сколько людей на них работают»,

    – рассуждает он. – «Более того, за Турцией закреплен статус первого в мире поставщика муки и второго в мире поставщика макарон. Для них Африка, Ближний и Средний Восток, а также немножко Латинской Америки – это непреложные рынки сбыта. И терять их турки не готовы».

    «Кроме того, в Турции довольно интересно устроен бизнес – сырье может ввозиться в страну беспошлинно при условии дальнейшей переработки и экспорта. Не исключаю, что на выходе Россия продаст часть зерна по преференциальной цене, а остальное – по рыночной», – предполагает Лизан.

    «Таким образом, мы сможем получить некую выгоду. Но до того как станет понятен размер дисконта, подсчитать ее невозможно. Катар же в этой истории – просто кошелек. У Турции со своими деньгами не очень хорошо, поэтому страна будет поддерживать их на плаву», – говорит собеседник.

    «Что касается формулировки об альтернативе, но не замене зерновой сделке, это связано с выбыванием украинского зерна с рынка.

    Сельхозпродукция из Украины по-прежнему идет в Европу. Но Киев теряет Африку и Азию, становясь региональным поставщиком, – указал Лизан. – Украина хотела стать житницей Европы? Что ж, пожалуйста».

    В понедельник днем в Сочи прошли переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. По итогам встречи российский лидер анонсировал вероятное соглашение между Москвой, Анкарой и Дохой в части поставок зерна в страны Африки.

    «Предложили, в частности, организовать поставки 1 млн тонн зерна из России по преференциальной цене для переработки в Турции и затем безвозмездной транспортировки в беднейшие страны. Рассчитываем в этом смысле и на помощь государства Катар, которое по гуманитарным соображениям готово поддержать беднейшие страны», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

    «Так что это не замена, но это, конечно, с нашей стороны было бы огромным вкладом в решение продовольственных проблем африканских стран. Это совершенно очевидная вещь», – подчеркнул российский лидер. Кроме того, президент сообщил, что Россия запланировала начать бесплатную поставку зерна шести африканским странам «через пару-тройку недель».

    Коментарии (10)
    4 сентября 2023, 17:23
    Путин: Россия готова вместе с Турцией и Катаром поставлять зерно в беднейшие страны
    Путин: Россия готова вместе с Турцией и Катаром поставлять зерно в беднейшие страны
    @ Валерий Шустов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вероятное соглашение Москвы, Анкары и Дохи по поставкам 1 млн тонн зерна самым бедным странам не станет альтернативой зерновой сделке, заявил президент России Владимир Путин после переговоров с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом.

    «Что касается зерна, то мы не рассматриваем совместную работу с Турцией и, возможно, с Катаром по поставке 1 млн тонн зерна как альтернативу черноморской зерновой сделке», — цитирует Путина ТАСС.

    «Так что это не замена, но это, конечно, с нашей стороны было бы огромным вкладом в решение продовольственных проблем африканских стран. Это совершенно очевидная вещь», — подчеркнул российский лидер.

    На ваш взгляд
    Как изменилось ваше отношение к президенту Турции Эрдогану за последний год?





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    «Готовы вместе продвигать [инициативы], как господин президент [Турции] настаивает, и к черноморской инициативе вернуться, и поставлять вместе с Турцией и Катаром в беднейшие страны [зерно]», — сказал Путин.

    Также в ходе беседы с Эрдоганом он отмечал, что Москва готова к переговорам по зерновой сделке.

    Коментарии (31)
    4 сентября 2023, 18:53
    Путин: Беспилотники ВСУ пытались атаковать «Турецкий поток» и «Голубой поток»

    Путин заявил о попытках ВСУ атаковать беспилотниками «Турецкий поток» и «Голубой поток»

    Путин: Беспилотники ВСУ пытались атаковать «Турецкий поток» и «Голубой поток»
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Газопроводы «Турецкий поток» и «Голубой поток» ВСУ постоянно пытаются атаковать, в том числе беспилотниками, которые отправляются из украинских портов, заявил президент России Владимир Путин по итогам российско-турецких переговоров в Сочи.

    «Предпринимаются попытки атак на «Турецкий поток», на «Голубой поток», по которым поставляется газ в Турцию из России. Наши корабли охраняют эти «потоки», эти трубопроводные системы, а их постоянно атакуют. В том числе с помощью беспилотников, которые направляются на эти атаки из украинских черноморских портов. Для возвращения России в зерновую сделку нужно договориться, что такого больше не будет», – цитирует ТАСС Путина.

    На ваш взгляд
    Как изменилось ваше отношение к президенту Турции Эрдогану за последний год?





