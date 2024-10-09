  • Новость часаМИД: Компромат с вечеринок P. Diddy использовали для продвижения мнений по Украине
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    Почему разница в цене между красной и черной икрой снижается
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    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Зеленский для Белого дома хуже урагана

    Безумная активность Ермака – Зеленского начала еще больше вредить не только «стратегической стабильности», но и избирательной кампании Демпартии. Поэтому Байден отложил свой визит в Германию, а офис Зеленского объявил об отмене второго «саммита мира» в ноябре.

    0 комментариев
    Елена Кондратьева Елена Кондратьева Гормоны – лучший помощник государства

    Главная пропаганда чайлдфри происходит на рейсах по дороге на семейные курорты. Дети – это невероятно сложно и тяжело, даже при помощи мужа, няни и бабушек с дедушками. Но женщины все равно рожают.

    10 комментариев
    Андрей Перла Андрей Перла Разоблачать ложь врага нужно каждый день

    Россия сбивает дроны и ракеты врага с помощью ПВО. Но где те войска, которые собьют на подлете популистские заявления оппонентов? Выявлять каналы коммуникации, которыми пользуется враг, чтобы добраться до различных слоев общества, нужно постоянно.

    13 комментариев
    9 октября 2024, 12:08 • Новости дня

    Подозреваемую в убийстве сестер девочку в Тольятти направили на психиатрическую экспертизу

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Тольятти несовершеннолетнюю девочку заподозрили в убийстве двух малолетних сестер, ее направили в психиатрический стационар, сообщили в региональном следственном управлении СК.

    Девочке 13 лет, она приходится сестрой погибшим малолетним, ее направили в психиатрический стационар для психолого-психиатрической экспертизы, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    До этого ведомство сообщало, что в одной из квартир в Тольятти нашли тела двух девочек, у них были множественные ножевые ранения шеи и туловища. Дело завели по статье «Убийство».

    Также в СК пояснили, что дети оставались под присмотром 13-летней старшей сводной сестры. Убитых нашла еще одна сестра, которой десять лет.

    8 октября 2024, 18:24 • Новости дня
    Байден нашел причину не ехать на саммит «Рамштайн» по Украине

    Байден не поедет в Германию на саммит «Рамштайн» по Украине и в Анголу из-за урагана «Милтон»

    Байден нашел причину не ехать на саммит «Рамштайн» по Украине
    @ Yuri Gripas/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Джо Байден решил отложить поездку в Германию и Анголу из-за мощного урагана «Милтон», чтобы контролировать меры по подготовке и реагированию на стихийное бедствие, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

    По ее словам, решение было принято из-за прогнозируемой траектории и силы урагана. Байден будет контролировать подготовку к урагану и меры реагирования на его последствия, сообщает РИА «Новости».

    «В связи с прогнозируемой траекторией и силой урагана «Милтон» президент Байден отсрочит свою предстоящую поездку в Германию и Анголу, чтобы контролировать подготовку и меры реагирования на ураган «Милтон», а также продолжить координацию действий на последствия удара урагана «Хелен» на юго-востоке США», – заявила Жан-Пьер.

    В Германии у Байдена было запланировано посещение военной базы Рамштайн, где 12 октября пройдет саммит контактной группы по оказанию военной помощи Украине.

    Ураган «Милтон» угрожает юго-восточным регионам США, где недавно прошел другой ураган – «Хелен». Байден также намерен координировать действия по ликвидации последствий этого урагана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии собираются рассмотреть новый пакет помощи Украине на предстоящем саммите в формате «Рамштайн», который пройдет 12 октября. Канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул, что важно четко определить потребности Украины, прежде чем предоставлять дополнительную поддержку.

