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    Россия сбивает дроны и ракеты врага с помощью ПВО. Но где те войска, которые собьют на подлете популистские заявления оппонентов? Выявлять каналы коммуникации, которыми пользуется враг, чтобы добраться до различных слоев общества, нужно постоянно.

    9 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев ПАСЕ вернулась в XVII век

    Сейчас Запад уже не тот – и свобода религии, и свобода информации рассматриваются даже на таком официальном уровне, как ПАСЕ, как угроза, а не как достижение. Только теперь религию рвутся регулировать чиновники, которые, в отличие от государей XVII века, даже не притворяются верующими.

    3 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Какой должны видеть Россию в Центральной Азии

    Несколько дней назад отношения России и Таджикистана вновь привлекли к себе внимание в связи с миграционной проблемой. Однако вопрос с мигрантами – это только часть картины нашего особого соседства.

    19 комментариев
    8 октября 2024, 22:54 • Новости дня

    В Тольятти нашли тела двух девочек с ножевыми ранениями

    В Тольятти обнаружили тела двух девочек с признаками насильственной смерти

    Tекст: Денис Тельманов

    В Тольятти возбуждено уголовное дело после обнаружения тел девочек двух и пяти лет с ножевыми ранениями в квартире.

    Тела двух девочек с множественными ножевыми ранениями шеи и туловища были обнаружены в квартире в Комсомольском районе Тольятти.

    Как передает РИА «Новости», по данному факту Центральным межрайонным следственным отделом города возбуждено уголовное дело.

    В пресс-службе сообщили, что возраст погибших девочек – два года и пять лет. На месте происшествия работают следователи и криминалисты, которые проводят осмотр квартиры и осуществляют иные следственные действия для установления причастного к преступлению.

    По данным источника агентства в правоохранительных органах, в убийстве подозревают 13-летнюю сводную сестру девочек по отчиму.

    Ранее сообщалось, что Ростовский суд приговорил Якова и Анастасию Майбороду к длительным срокам заключения за жестокое убийство своей восьмимесячной дочери, сокрытие тела которой обвиняемые пытались осуществить, расчленив его и спрятав в морозильной камере.

    Мужчину приговорили к 15 годам колонии строгого режима, женщину – к 13 годам колонии общего режима.

    7 октября 2024, 11:44 • Новости дня
    Эксперт объяснил экстренное строительство обороны ВСУ на границе Днепропетровской области

    Военный аналитик Рожин: ВСУ возводят укрепления для защиты Павлограда в Днепропетровской области

    Эксперт объяснил экстренное строительство обороны ВСУ на границе Днепропетровской области
    @ AP/TASS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Когда будет освобожден Красноармейск (Покровск), ВС Росии смогут продвигаться в направлении не только Запорожья, но и Павлограда – ключевого с точки зрения логистики ВСУ населенного пункта Днепропетровской области. Противник пытается избежать этого, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Борис Рожин. Ранее ВСУ начали выстраивать линию обороны на границе Днепропетровской области с ДНР.

    «Красноармейск (Покровск) – один из важнейших логистических узлов ВСУ. Потеря этого города нарушит связность всех позиций украинской армии. Поэтому противник намерен удерживать населенный пункт как можно дольше», – сказал Борис Рожин, эксперт Центра военно-политической журналистики.

    Он уточнил: с этой целью ВСУ пытаются спешно укрепить полевую фортификацию в районе Красноармейска. «Речь идет о строительстве как укреплиний для обороны, так и дополнительных позиций уже за населенным пунктом на случай, если он будет потерян, а украинским военным придется отступать», – детализировал спикер.

    Аналитик напомнил, что Киев перебросил в Красноармейск подразделения с других направлений, и этот шаг несколько замедлил наступление российских войск. Однако противник столкнется с рядом проблем, среди которых – качество возводимых фортификаций, а также резервы. «У ВСУ есть трудности с личным составом. Поэтому возникает вопрос: кто будет занимать эти полевые укрепления?» – риторически отметил Рожин.

