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    Андрей Перла Андрей Перла Разоблачать ложь врага нужно каждый день

    Россия сбивает дроны и ракеты врага с помощью ПВО. Но где те войска, которые собьют на подлете популистские заявления новых революционеров? Выявлять каналы коммуникации, которыми пользуется враг, чтобы добраться до различных слоев общества, нужно постоянно.

    8 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев ПАСЕ вернулась в XVII век

    Сейчас Запад уже не тот – и свобода религии, и свобода информации рассматриваются даже на таком официальном уровне, как ПАСЕ, как угроза, а не как достижение. Только теперь религию рвутся регулировать чиновники, которые, в отличие от государей XVII века, даже не притворяются верующими.

    3 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Какой должны видеть Россию в Центральной Азии

    Несколько дней назад отношения России и Таджикистана вновь привлекли к себе внимание в связи с миграционной проблемой. Однако вопрос с мигрантами – это только часть картины нашего особого соседства.

    19 комментариев
    8 октября 2024, 17:40 • Новости дня

    В Белоруссии развернули свыше 10 пунктов наведения авиации

    В Белоруссии в ходе проверки ВВС развернули свыше 10 пунктов наведения авиации

    В Белоруссии развернули свыше 10 пунктов наведения авиации
    @ Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На белорусской территории развернули более 10 пунктов наведения авиации в рамках проверки ВВС и войск ПВО страны, сообщил начальник Генштаба – первый замминистра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко.

    В Белоруссии развернули более 10 пунктов наведения авиации, укомплектованных военнослужащими, прибывшими из запаса, сказал Муравейко, передает ТАСС.

    «Это достаточно сложная задача – управлять авиацией в ходе отражения ударов средств воздушного нападения», – добавил замминистра.

    В конце августа белорусские летчики в ходе учений в России запустили ракеты с Су-30СМ.

    7 октября 2024, 14:50 • Новости дня
    Лукашенко отреагировал на приветствие «Ваше Превосходительство» в Москве

    Лукашенко удивился обращению «Ваше Превосходительство» в Москве

    Лукашенко отреагировал на приветствие «Ваше Превосходительство» в Москве
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву на Совет глав государств СНГ и удивился обращению «Ваше Превосходительство», которым его приветствовал дипломат.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Москву в рамках рабочего визита. Он встретился с госсекретарем Союзного государства и послом Белоруссии в России. Один из встречающих дипломатов обратился к Лукашенко с фразой «Ваше Превосходительство», сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

    «Какое превосходительство, где ты это видел?» – с юмором ответил Лукашенко.

    Рабочий визит Лукашенко в Москву продолжится встречами и переговорами с российскими официальными лицами, в том числе обсуждением вопросов Союзного государства и двустороннего сотрудничества.

    Ранее сообщалось, что Лукашенко отправился в Москву для участия в заседании Совета глав государств СНГ, которое состоится 8 октября.

    До этого Лукашенко поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения.

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    5 октября 2024, 20:01 • Новости дня
    Украинский депутат предложил перенести боевые действия в Белоруссию

    Украинский депутат Дунда предложил перенести боевые действия в Белоруссию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Депутат Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Олег Дунда предложил ввести войска на территорию Белоруссии, чтобы нанести «большой удар» по России.

    «Абсолютно важно перенести войну не только на территорию Брянской, Курской области, но и в Беларусь», – заявил Дунда на конференции «российской оппозиции» в Вильнюсе, передает RT.

    По его мнению, введение «относительно небольших подразделений» на территорию соседней страны приведет к тому, что белорусская армия сложит оружие. Он добавил, что это будет «большим ударом» по России.

    Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил о стремлении Белоруссии к мирному сосуществованию с Украиной. Он также пообещал обсудить с президентом России Владимиром Путиным мирные переговоры по Украине.

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    7 октября 2024, 16:55 • Видео
    Зеленского заставят провести выборы

    Судя по всему, американцы все-таки заставили Владимира Зеленского провести в следующем году на Украине президентские выборы, к ним уже началась подготовка. Это имеет прямую связь c планами по приглашению Киева в НАТО.

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    8 октября 2024, 14:44 • Новости дня
    Генерал авиации назвал последствия передачи Украине французских Mirage 2000

    Генерал авиации Попов: Самолеты Mirage 2000 Украине не помогут

    Генерал авиации назвал последствия передачи Украине французских Mirage 2000
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Западные истребители могут огрызаться, но только в серьезных руках и в определенных условиях. Если дать хорошую технику неподготовленным специалистам, это будет просто груда металлолома. В случае с ВСУ Mirage 2000 ожидает именно эта участь, сказал газете ВЗГЛЯД генерал авиации Владимир Попов. Ранее стало известно о поставке французских истребителей на Украину в 2025 году.

    «Mirage 2000 – это истребитель четвертого поколения, равно как и F-16. По сути, речь идет об одном из передовых и даже брендовых самолетов Франции», – отметил генерал-майор Владимир Попов, заслуженный военный летчик России. По его словам, в воздушном бое «француз» может потягаться с российским МиГ-29. Ударная же модификация Mirage сильно уступает Су-34, добавил собеседник.

    «Наша техника более передовая. Некоторые российские истребители поколения 4++ близки к потенциальным возможностям машин пятого поколения. Поэтому французским самолетам будет тяжело», – указал летчик. Однако цель Парижа, по всей видимости, заключается в том, чтобы испытать свой истребитель в деле.