    Коментарии (17)
    9 октября 2024, 00:40 • Новости дня
    На Орбана попытались напасть в Европарламенте

    Появилось видео нападения на Орбана во время пресс-конференции в Европарламенте

    На Орбана попытались напасть в Европарламенте
    @ CHRISTOPHE PETIT TESSON/EPA/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Член венгерской оппозиционной партии попытался атаковать премьер-министра Венгрии во время его пресс-конференции в Европарламенте.

    Активист венгерской оппозиционной партии «Демократическая коалиция» Мартон Декицки попытался сорвать пресс-конференцию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, которая проходила в Европарламенте, передает РИА «Новости».

    Инцидент произошел в Страсбурге, когда Декицки побежал в сторону Орбана, обвиняя его в «предательстве Венгрии и Евросоюза» и работе на Москву и Пекин. Охрана перехватила мужчину и вывела его из зала.

    По информации газеты Magyar Nemzet, Декицки является членом молодежной организации «Демократической коалиции». Пропуск в здание Европарламента он получил от евродепутата Клары Добрев. Экс-премьер Венгрии Ференц Дюрчань высказал поддержку действиям Декицки, заявив, что «гордится» его поступком.

    Виктор Орбан, в свою очередь, отреагировал на попытку срыва пресс-конференции с юмором, заметив, что «чувствует себя как дома, где такое происходит каждый день». После инцидента пресс-конференция продолжилась.

    Ранее сообщалось, что Еврокомиссия направила иск в суд ЕС против Венгрии, обвинив ее в нарушении европейского законодательства из-за принятия закона о защите суверенитета.

    Орбан считается наиболее дружественным Кремлю среди лидеров стран Евросоюза. Он не раз высказывался за прекращение войны на Украине, включая территориальные уступки с украинской стороны.

    Коментарии (7)
    7 октября 2024, 16:55 • Видео
    Зеленского заставят провести выборы

    Судя по всему, американцы все-таки заставили Владимира Зеленского провести в следующем году на Украине президентские выборы, к ним уже началась подготовка. Это имеет прямую связь c планами по приглашению Киева в НАТО.

    Коментарии (4)
    8 октября 2024, 17:56 • Новости дня
    Французы начали обращаться в посольство России за получением вида на жительство

    Французы стали обращаться в российское посольство после указа о традиционных ценностях

    Tекст: Ольга Иванова

    Посольство России в Париже получило порядка 50 запросов от французов на РВП после принятия указа о поддержке духовно-нравственных ценностей.

    Пресс-служба российской дипмиссии заявила, что на данный момент консульский отдел получил порядка 50 обращений. Жители Франции запрашивают дополнительную информацию о порядке выдачи разрешений на временное проживание в России. В частности, речь идет о тех, кто разделяет традиционные российские духовно-нравственные ценности, передает ТАСС.

    ГУВМ МВД России стало фиксировать увеличение числа обращений за разрешением на временное проживание от граждан недружественных России стран.

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    8 октября 2024, 20:08 • Новости дня
    Украинский сварщик сбежал из страны, прорезав дыру в мосту
    Украинский сварщик сбежал из страны, прорезав дыру в мосту
    @ Serguei Fomine/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Сварщик на Украине смог сбежать в Венгрию, прорезав дыру в мосту во время выполнения ремонтных работ, об этом сообщил украинский журналист Виталий Глагола.

    Побег произошел во время выполнения ремонтных работ на КПП «Тиса», сварщик использовал свои профессиональные навыки, чтобы вырезать часть металлоконструкции, передает «Московский комсомолец» со ссылкой на Глаголу.

    Он хорошо знал конструкцию моста, что позволило ему незаметно создать проход. Сбежавший совершил свой побег еще в сентябре, однако информация об этом стала известна только сейчас.

    Глагола добавил, что сварщик использовал каждый сеанс ремонта, чтобы постепенно прорезать проход. В конечном итоге ему удалось создать достаточно большую дыру, чтобы попасть через нее в Венгрию.

    Ранее на Украине предложили мобилизовывать в армию мужчин с 18 лет.