    Это же касается и дополнительных опорных пунктов, возводимых на территории Днепропетровской области, добавил собеседник. «Когда российская армия освободит Красноармейск, появится опция продвижения в направлении не только Запорожья, но и Павлограда, ключевого с точки зрения логистики ВСУ населенного пункта Днепропетровской области, – пояснил он. – Поэтому цель оборонительных линий – прикрыть в том числе Павлоград».

    При этом если ВСУ окопаются на бывшей областной границе Днепропетровской области и ДНР, говорить о безопасности последней не приходится. «Обстрелы Донбасса продолжатся. Поэтому выход на границу Донецкой республики не будет означать, что наши войска там остановятся. В интересах обеспечения безопасности Белгородской области ведутся боевые действия на территории Харьковской области. Думаю, так же будет и в случае с Днепропетровской областью», – считает Рожин.

    Причем продвигаться в Днепропетровскую область – если СВО будет продолжена в этом направлении – ВС России смогут не только с Красноармейского района. «Можно было бы наступать с юга, но противник оккупирует северные районы Запорожской области, и этот участок фронта пока стоит. Но теоретически, если прорвать линию на этом направлении и занять, например, Гуляйполе, а далее развивать продвижение на север, то можно выйти на границу», – уточнил аналитик.

    «В Днепропетровской области противник не строил массированных фортификаций. Да, определенные укрепрайоны есть, но они – по сравнению с Донбассом – не настолько масштабные. Если угроза для ВСУ будет нарастать, то они попытаются укрепить восточные и южные районы области. Но это дальняя перспектива, потому что у российских войск еще есть работа в ДНР и Запорожской области», – заключил Рожин.

    Ранее украинские СМИ сообщили, что ВСУ создают новые линии обороны на границе Днепропетровской области с ДНР и в районе Красноармейска. Они отмечают, что фортификационные сооружения «впервые строят на дороге к Днепру». Предположительно, линии обороны ведут «между Межовой и Славянской – двумя важными городами».

    «Судя по карте укреплений, которые экстренно достраивают западнее текущей ЛБС, ВСУ очень сильно опасаются фланговых ударов, при помощи которых российские войска взяли большую часть городов после падения Авдеевки», – пишет отраслевой Telegram-канал «Военная хроника».

    Опасения противника понятны, в случае падения Покровска до границ Днепропетровской области ВС России останется пройти 15 километров. При этом говорить о качестве наспех возводимых противником укреплений не приходится, поскольку капитальных бетонных сооружений не так много, как считалось изначально, указывают аналитики.

    Коментарии (4)
    8 октября 2024, 12:06 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил прорыв российских сил под Кременной

    Военный эксперт Леонков предсказал полное освобождение ЛНР в этом году

    Военный эксперт объяснил прорыв российских сил под Кременной
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Если ВСУ не смогут купировать прорывы Российской армии, то полное освобождение ЛНР в ее границах может произойти уже в этом году. Для этого сейчас делается все необходимое. Более того, противник сам создал предпосылки для того, чтобы это случилось, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее стало известно о прорыве обороны ВСУ близ Кременной.

    «Кременная долгое время была районом, где велись позиционные бои. Дело в том, что проломить оборону ВСУ с наскока было сложно: противник пользовался укрепсооружениями, а также лесным массивом, где возможно скрытно перемещаться и использовать тактику кочующей артиллерии», – отметил военный эксперт Алексей Леонков.

    Сейчас же прорыв стал возможным по нескольким причинам. «Поскольку шли незначительные боестолкновения, вероятно, нам удалось усыпить бдительность ВСУ. Украинское командование же, посчитав этот участок «спокойным», стало перебрасывать подразделения в Курскую область. Мы же в это время заняли выжидательную позицию. А когда авантюра Киева привела к тому, что с позиций в районе Кременной были сняты существенные силы, началась операция ВС России», – считает собеседник.

    Он напомнил, что ошибочная тактика ВСУ сыграла на руку российским войскам также в Угледаре. Сейчас задача – освободить Серебрянку и Григоровку. По оценкам Леонкова, сделать это «с наскока» вряд ли получится, но «Российская армия добьется своей цели». «Какой период займет эта операция, будет зависеть от того, как у противника там обстоят дела с силами и средствами», – уточнил эксперт. 