    Результаты


    Ранее Путин заявил, что зерновая сделка использовалась в качестве коридоров для террористических атак. Президент также заявил, что Россия готова подумать о реанимации зерновой сделки, но только после снятия ограничений на экспорт российской агропродукции.

    Коментарии (0)
    4 сентября 2023, 17:37
    Путин назвал условие реанимации зерновой сделки

    Tекст: Вера Басилая

    Россия готова подумать о реанимации зерновой сделки, но только после снятия ограничений на экспорт российской агропродукции, заявил президент России Владимир Путин.

    «Хотел бы вновь подтвердить нашу принципиальную позицию: мы будем готовы рассмотреть возможность реанимировать зерновую сделку, я сегодня об этом еще раз сказал господину президенту, и сделаем это сразу же, как только будут выполнены все зафиксированные в ней договоренности о снятии ограничений на экспорт российской агропродукции», – цитирует ТАСС Путина.

    На ваш взгляд
    Как изменилось ваше отношение к президенту Турции Эрдогану за последний год?





    Результаты


    Ранее Путин после переговоров с Эрдоганом заявил, что зерновая сделка использовалась в качестве коридоров для террористических атак.

    Коментарии (4)
    5 сентября 2023, 06:45
    В Турции будущего министра обороны Украины Умерова назвали «ребенком США»

    Aydinlik: Новый министр обороны Украины Умеров станет исполнителем планов США в регионе

    В Турции будущего министра обороны Украины Умерова назвали «ребенком США»
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Рустем Умеров, кандидатуру которого на должность нового министра обороны Украины предложил Владимир Зеленский, станет исполнителем планов США в регионе, пишут турецкие СМИ.

    Источники турецкого издания Aydinlik сообщили, что Умеров – «политик, являющийся выразителем и исполнителем планов США в регионе».

    В публикации говорится также, что Умеров обучался в Крымской школе-интернате для одаренных детей, открытой министерством образования, которая в украинский период получала поддержку от запрещенной в Турции организации проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO), передает РИА «Новости».

    Турецкие источники заявили, что Умеров «напрямую связан с США». По их сведениям, политик использует в личных целях часть средств, которые он получает от иностранных государств.

    Также в Турции обращают внимание, что Умеров участвовал в программе Госдепартамента США по обмену будущими лидерами (FLEX), а его брат Руслан Умеров также учился в крымской школе-интернате и имеет связи в FETO.

    «Оба брата известны в Киеве как «дети Америки», – пишет издание.

    Напомним, президент Украины Владимир Зеленский объявил о решении сменить министра обороны страны, сняв с этой должности Алексея Резникова и предложив на должность Рустема Умерова.

    Газета ВЗГЛЯД писала об опасных качествах, которыми обладает новый глава украинского военного ведомства.

    Коментарии (7)
    4 сентября 2023, 15:51
    Переводчик на встрече Путина и Эрдогана оговорился о войне России и Турции

    Tекст: Алина Власенко

    Переводчик на встрече президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана оговорился, заявив о войне между странами.

    «Между Россией и Турцией война», – оговорился он, переводя слова турецкого президента, когда тот говорил о конфликте на Украине. После небольшой заминки переводчик поспешил поправиться, что вооруженный конфликт идет между Россией и Украиной. Лидеры России и Турции не отреагировали на трудности перевода.

    Ранее в Сочи начались переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Ожидается, что основной темой переговоров станет жизнеспособность прежней зерновой сделки.

    Коментарии (0)
    4 сентября 2023, 18:02
    Эрдоган заявил о планах строительства второй АЭС при помощи России
    Эрдоган заявил о планах строительства второй АЭС при помощи России
    @ АО "Аккую Нуклеар"/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Строительство первой в Турции АЭС «Аккую» продолжается полным ходом, уже обсуждается проект возведения Россией второй АЭС в республике, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Сочи по итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.

    Как указал Эрдоган, тесные российско-турецкие контакты будут способствовать и в будущем решению региональных и глобальных проблем. По его словам, строительство АЭС «Аккую» интенсивно продолжается, также обсуждалась тема, связанная с атомной электростанции «Синоп» в качестве второго шага, передает ТАСС.

    «Благодаря предпринятым шагам Турция сделает рывок вперед. Я хотел бы еще раз поблагодарить господина Путина и пожелать, чтобы мой визит принес пользу нашим странам и региону», – отметил турецкий лидер.

    На ваш взгляд
    Как изменилось ваше отношение к президенту Турции Эрдогану за последний год?