    Коментарии (8)
    8 октября 2024, 21:48 • Новости дня
    Чемпионка России умерла от укуса клеща

    Чемпионка России по ледолазанию Власова умерла от осложнений после укуса клеща

    Чемпионка России умерла от укуса клеща
    @ vk.com/rusmountfederation

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Смерть чемпионки России по ледолазанию Алены Власовой произошла из-за осложнения от укуса энцефалитного клеща, сообщила Федерация альпинизма Свердловской области.

    Спортсменка умерла в понедельник, 7 октября, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение федерации.

    В начале июня ее укусил энцефалитный клещ, к концу месяца у нее начался менингеальный энцефалит, она попала в реанимацию, где впала в кому. Три месяца Власова провела на аппарате искусственной вентиляции легких, у нее диагностировали пневмонию с поражением легких в 70%.

    У спортсменки остались 10-летняя дочь и супруг. Прощание состоится в среду, 9 октября.

    Ранее российская триатлонистка Елена Смирнова скончалась в Испании на соревнованиях из-за проблем во время заплыва.

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    8 октября 2024, 15:56 • Новости дня
    Молдавия задержала и передала Украине политолога Чистилина

    Спецслужбы Молдавии передали Украине политолога Чистилина для обвинения в госизмене

    Молдавия задержала и передала Украине политолога Чистилина
    @ Аналитический Экспертный Форум/YouTube

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Дмитрий Чистилин, ученый-экономист с двумя гражданствами, был задержан в Кишиневе молдавскими спецслужбами и передан украинским властям, где ему предъявили обвинение в государственной измене.

    Спецслужбы Молдавии задержали ученого-экономиста Дмитрия Чистилина и передали его спецслужбам Украины, передает ТАСС.

    Чистилин, имеющий украинское и российское гражданства, был задержан после своего возвращения в Кишинев, когда он готовился к международной конференции в Сербии. Его коллега Игорь Калдаре сообщил, что Чистилин не отвечает на телефонные звонки, и добавил, что планирует провести пресс-конференцию с демонстрацией паспортов Чистилина.

    Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что совместно с молдавскими правоохранителями провела спецоперацию по задержанию Чистилина. В Telegram-канале СБУ сообщается, что он был задержан, когда пытался вернуться в Москву через территории третьих стран. На данный момент Чистилин находится под стражей, ему предъявлено обвинение в государственной измене. Ведомство также отметило, что ему грозит пожизненный срок с конфискацией имущества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Молдавии власть и оппозиция обменялись взаимными угрозами, что связано с напряженной политической обстановкой в стране. В апреле 2022 года бывшего руководителя Службы информации и безопасности Молдавии Василия Ботнаря арестовали по подозрению в незаконном обогащении. Также сообщалось, что спецслужбы Молдавии задержали и провели обыск российского журналиста Семена Пегова, что вызвало международную реакцию.

    Коментарии (9)
    8 октября 2024, 20:17 • Новости дня
    В Британии начали готовиться к смерти Карла III

    The Daily Beast: Подготовка к правлению Вильгельма V началась из-за болезни Карла III

    В Британии начали готовиться к смерти Карла III
    @ Keys Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Болезнь короля Карла III вызывает опасения о его скорой кончине, и при дворе уже начались приготовления к возможному правлению его сына, принца Уэльского Уильяма, пишет The Daily Beast.

    Издание сообщило о болезни короля Британии Карла III, которая может привести к его скорой кончине. По данным источников, близкие к королевской семье начали активно готовиться к смене власти и планированию правления его старшего сына, принца Уэльского Уильяма, пишет Газета.Ru.

    Уильям, известный как наследник престола с сентября 2022 года, уже начал позиционироваться как будущий король Вильгельм V. Британский двор, по утверждению издания, принимает меры по обеспечению плавного перехода власти, учитывая возрастающую вероятность скорой кончины Карла III.

    В феврале стало известно, что Карл III начал курс лечения от рака, врачи выявили заболевание во время его операции на простате.