    Собеседник не исключает, что ВСУ попытаются локализовать прорыв российских сил. Другое дело, что с выходом ВС России на оперативный простор подтянутся и другие российские части. На этом фоне примечательно, что наши бойцы продвигаются по направлению Торское – Ямполь – Северск.

    «Северск находится в своеобразном аппендиксе. Чтобы полностью взять этот населенный пункт под огневой контроль, нужно занять высоты. Поэтому идут бои за Часов Яр. Освобождение Торского и Ямполя также поспособствует улучшению положения наших сил», – детализировал спикер.

    По его мнению, если противник не сможет купировать прорывы ВС России, то полное освобождение ЛНР в ее границах произойдет уже в этом году. «Для этого сейчас делается все необходимое. Более того, ВСУ сами создали предпосылки для наших успехов», – заключил Леонков.

    Напомним, ВС России прорвали оборону ВСУ в районе Кременной и приступили к освобождению Серебрянки и Григоровки. Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. «В ходе активных освободительных действий нашим войскам удалось осуществить прорыв обороны вооруженных формирований Украины и продвинуться юго-западнее населенного пункта Кременная. Передовые подразделения ВС РФ начали операцию по освобождению населенных пунктов Серебрянка и Григоровка [соседней ДНР]», – приводит его слова ТАСС.

    Ранее сообщалось, что российские силы сформировали огневой мешок для украинской группировки под Лисичанском. Военкор Федор Громов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что при сохранении текущих тенденций полное освобождение ЛНР может быть вопросом нескольких месяцев.

    Коментарии (2)
    7 октября 2024, 16:55 • Видео
    Зеленского заставят провести выборы

    Судя по всему, американцы все-таки заставили Владимира Зеленского провести в следующем году на Украине президентские выборы, к ним уже началась подготовка. Это имеет прямую связь c планами по приглашению Киева в НАТО.

    Коментарии (4)
    8 октября 2024, 14:44 • Новости дня
    Генерал авиации назвал последствия передачи Украине французских Mirage 2000

    Генерал авиации Попов: Самолеты Mirage 2000 Украине не помогут

    Генерал авиации назвал последствия передачи Украине французских Mirage 2000
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Западные истребители могут огрызаться, но только в серьезных руках и в определенных условиях. Если дать хорошую технику неподготовленным специалистам, это будет просто груда металлолома. В случае с ВСУ Mirage 2000 ожидает именно эта участь, сказал газете ВЗГЛЯД генерал авиации Владимир Попов. Ранее стало известно о поставке французских истребителей на Украину в 2025 году.

    «Mirage 2000 – это истребитель четвертого поколения, равно как и F-16. По сути, речь идет об одном из передовых и даже брендовых самолетов Франции», – отметил генерал-майор Владимир Попов, заслуженный военный летчик России. По его словам, в воздушном бое «француз» может потягаться с российским МиГ-29. Ударная же модификация Mirage сильно уступает Су-34, добавил собеседник.

    «Наша техника более передовая. Некоторые российские истребители поколения 4++ близки к потенциальным возможностям машин пятого поколения. Поэтому французским самолетам будет тяжело», – указал летчик. Однако цель Парижа, по всей видимости, заключается в том, чтобы испытать свой истребитель в деле.

    По мнению эксперта, Франция может поставить Киеву до 12 истребителей. «Воздушные силы Украины (ВС ВСУ) сегодня – слабенькая организация. Разумеется, потеря машины автоматически станет антирекламой для Парижа. Французская сторона понесет имиджевые потери. Но, с другой стороны, они смогут не ограничиваться лишь полигонными испытаниями, а проверить машину в ходе реальных боевых действий», – уточнил спикер.

    Украине же Mirage 2000 не поможет, продолжил Попов. «Во-первых, речь идет о маленькой партии истребителей. 70 или 100 единиц могли бы представлять боевой потенциал и определенную угрозу для России. А так они не изменят ничего на поле боя», – отметил он.

    Во-вторых, у украинской стороны остается хроническая проблема с переучиванием летчиков. «Этот процесс занимает длительное время. Необходимо освоить взлет-посадку, полет в зону и простой пилотаж: виражи, горочку, перевод, пикирование. Кроме того, потребуется минимум три-четыре полета на применение каждого вида средств поражения: речь как о простых, так и о корректируемых бомбах. Если этого не сделать, то летчик полетит, но будет пускать эти ракеты в белый свет, как в копеечку», – иронично подчеркнул собеседник.