    Результаты


    Напомним, в понедельник днем в Сочи начались переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Путин заявил, что первый блок АЭС «Аккую» в Турции может быть запущен уже в 2024 году, существуют перспективы развития сотрудничества стран в этой области.

    Ранее Россия и Турция официально оформили доставку ядерного топлива на энергоблок № 1 АЭС «Аккую». Росатом передал Минэнерго Турции сертификат на него, разрешение на это дал Путин.

    Коментарии (11)
    4 сентября 2023, 16:32
    Переговоры Путина и Эрдогана завершились в Сочи

    Tекст: Вера Басилая

    Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган завершили переговоры в Сочи, в общей сложности они общались три часа.

    Путин в начале встречи пригласил Эрдогана заезжать в Сочи не только по делам, но и на отдых, после чего президенты продолжили общение уже за столом переговоров с участием делегаций, передает ТАСС.

    На ваш взгляд
    Как изменилось ваше отношение к президенту Турции Эрдогану за последний год?





    Результаты


    По окончании беседы в широком формате, Путин и Эрдоган продолжили общение в узком кругу за рабочим обедом.

    Напомним, в Сочи прошли переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

    Песков назвал конструктивной первую часть переговоров Путина и Эрдогана.

    Коментарии (7)
    4 сентября 2023, 15:44
    Переговоры Путина и Эрдогана в широком составе продлились полтора часа
    Переговоры Путина и Эрдогана в широком составе продлились полтора часа
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган провели в Сочи переговоры в расширенном составе, которые продлились полтора часа.

    В составе делегаций с обеих сторон были главы МИД и другие ключевые министры. Переговоры начались в 13.14 мск, передает ТАСС.

    Стороны обсудили ряд вопросов, в том числе зерновую сделку. Эрдоган заявил, что переговоры с Путиным по вопросу зерновой сделки станут значимыми для мира и для африканских стран.

    Турецкий лидер отметил также высокое сотрудничество с Россией по газу и подчеркнул, что создание газового хаба в Турции имеет большую значимость для страны.

    Ранее сообщалось, что Путин также обсудит с Эрдоганом конфликт на Украине.

    Коментарии (5)
    4 сентября 2023, 16:57
    Путин назвал конструктивными переговоры с Эрдоганом
    Путин назвал конструктивными переговоры с Эрдоганом
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Беседа с президентом Турции Таийпом Эрдоганом прошла в конструктивной и деловой атмосфере, заявил президент России Владимир Путин.

    «Сегодняшние переговоры, как всегда, прошли в конструктивной и деловой атмосфере, мы подробно рассмотрели все ключевые вопросы российско-турецкого взаимодействия в области безопасности, в экономике, политике, культурно-гуманитарной сфере», – цитирует российского лидера ТАСС.

    Он отметил, что в ходе переговоров политики обменялись мнениями по актуальным темам международной и региональной повестки.

    На ваш взгляд
    Как изменилось ваше отношение к президенту Турции Эрдогану за последний год?





    Результаты


    Напомним, в Сочи в понедельник прошли переговоры президентов России и Турции. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков назвал конструктивной первую часть переговоров Путина и Эрдогана.

    Коментарии (0)
    4 сентября 2023, 17:12
    Путин заявил об учреждении рабочей группы для строительства газового хаба в Турции
    Путин заявил об учреждении рабочей группы для строительства газового хаба в Турции
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Россия и Турция намерены учредить совместную рабочую группу для строительства газового хаба, необходимо также согласовать правовые вопросы его функционирования, схем торгов и передачи, заявил президент России Владимир Путин.

    «Газпром передал компании «Баташ» проект дорожной карты по реализации данного проекта. На повестке дня учреждение совместной рабочей группы, согласование правовых рамок функционирования хаба, схем осуществления торгов и передачи приобретенного газа», – цитирует РИА «Новости» Путина.

    На ваш взгляд
    Как изменилось ваше отношение к президенту Турции Эрдогану за последний год?





    Результаты


    Ранее Владимир Путин назвал конструктивными переговоры с Реджепом Тайипом Эрдоганом.

    Коментарии (2)
    5 сентября 2023, 07:38
    В Китае назвали ключ к возрождению зерновой сделки

    Global Times: Прозрачность перевозки станет ключом к возрождению зерновой сделки

    В Китае назвали ключ к возрождению зерновой сделки
    @ Sebastian Willnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Ключом к возрождению черноморской инициативы станет обеспечение прозрачности механизма транспортировки зерна, заявил младший научный сотрудник центра российских исследований Восточно-китайского педагогического университета Цуй Хэн.