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    8 октября 2024, 21:56 • Новости дня
    Лавров объяснил свой вопрос армянскому коллеге про квадроберов
    Лавров объяснил свой вопрос армянскому коллеге про квадроберов
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил журналисту Павлу Зарубину, почему перед началом переговоров с главой МИД Армении Арататом Мирзояном он задал тому вопрос про квадроберов.

    «Я только-только посмотрел очередные видео, как эти квадроберы выгуливаются, когда мама ребенка на поводке ведет. Такая не очень понятная вещь. Я спросил, есть ли у вас в Армении квадроберы: оказалось, есть», – сказал Лавров, отвечая на вопрос о том, почему спросил об этом своего армянского коллегу Мирзояна перед началом переговоров, передает ТАСС.

    Видео с его высказыванием опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин. Журналист задал вопрос министру, стоит ли запрещать это явление или бороться с ним каким-то иным способом. «Наши законодатели работают над этим, я им полностью доверяю», – сказал Лавров

    Квадробинг – вид активности, при котором дети и подростки перемещаются на четвереньках, имитируя движения животных. Они используют маски и накладные хвосты, изображая лис, волков и так далее.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что квадробика – это продвинутая образная игра, которая из дошкольного возраста перекочевала в ранний подростковый.

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    9 октября 2024, 08:37 • Новости дня
    Харрис раскритиковали за хамство в адрес Путина

    Посольство России назвало оскорбительными высказывания Харрис о Путине

    Харрис раскритиковали за хамство в адрес Путина
    @ Saquan Stimpson/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Посольство России в Вашингтоне назвало неприемлемыми высказывания вице-президента США Камалы Харрис в адрес президента России Владимира Путина.

    В Telegram-канале диппредставительства подчеркнуто, что подобная риторика свидетельствует о досаде и бессилии правящих кругов в Вашингтоне.

    По их мнению, неспособность справиться с Россией и нанести ей «стратегическое поражение» приводит к использованию оскорбительной риторики.

    «Возмущены неприемлемыми высказываниями вице-президента США К. Харрис в адрес президента России В. В. Путина. Вынуждены констатировать, что хамская лексика вошла в привычку у нынешних так называемых государственных деятелей Америки», – указано в заявлении.

    В посольстве также добавили, что США следовало бы принять факт, что Россия проводит политику, основываясь на национальных интересах, что такие высказывания оскорбляют весь российский народ.

    Напомним, Харрис, комментируя слова Боба Вудворда из его книги «Война», который писал, что Дональд Трамп во время пандемии якобы «тайно отправил Путину партию аппаратов для тестирования на COVID-19», раскритиковала этот шаг, позволив себе оскорбления в адрес российского лидера.

    Позднее директор по коммуникациям предвыборного штаба Трампа Стивен Чун опроверг заявления Вудворда, назвав их «неправдой».

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    8 октября 2024, 14:44 • Новости дня
    Генерал авиации назвал последствия передачи Украине французских Mirage 2000

    Генерал авиации Попов: Самолеты Mirage 2000 Украине не помогут

    Генерал авиации назвал последствия передачи Украине французских Mirage 2000
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Западные истребители могут огрызаться, но только в серьезных руках и в определенных условиях. Если дать хорошую технику неподготовленным специалистам, это будет просто груда металлолома. В случае с ВСУ Mirage 2000 ожидает именно эта участь, сказал газете ВЗГЛЯД генерал авиации Владимир Попов. Ранее стало известно о поставке французских истребителей на Украину в 2025 году.

    «Mirage 2000 – это истребитель четвертого поколения, равно как и F-16. По сути, речь идет об одном из передовых и даже брендовых самолетов Франции», – отметил генерал-майор Владимир Попов, заслуженный военный летчик России. По его словам, в воздушном бое «француз» может потягаться с российским МиГ-29. Ударная же модификация Mirage сильно уступает Су-34, добавил собеседник.