    На этом фоне он не исключает, что летать на истребителях могут наемники или западные инструкторы. Отдельный вопрос по обучению инженеров и технического состава, который будет обслуживать этот самолет. По оценкам Попова, на это потребуется около полугода. «При этом я думаю, что первое время они будут продолжать работать под контролем французских специалистов», – считает эксперт.

    В-третьих, Киеву придется задуматься об инфраструктуре для Mirage 2000. «Парк самолетов Украины сегодня представляет «винегрет». Западные истребители стоит уважать – они действительно могут огрызаться, но только в серьезных руках и в определенных условиях. Если дать хорошую технику неподготовленным специалистам, это будет просто груда металлолома. В случае с украинской стороной так и есть: у них дефицит времени, проблемы с личным составом и отсутствие возможностей организовать базирование самолетов. Другими словами, передача Mirage создает Киеву проблем больше, чем пользы», – считает Попов.

    По прогнозам эксперта, ВС ВСУ будут использовать «французов» для усиления ПВО. Правда, в случае с F-16 такая попытка привела к «дружественному огню» и потере истребителя. Спикер сомневается, что противник отважится всерьез приблизиться к линии боевого соприкосновения, где их могут поджидать наши Су-30СМ, Су-35С. Тем не менее Mirage 2000 способен применять Storm Shadow и SCALP. «Нет сомнений, что наши летчики начнут охоту за новую зверушку», – заключил Попов.

    Ранее стало известно, что Франция уже в первой половине 2025 года может передать Украине истребители Mirage 2000. По словам министра вооруженных сил страны Себастьена Лекорню, поставка состоится после завершения обучения пилотов и механиков ВСУ в Нанси. Как ожидается, машины оснастят новым оборудованием, включая средства поражения класса «воздух – земля».

    Напомним, передачу Mirage 2000 на Украину летом анонсировал президент Франции Эммануэль Макрон. Он тогда не уточнил, сколько именно машин направятся в зону военных действий, однако издание Valeurs Actuelles уверяло, что Париж сможет «поделиться» лишь шестью экземплярами.

    Судя по имеющимся данным, ВСУ могут получить модификацию самолета Mirage 2000-5. Это экспортная версия истребителя, разработанного еще в 1983 году. Максимальная скорость судна может достигать 1210 км/ч на малых высотах и 2340 км/ч на больших высотах, а радары, установленные на борту, способны обнаруживать цели на расстоянии до 130 км.

    Коментарии (5)
    8 октября 2024, 02:53 • Новости дня
    Минюст нашел у Понасенкова идеи превосходства Европы

    Минюст выявил в публикациях Понасенкова идеи превосходства Европы над Россией

    Минюст нашел у Понасенкова идеи превосходства Европы
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Минюст обнаружил в публикациях блогера Евгения Понасенкова идею превосходства европейской государственности над российским строем, что стало причиной для включения его в реестр иноагентов.

    Минюст в ходе проверки блогера иноагента Евгения Понасенкова выявил в его публикациях идею «превосходства европейской государственности перед российским политическим строем», передает РИА «Новости».

    Ведомство обнаружило, что Понасенков неоднократно выезжал из России, преимущественно в Италию, откуда записал около тридцати видеороликов.

    В материалах дела указано, что контент Понасенкова несет идею «превосходства европейской государственности и недостижимость западной цивилизации перед российским политическим и социальным строем». Минюст также отметил, что блогер использует «аллегории, метафоры и образы» для донесения своих идей.

    Кроме того, Понасенков в своих видеороликах призывал к равнению России на государственное устройство стран ЕС и ставил под сомнение легитимность и авторитет национальных лидеров России.

    Мосгорсуд, в свою очередь, признал законным решение Минюста о включении Понасенкова в реестр иноагентов, отклонив апелляционную жалобу блогера. Понасенков пытался оспорить законность проверки Минюста, утверждая, что не получил копию распоряжения и что акт проверки составлен неверно. Однако суд поддержал доводы министерства, ссылаясь на выявленные факты иностранного влияния.