    Цуй Хэн отметил, что само по себе заключение сделки сложным делом не является. Вопрос в контроле за ее исполнением для обеих сторон, чтобы обеспечить прозрачность механизма, передает слова эксперта РИА «Новости» со ссылкой на китайское государственное издание Global Times.

    Китайский эксперт отметил, что успех зерновой сделки зависит от способности возглавляемого американцами Запада «продемонстрировать искренность и соблюдать соглашение».

    Также Цуй Хэн, оценивая роль Турции, отметил, что посредничество между сторонами конфликта дает Анкаре геополитическое влияние, но также и прибыль от транзита продовольствия. При этом влияние Турции, по мнению китайского аналитика, по-прежнему ограничено и не способно в полной мере изменить позиции других сторон.

    Напомним, президент Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Турции Тайипом Эрдоганом в Сочи заявил, что Запад продолжает блокировать выполнение требований России по зерновой сделке. Российский лидер отмечал, что Москва готова подумать о реанимации зерновой сделки, но только после снятия ограничений на экспорт российской агропродукции.

    Кроме того, президент России подчеркивал, что зерновая сделка использовалась в качестве коридоров для террористических атак.

    Коментарии (2)
    5 сентября 2023, 12:32
    Песков подвел итоги встречи Путина и Эрдогана в Сочи

    Песков заявил о достижении Путиным и Эрдоганом цели встречи в Сочи

    Песков подвел итоги встречи Путина и Эрдогана в Сочи
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    Подписание документов по итогам переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана не предусматривалось, руководители государств планировала только обмен мнениями, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Основной целью вчерашнего дня было сверить часы по очень богатому комплексу двусторонних отношений и обменяться мнениями по известным региональным проблемам»», – сказал представитель Кремля, передает ТАСС.

    По его словам, «эта цель была достигнута».

    Песков также заявил, что не знает, принял ли президент Турции приглашение российского коллеги отдохнуть в Сочи, но считает, что сам факт приглашения говорит о дружественных отношениях глав государств.

    В понедельник днем в Сочи прошли переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Основной темой стала жизнеспособность прежней зерновой сделки. Путин заявил, что Москва готова к переговорам по зерновой сделке.

    Коментарии (0)
    4 сентября 2023, 14:32
    В переговорах Путина и Эрдогана приняли участие министры обороны и главы МИД

    В переговорах Путина и Эрдогана приняли участие министры обороны и главы МИД России и Турции

    Tекст: Алина Власенко

    Министры обороны России и Турции Сергей Шойгу и Яшар Гюлер, главы внешнеполитических ведомств Сергей Лавров и Хакан Фидан стали участниками переговоров президентов двух стран Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

    Список членов делегаций опубликован на сайте Кремля.

    Также в переговорах в расширенном составе с российской стороны принимают участие вице-премьер Александр Новак, замглавы администрации главы государства – пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощники Путина Максим Орешкин и Юрий Ушаков, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, глава Центрального банка Эльвира Набиуллина, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев и гендиректор Росатома Алексей Лихачев.

    В понедельник днем в Сочи начались переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Ожидается, что основной темой переговоров станет жизнеспособность прежней зерновой сделки.

    Коментарии (0)
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    В ближайшие дни на Балтийском море начинаются учения НАТО с участием десятков кораблей и тысяч военнослужащих. Примечательно в этих учениях вовсе не участие американского десантного вертолетоносца, а ряд совсем других обстоятельств. В частности, обращение к исторической памяти между Германией и Россией и немецкому реваншизму. Подробности

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    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

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    • Новый министр обороны Украины: главное

      Новым министром обороны станет Рустем Умеров, его предшественник Алексей Резников уже подал в отставку. Умеров — личность интересная. В том числе и своей ролью в переговорах между Москвой и Киевом после начала СВО. Особенно сильно его назначению обрадуется Турция.

    • На арену Германии выходит анти-Бербок

      Депутат ФРГ от партии «Левые» Сара Вагенкнехт вошла в тройку самых популярных политиков Германии с рейтингом одобрения в 42%. Хотя она политик довольно опытный, ее «звездный час» настал только после начала СВО: за протестами немцев против поддержки Украины и антироссийских санкций стояла именно она. А теперь Вагенкехт готова претендовать на власть.

    • В США предложили России сделку по Украине

      Стремительно набирающий популярность кандидат в президенты США и вероятный напарник Дональда Трампа Вивек Рамасвами предложил заключить с Россией сделку. Вашингтон признает новые территории России и снимет санкции. Россия же в ответ должна разорвать союз с Китаем. Это бред? Или это прорыв?

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