    «Наша техника более передовая. Некоторые российские истребители поколения 4++ близки к потенциальным возможностям машин пятого поколения. Поэтому французским самолетам будет тяжело», – указал летчик. Однако цель Парижа, по всей видимости, заключается в том, чтобы испытать свой истребитель в деле.

    По мнению эксперта, Франция может поставить Киеву до 12 истребителей. «Воздушные силы Украины (ВС ВСУ) сегодня – слабенькая организация. Разумеется, потеря машины автоматически станет антирекламой для Парижа. Французская сторона понесет имиджевые потери. Но, с другой стороны, они смогут не ограничиваться лишь полигонными испытаниями, а проверить машину в ходе реальных боевых действий», – уточнил спикер.

    Украине же Mirage 2000 не поможет, продолжил Попов. «Во-первых, речь идет о маленькой партии истребителей. 70 или 100 единиц могли бы представлять боевой потенциал и определенную угрозу для России. А так они не изменят ничего на поле боя», – отметил он.

    Во-вторых, у украинской стороны остается хроническая проблема с переучиванием летчиков. «Этот процесс занимает длительное время. Необходимо освоить взлет-посадку, полет в зону и простой пилотаж: виражи, горочку, перевод, пикирование. Кроме того, потребуется минимум три-четыре полета на применение каждого вида средств поражения: речь как о простых, так и о корректируемых бомбах. Если этого не сделать, то летчик полетит, но будет пускать эти ракеты в белый свет, как в копеечку», – иронично подчеркнул собеседник.

    На этом фоне он не исключает, что летать на истребителях могут наемники или западные инструкторы. Отдельный вопрос по обучению инженеров и технического состава, который будет обслуживать этот самолет. По оценкам Попова, на это потребуется около полугода. «При этом я думаю, что первое время они будут продолжать работать под контролем французских специалистов», – считает эксперт.

    В-третьих, Киеву придется задуматься об инфраструктуре для Mirage 2000. «Парк самолетов Украины сегодня представляет «винегрет». Западные истребители стоит уважать – они действительно могут огрызаться, но только в серьезных руках и в определенных условиях. Если дать хорошую технику неподготовленным специалистам, это будет просто груда металлолома. В случае с украинской стороной так и есть: у них дефицит времени, проблемы с личным составом и отсутствие возможностей организовать базирование самолетов. Другими словами, передача Mirage создает Киеву проблем больше, чем пользы», – считает Попов.

    По прогнозам эксперта, ВС ВСУ будут использовать «французов» для усиления ПВО. Правда, в случае с F-16 такая попытка привела к «дружественному огню» и потере истребителя. Спикер сомневается, что противник отважится всерьез приблизиться к линии боевого соприкосновения, где их могут поджидать наши Су-30СМ, Су-35С. Тем не менее Mirage 2000 способен применять Storm Shadow и SCALP. «Нет сомнений, что наши летчики начнут охоту за новую зверушку», – заключил Попов.

    Ранее стало известно, что Франция уже в первой половине 2025 года может передать Украине истребители Mirage 2000. По словам министра вооруженных сил страны Себастьена Лекорню, поставка состоится после завершения обучения пилотов и механиков ВСУ в Нанси. Как ожидается, машины оснастят новым оборудованием, включая средства поражения класса «воздух – земля».

    Напомним, передачу Mirage 2000 на Украину летом анонсировал президент Франции Эммануэль Макрон. Он тогда не уточнил, сколько именно машин направятся в зону военных действий, однако издание Valeurs Actuelles уверяло, что Париж сможет «поделиться» лишь шестью экземплярами.

    Судя по имеющимся данным, ВСУ могут получить модификацию самолета Mirage 2000-5. Это экспортная версия истребителя, разработанного еще в 1983 году. Максимальная скорость судна может достигать 1210 км/ч на малых высотах и 2340 км/ч на больших высотах, а радары, установленные на борту, способны обнаруживать цели на расстоянии до 130 км.