    Ранее сообщалось, что Понасенков решил повторно оспорить статус иноагента.

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    8 октября 2024, 00:39 • Новости дня
    Российская триатлонистка умерла после заплыва в Барселоне

    Елена Смирнова умерла в карете скорой помощи после триатлона Ironman в Испании

    Tекст: Денис Тельманов

    Российская триатлонистка Елена Смирнова скончалась в Испании на соревнованиях Ironman из-за проблем во время заплыва.

    Российская спортсменка Елена Смирнова, участвовавшая в триатлонном соревновании Ironman в Испании, скончалась в карете скорой помощи по пути в больницу, передает РИА «Новости».

    Организаторы турнира сообщили, что спортсменка подала сигнал о помощи во время заплыва, после чего команда по безопасности на воде оперативно доставила ее в медпункт.

    Персонал на месте оказал первую помощь, однако, несмотря на все усилия врачей, спасти спортсменку не удалось.

    Организаторы выразили соболезнования семье и друзьям Елены Смирновой, подчеркнув, что продолжают оказывать им поддержку в это трудное время.

    Они также поблагодарили команду по безопасности на воде, медицинский персонал и волонтеров за оперативную медицинскую помощь.

    Из уважения к семье спортсменки организаторы воздержались от дальнейших комментариев.

    Ранее сообщалось, что каратист умер во время занятий в Спортивном фонде молодежи «Характер спортсмена» в подмосковной Истре, юному спортсмену было 14 лет.

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    7 октября 2024, 18:55 • Новости дня
    Эксперт: Эпоха Путина войдет в учебники истории как время больших достижений

    Политолог Асафов: Путин обдумывает свои действия на три шага вперед

    Эксперт: Эпоха Путина войдет в учебники истории как время больших достижений
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    При Владимире Путине россияне вновь обрели чувство гордости за Родину. Он привнес колоссальное количество позитивных изменений в нашу жизнь, вывел Россию на лидерские позиции по многим ключевым показателям в мире, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Асафов. 7 октября свой день рождения празднует глава государства Владимир Путин.

    «Владимир Путин воспринимается населением нашей страны как настоящий лидер нации, чья политика сумела объединить разрозненную страну. Именно при нем Россия вновь встала на путь отстаивания собственных интересов, а людям вернулось чувство гордости за свою Родину», – заявил Александр Асафов, политолог, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов.

    «Всех полезных реформ президента и не перечислить. Развивается наша промышленность, вводится большое число социальных льгот: это и материнский капитал, и семейные ипотеки. Улучшается качество работы социальных лифтов: выпускники институтов прекрасно знают, что при должном старании они смогут достигнуть любых карьерных высот», – добавляет он.

    «Неоспоримы и достижения на международном фронте. Москва вышла из-под влияния Запада, принялась отстаивать собственное видение глобального миропорядка. Это ценится представителями всех суверенных государств, где видят во Владимире Путине защитника многополярности», – считает собеседник.

    «Окреп и наш суверенитет. Без долгой и кропотливой работы руководства страны Россия не выстояла бы под давлением ограничений, которые обрушились на нее после начала СВО. Видно, что президент обдумывает свои действия на три шага вперед, и любое его решение продиктовано масштабными планами», – акцентирует эксперт.

    «Он обладает картиной, образом России, к которому мы должны стремиться. Поставленные главой государства национальные цели позволяют понять вектор будущего, вырисовываемый им. Общество нашей страны положительно воспринимает изменения и поддерживает их на выборах», – говорит он.

    «Путинская эпоха» непременно займет достойное место на страницах учебников истории. Это время больших надежд и крупных достижений, наступление которого было бы невозможно без столь сильного лидера. Переоценить его влияние на жизнь россиян, пожалуй, нельзя», – заключил Асафов.

    7 октября президенту России Владимиру Путину исполняется 72 года. Свой день рождения глава государства встречает в рабочей обстановке: он проведет встречу с лидерами стран СНГ, которые уже прибыли в Москву для участия в заседании Совета глав Содружеств.

    Плотный праздничный график привычен для президента. Так, например, в 2020 году Путин также провел свой день рождения в рабочем ритме – первую половину дня он посвятил внутренней повестке и международным телефонным разговорам, вечер он по традиции провел с родными и близкими. Свой юбилей в 2022 году глава государства встретил на неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге.

    В адрес российского лидера уже поступили многочисленные поздравления с праздником из стран ближнего и дальнего зарубежья, а также от бойцов из зоны СВО.

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    7 октября 2024, 22:28 • Новости дня
    Прокуратура запросила ужесточить меру голландцу за нападение в Москве

    Голландцу Харри ван Вурдену, ударившему полицейского, могут ужесточить арест

    Tекст: Денис Тельманов

    Прокуратура подала апелляцию на домашний арест голландца Харри ван Вурдена, обвиняемого в нападении на полицейского в Москве, с требованием ужесточения меры пресечения.

    Прокуратура подала апелляцию в связи с решением Таганского суда, который назначил домашний арест гражданину Нидерландов Харри Йоханнесу ван Вурдену. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление, размещенное на сайте Таганского суда.

    На сайте суда указано, что прокуратура требует изменения меры пресечения. В правоохранительных органах подтвердили, что надзорное ведомство настаивает на более жесткой мере для ван Вурдена, обвиняемого в нападении на представителя власти.

    По информации правоохранительных органов, ван Вурден задержан за то, что ударил сотрудника полиции по лицу в центре Москвы. Причиной инцидента стало замечание полицейского о сбитом дорожном знаке.

    Обвинение голландцу предъявлено по ч. 2 ст. 318 УК РФ, предусматривающей ответственность за применение насилия в отношении представителя власти.

    Ранее Центральный районный суд Воронежа вынес приговор гражданину США Роберту Гилману, обвиняемому в неоднократном применении силы против правоохранителей, назначив ему наказание в виде семи лет и одного месяца колонии строгого режима.

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    8 октября 2024, 05:37 • Новости дня
    Пожар произошел на складе с ацетоном в Норильске

    МЧС ликвидировало открытое горение на складе с ацетоном в Норильске

    Tекст: Денис Тельманов

    В Норильске сотрудники МЧС справились с открытым горением на складе, где находились ацетон и пеллеты, приступив к проливке и разборке конструкций.

    Сотрудники МЧС в Норильске полностью ликвидировали открытое горение на складе, где хранились ацетон и пеллеты, сообщает ТАСС.

    По словам представителя ГУ МЧС по Красноярскому краю, спасатели продолжают проливку и разборку конструкций для предотвращения повторного возгорания.

    Пожарные службы оперативно прибыли на место происшествия и в кратчайшие сроки справились с огнем. Благодаря слаженной работе специалистов удалось избежать серьезных последствий и распространения пожара на соседние здания и сооружения.

    Причины возгорания на складе пока устанавливаются. На данный момент известно, что в процессе ликвидации происшествия никто не пострадал. Специалисты продолжают следить за ситуацией и проводят необходимые мероприятия для обеспечения безопасности на месте происшествия.

    Ранее сообщалось, что в Норильске пожар на складе с ацетоном распространился на соседнее здание, площадь возгорания достигла 1,6 тыс. кв. метров; специалисты Роспотребнадзора организовали мониторинг качества воздуха.

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    7 октября 2024, 23:16 • Новости дня
    Минцифры предложило блокировать спам-звонки

    Минцифры РФ предложило блокировать анонимные спам-звонки компаний

    Tекст: Денис Тельманов

    Минцифры России выступило с инициативой блокировать анонимные спам-звонки от компаний.

    Минцифры России предложило блокировать анонимные спам-звонки, совершаемые компаниями на телефоны абонентов операторов связи, передает ТАСС.

    Для реализации этой инициативы компании обязаны будут предоставлять операторам информацию о цели звонков. Если данные не будут предоставлены, вызов будет блокироваться.

    Министерство пояснило, что сведения о компании и цели звонка будут передаваться автоматически между операторами, что позволит абонентам видеть источник звонка. Абоненты смогут отказаться от массовых вызовов или выбрать, какие компании могут им звонить.

    В министерстве отметили, что компании, совершающие такие звонки, обязаны будут предоставлять информацию о себе и цели звонка.