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    8 октября 2024, 14:29 • Новости дня
    Выживший в Непале альпинист предлагал отказаться от восхождения на Дхаулагири

    Выживший в Непале альпинист Шамало объяснил отказ от ночного восхождения на Дхаулагири

    Выживший в Непале альпинист предлагал отказаться от восхождения на Дхаулагири
    @ breakingmash

    Tекст: Вера Басилая

    Российский альпинист Валерий Шамало, выживший на Дхаулагири, предложил группе отказаться от ночного восхождения из-за опасных погодных условий.

    Выживший в Непале альпинист Валерий Шамало рассказал подробности трагической экспедиции на гору Дхаулагири. Он предложил своим товарищам развернуться и отказаться от ночного восхождения из-за неблагоприятных погодных условий. Шамало отметил, что ночью на склонах горы резко усиливается ветер и ухудшается видимость, что делает спуск крайне опасным, передает «Газета.Ru»,

    «Я видел, что мы придем на вершину и будем спускаться уже ночью. Ночные условия отличаются кардинально. Днем светило солнце, был почти штиль, но ночью возникает порывистый ветер, несет пургу. К тому же склон очень непростой – на нем трудно задержаться, если срываешься», – заявил Шамало.

    Он считает, что трагедия произошла из-за срыва на склоне и усталости альпинистов. По мнению Шамало, участники группы могли соскользнуть из-за слабой возможности удержаться на склоне, а также из-за связывающего их каната. Косвенные причины он видит в сильной усталости, холоде и плохой видимости.

    Шамало добавил, что сейчас находится в госпитале, но чувствует себя хорошо. Он отметил, что все члены группы долго готовились к этому восхождению и усиленно тренировались. Однако, по его мнению, они могли упустить грань между риском и желанием добиться успеха.

    Ранее группа российских альпинистов из пяти человек погибла на горе Дхаулагири в Непале. Причиной гибели стало падение с высоты, их тела обнаружила команда вертолета во время поисково-спасательной операции.

    Альпинисты Денис Алексенко и Артем Ценцевицкий заявили, что предпочли идти неклассическим маршрутом на Дхаулагири для обеспечения безопасности.

    Тем временем в России начали сбор денег для эвакуации погибших в Непале альпинистов.

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    9 октября 2024, 08:41 • Новости дня
    Экс-ведущую Курбангалееву объявили в международный розыск

    Бывшую телеведущую Курбангалееву объявили в международный розыск за призывы к терроризму и фейки

    Экс-ведущую Курбангалееву объявили в международный розыск
    @ tatmsk.tatarstan.ru/Wikipedia

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бывшую телеведущую Фариду Курбангалееву, проживающую в Праге и ведущую канал на YouTube, объявили в международный розыск по обвинению в оправдании терроризма и распространении фейков о российской армии.

    Бывшая телеведущая Фарида Курбангалеева, известная по работе на канале «Россия 1», объявлена в международный розыск. Как передает РИА «Новости», ее обвиняют в публичных призывах к оправданию терроризма и распространении фейков о российской армии по мотивам национальной ненависти или вражды. Уголовное дело в отношении Курбангалеевой и других неустановленных лиц было возбуждено 11 мая 2024 года.

    Замоскворецкий суд Москвы постановил заочно арестовать Курбангалееву на два месяца с момента ее фактического задержания на территории России, либо в случае ее экстрадиции или депортации в РФ. Обвинения включают ч. 2 ст. 205-2 и п. «д» ч. 2 ст. 207-3 УК РФ.

    Фарида Курбангалеева проживает в Праге с 2018 года и ведет собственный канал на YouTube. В июне текущего года Минюст России внес ее в реестр иностранных агентов. Ранее ее имя добавили в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал бывшую ведущую программы «Вести» на телеканале «Россия-1» Фариду Курбангалееву по делу об оправдании терроризма в интернете. Ранее МВД России объявило ее в розыск, а Минюст внес в реестр иностранных агентов.

    Коментарии (9)
    8 октября 2024, 21:34 • Новости дня
    Вдову Маслякова оштрафовали за юмористов-иноагентов

    Вдову Маслякова оштрафовали из-за отсутствия маркировки актеров-иноагентов в эфире «КВН ТВ»

    Вдову Маслякова оштрафовали за юмористов-иноагентов
    @ Anatoly Lomokhov/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Таганский суд Москвы признал главного редактора «КВН ТВ» Светлану Маслякову, вдову телеведущего Александра Маслякова, виновной в нарушении закона за отсутствие маркировки на видеоматериалах с артистами-иноагентами.

    Суд оштрафовал Маслякову на 4 тыс. рублей. Причиной штрафа стало отсутствие маркировки иноагента на видеоматериалах, где присутствуют артисты, включенные в реестр иноагентов, передает ТАСС.

    Суд признал Маслякову виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2.1 ст. 13.15 КоАП РФ. Это правонарушение касается злоупотребления свободой массовой информации за отсутствие маркировки иноагентов в материалах, где они упоминаются. За это нарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа.

    Напомним, известный российский и советский телеведущий, заслуженный деятель искусств России Александр Масляков умер 8 сентября на 83-м году жизни. Последние два года, по данным СМИ, он боролся с онкологическим заболеванием. Телеведущий Александр Масляков похоронен на Новодевичьем кладбище.

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    8 октября 2024, 17:24 • Новости дня
    Пашиняна в ходе велопрогулки по Москве сопровождал кортеж и скорая помощь
    Пашиняна в ходе велопрогулки по Москве сопровождал кортеж и скорая помощь
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Обнародована новая видеозапись велосипедной прогулки премьера Армении Никола Пашиняна по российской столице, политика сопровождало сразу несколько машин охраны.

    Вместе с Пашиняном по набережной Москвы-реки ехала личная охрана премьера, кортеж из четырех машин, сотрудники ГИБДД и карета скорой помощи, передает «Sputnik Армения».

    По данным авторов поста, видео было снято с другого ракурса, который предоставляет больший обзор. Судя по кадрам, набережная на этом участке была перекрыта, поскольку за машинами сопровождения дорога была полностью свободна.

    Ранее армянский премьер опубликовал видео своей велосипедной прогулки вдоль Москвы-реки.

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    8 октября 2024, 19:20 • Новости дня
    Армения и Россия согласовали параметры охраны границ с Ираном и Турцией

    Путин и Пашинян согласовали участие армянских военных в охране границы с Ираном и Турцией

    Армения и Россия согласовали параметры охраны границ с Ираном и Турцией
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На встрече в Москве президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян достигли соглашения, согласно которому с 1 января 2025 года в охране границы Армении с Турцией вместе с российскими будут участвовать армянские пограничники, а КПП на границе с Ираном перейдут под полный контроль армянских пограничников, заменив российских.

    Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян в Москве достигли соглашения о новой конфигурации охраны границ Армении с Ираном и Турцией. Как сообщает ТАСС, с 1 января 2025 года к российским военным на границе с Турцией присоединятся военнослужащие погранслужбы Армении.

    В то же время было принято решение о том, что с начала 2025 года на контрольно-пропускных пунктах (КПП) на границе Армении и Ирана будут служить исключительно армянские пограничники.

    Премьер-министр Армении выразил благодарность российским пограничным войскам за их долгую службу на этих КПП с момента обретения Арменией независимости.

    Эти изменения подчеркивают усилия Армении по укреплению своей безопасности и более активному участию в охране своих границ. Российские пограничники продолжат исполнять свои обязанности до конца 2024 года, после чего армянские пограничные войска полностью возьмут на себя охрану КПП на границе с Ираном.

    Пограничное управление ФСБ России выполняет свои функции на основе договора от 1992 года.

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