    В противном случае вызовы будут блокироваться, а критерии и правила определит правительство. По данным Минцифры, операторы уже блокируют до 0,5 млрд нежелательных звонков в месяц.

    Минцифры добавило, что некоторые операторы уже используют сервисы для идентификации вызывающей стороны.

    Внедрение новых правил сделает такую возможность доступной для всех абонентов, что поможет отличать полезные звонки от навязчивых и мошеннических.

    Ранее сообщалось, что мошенники начали использовать поддельные приказы ФСБ

    Коментарии (3)
    8 октября 2024, 12:59 • Новости дня
    ЕС утвердил санкции против России за «гибридные действия»

    Евросоюз утвердил санкции против России за «вмешательство в выборы»

    Tекст: Александра Юдина

    Евросоюз внедрил новый механизм санкций в отношении России за «вмешательство в выборы» и гибридные действия, что предполагает блокировку активов ряда лиц и компаний.

    Евросоюз утвердил новый режим санкций против России, передает ТАСС.

    Санкции направлены на борьбу с так называемыми гибридными действиями и вмешательством в выборы за пределами страны.

    Документ, принятый Советом ЕС, вводит механизм запретительных мер, направленных на «дестабилизирующие действия» России за рубежом. В рамках этого механизма планируется создание черного списка, куда войдут физические и юридические лица. Активы этих лиц будут блокироваться в европейских странах.

    Ранее послы стран Евросоюза утвердили новый санкционный механизм против России, который будет вводиться за якобы «гибридные действия против третьих стран», его утверждение ожидается на министерском уровне.

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    8 октября 2024, 05:21 • Новости дня
    Суд арестовал имущество экс-замгубернатора Брянской области по делу о взятках

    В Москве арестовали имущество бывших замгубернатора Брянской области Егоровой и Кулешовой по делу о взятке

    Tекст: Денис Тельманов

    В Москве суд наложил арест на имущество бывших замгубернатора Брянской области Елены Егоровой и Татьяны Кулешовой, обвиняемых в получении взятки.

    Суд в Москве арестовал имущество двух бывших временно исполняющих обязанности заместителей губернатора Брянской области Елены Егоровой и Татьяны Кулешовой, обвиняемых в коррупции, сообщает ТАСС.

    Имущество, на которое наложен арест, включает три автомобиля, шесть квартир, из которых две находятся в историческом районе Петербурга Удельная, и два земельных участка.

    Один из участков площадью 1900 кв. метров расположен в Выборгском районе Ленинградской области, другой – под Псковом.

    Егорову и Кулешову задержали в марте предыдущего года по подозрению в получении взятки в размере 4,4 млн рублей. Им предъявлены обвинения по ч. 6 ст. 290 УК РФ, предусматривающей наказание за получение взятки в особо крупном размере.

    Женщины были заключены под стражу.

    Ранее сообщалось, что Советский райсуд Томска признал виновным бывшего замгубернатора Юрия Гурдина по делу о растрате почти 80 млн рублей, выделенных на создание концепции кампуса. Его приговорили к пяти годам заключения.


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    8 октября 2024, 07:45 • Новости дня
    Российская ПВО за ночь уничтожила 16 украинских беспилотников

    ПВО России за ночь уничтожила 16 украинских беспилотников над Белгородом и Черным морем

    Tекст: Александра Юдина

    Российская система ПВО за ночь уничтожила 14 дронов над Белгородской областью и два над Черным морем, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что 14 дронов были сбиты над Белгородской областью, а еще два – над Черным морем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы противовоздушной обороны за ночь уничтожили 21 беспилотник, включая 12 над Крымом и восемь над Белгородской областью, а также ранее сообщалось, что Россия успешно отразила ночную атаку беспилотников над Крымом и Краснодарским краем.

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    8 октября 2024, 22:20 • Новости дня
    В Москве обнаружили минивэн с 18 кошками

    В Москве прохожие нашли на парковке минивэн с 18 кошками без хозяев

    Tекст: Денис Тельманов

    У гипермаркета на Ярославском шоссе в Москве обнаружили заброшенный минивэн, в котором находились восемнадцать кошек, оставленных после госпитализации хозяйки.

    На парковке у гипермаркета на Ярославском шоссе в Москве прохожие заметили старый минивэн, который привлек их внимание необычным содержимым. Как передает ТАСС, в автомобиле находилось восемнадцать кошек.

    Окна машины были приоткрыты, а двери не заперты, что позволило прохожим заглянуть внутрь и увидеть животных.

    Выяснилось, что данный минивэн принадлежал женщине, которая вместе с дочерью собирала животных по окрестностям и размещала их в этом автомобиле. Женщины также проживали в этом минивэне и просили милостыню на пропитание.

    Волонтеры сообщили, что в начале октября дочь женщины скончалась. После смерти ребенка у матери начались серьезные психологические проблемы, ее пришлось доставить в лечебное учреждение. В результате минивэн остался без присмотра, а находившиеся в нем кошки были переданы зоозащитникам для дальнейшего поиска нового дома.

    Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян предложила российским законотворцам разрешить сотрудникам полиции вскрывать чужое имущество, если внутри «помирает живое существо».

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    8 октября 2024, 22:49 • Новости дня
    Системный сбой вывел из строя интернет-сервисы российских судов

    Интернет-сервисы судов России перестали работать из-за сбоя в системе «Правосудие»

    Tекст: Денис Тельманов

    В России из-за сбоя в работе системы «Правосудие» временно недоступны интернет-сервисы судов, включая сайты федеральных и мировых судов, а также подача процессуальных обращений онлайн.

    C 7 октября 2024 года из-за сбоя в Государственной автоматизированной системе (ГАС) «Правосудие» многие интернет-сайты судов в России стали недоступны. Это касается сайтов федеральных судов, мировых судей и Судебного департамента при Верховном суде РФ, передает ТАСС.

    Также, по данным агентства, временно невозможно подавать процессуальные обращения и жалобы в электронном виде через модули «Электронное правосудие» и «Система подачи жалоб на действие судей и работников аппаратов арбитражных судов».

    Сообщается, что имеются сложности в работе почтовых сервисов ГАС «Правосудие», рассылка уведомлений от системы «Электронное правосудие» временно прекращена.

    Судебный департамент и информационно-аналитический центр поддержки ГАС «Правосудие» предпринимают меры для восстановления работы сервисов. Пока ведутся работы, неотложные заявления и запросы можно направлять в суды на бумажных носителях.

    Отмечается, что подача документов в электронном виде через сервис «Мой арбитр» в федеральные арбитражные суды продолжается в обычном режиме, что позволяет частично компенсировать неудобства, возникшие в связи со сбоем.

    Ранее сообщалось, что в связи с масштабным сбоем в Московской электронной школе (МЭШ) пользователи столкнулись с проблемами доступа к личным кабинетам на сайте и в приложении. Кроме того, Роскомнадзор зафиксировал DDoS-атаки на свои ресурсы.

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    8 октября 2024, 22:34 • Новости дня
    Роскомнадзор зафиксировал DDoS-атаки на свои ресурсы

    Роскомнадзор сообщил об атаках на свои ресурсы из зарубежных сетей

    Tекст: Денис Тельманов

    Роскомнадзор подвергся DDoS-атакам, но ресурсы работают без ограничений благодаря защите.

    Роскомнадзор заявил о DDoS-атаках, направленных на его ресурсы, передает ТАСС. Несмотря на мощность атак до 578,57 Гбит/с и скорость до 50,76 млн пакетов в секунду, ресурсы ведомства, включая сайт, продолжают функционировать без ограничений.

    Пресс-служба Роскомнадзора отметила, что основная часть трафика атак поступает из зарубежных сетей. «В отношении ресурсов РКН фиксируем DDoS-атаки. Мощностью до 578,57 Гбит/с, скоростью до 50,76 млн п/с», – говорится в заявлении ведомства.

    Согласно порталу Downdetector, фиксируются сбои в работе интернет-ресурсов, которые начались после 18:00 мск. Проблемы наблюдаются у пользователей из Москвы, Московской области, Белгородской и Нижегородской областей, Республики Карелия, а также США, которые жалуются на сбои в работе сайта.

    Ранее сообщалось, что Роскомнадзор ограничил доступ к игровому мессенджеру Discord за нарушение российского законодательства.

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