    По мнению эксперта, Франция может поставить Киеву до 12 истребителей. «Воздушные силы Украины (ВС ВСУ) сегодня – слабенькая организация. Разумеется, потеря машины автоматически станет антирекламой для Парижа. Французская сторона понесет имиджевые потери. Но, с другой стороны, они смогут не ограничиваться лишь полигонными испытаниями, а проверить машину в ходе реальных боевых действий», – уточнил спикер.

    Украине же Mirage 2000 не поможет, продолжил Попов. «Во-первых, речь идет о маленькой партии истребителей. 70 или 100 единиц могли бы представлять боевой потенциал и определенную угрозу для России. А так они не изменят ничего на поле боя», – отметил он.

    Во-вторых, у украинской стороны остается хроническая проблема с переучиванием летчиков. «Этот процесс занимает длительное время. Необходимо освоить взлет-посадку, полет в зону и простой пилотаж: виражи, горочку, перевод, пикирование. Кроме того, потребуется минимум три-четыре полета на применение каждого вида средств поражения: речь как о простых, так и о корректируемых бомбах. Если этого не сделать, то летчик полетит, но будет пускать эти ракеты в белый свет, как в копеечку», – иронично подчеркнул собеседник.

    На этом фоне он не исключает, что летать на истребителях могут наемники или западные инструкторы. Отдельный вопрос по обучению инженеров и технического состава, который будет обслуживать этот самолет. По оценкам Попова, на это потребуется около полугода. «При этом я думаю, что первое время они будут продолжать работать под контролем французских специалистов», – считает эксперт.

    В-третьих, Киеву придется задуматься об инфраструктуре для Mirage 2000. «Парк самолетов Украины сегодня представляет «винегрет». Западные истребители стоит уважать – они действительно могут огрызаться, но только в серьезных руках и в определенных условиях. Если дать хорошую технику неподготовленным специалистам, это будет просто груда металлолома. В случае с украинской стороной так и есть: у них дефицит времени, проблемы с личным составом и отсутствие возможностей организовать базирование самолетов. Другими словами, передача Mirage создает Киеву проблем больше, чем пользы», – считает Попов.

    По прогнозам эксперта, ВС ВСУ будут использовать «французов» для усиления ПВО. Правда, в случае с F-16 такая попытка привела к «дружественному огню» и потере истребителя. Спикер сомневается, что противник отважится всерьез приблизиться к линии боевого соприкосновения, где их могут поджидать наши Су-30СМ, Су-35С. Тем не менее Mirage 2000 способен применять Storm Shadow и SCALP. «Нет сомнений, что наши летчики начнут охоту за новую зверушку», – заключил Попов.

    Ранее стало известно, что Франция уже в первой половине 2025 года может передать Украине истребители Mirage 2000. По словам министра вооруженных сил страны Себастьена Лекорню, поставка состоится после завершения обучения пилотов и механиков ВСУ в Нанси. Как ожидается, машины оснастят новым оборудованием, включая средства поражения класса «воздух – земля».

    Напомним, передачу Mirage 2000 на Украину летом анонсировал президент Франции Эммануэль Макрон. Он тогда не уточнил, сколько именно машин направятся в зону военных действий, однако издание Valeurs Actuelles уверяло, что Париж сможет «поделиться» лишь шестью экземплярами.

    Судя по имеющимся данным, ВСУ могут получить модификацию самолета Mirage 2000-5. Это экспортная версия истребителя, разработанного еще в 1983 году. Максимальная скорость судна может достигать 1210 км/ч на малых высотах и 2340 км/ч на больших высотах, а радары, установленные на борту, способны обнаруживать цели на расстоянии до 130 км.

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    6 октября 2024, 11:26 • Новости дня
    Медведев заявил о вероятности использования ТЯО в ответ на нападение на Белоруссию

    Медведев заявил о трудностях отказа РФ в использовании ТЯО при нападении Украины на Белоруссию

    Медведев заявил о вероятности использования ТЯО в ответ на нападение на Белоруссию
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в случае нападения Украины на Белоруссию России будет трудно отказать Минску в использовании тактического ядерного оружия, размещенного на территории республики.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что России будет сложно отказать Белоруссии в использовании тактического ядерного оружия (ТЯО), если Украина решит перенести боевые действия на ее территорию, сообщает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Верховной рады Украины Олег Дунда предложил ввести войска на территорию Белоруссии для нанесения «большого удара» по России. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что наблюдал дроны во время полета на вертолете, которые летели очень невысоко от земли. Минск не хочет «никаких противостояний» с Украиной и стремится к мирным отношениям с украинским народом, подчеркнул Лукашенко.

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    8 октября 2024, 08:12 • Новости дня
    Ростех поставил в войска новую партию БМП-3 и БМД-4М

    Ростех поставил новые БМП и БМД с дополнительной защитой государственному заказчику

    Ростех поставил в войска новую партию БМП-3 и БМД-4М
    @ Пелагия Тихонова/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» поставил государственному заказчику новую партию БМД-4М и БМП-3, оснащенных комплектами дополнительной защиты, включая усиленное бронирование и решетчатые экраны для повышения выживаемости в боевых условиях.

    Холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» сообщил о поставке новой партии боевых машин десанта БМД-4М и боевых машин пехоты БМП-3 государственному заказчику, передает РИА «Новости». В пресс-службе компании отметили, что техника оснащена комплектами дополнительной защиты, включая усиленное бронирование и решетчатые экраны. Она также оборудована «накидками» для снижения тепловой и радиолокационной заметности, что увеличивает ее выживаемость в боевых условиях.

    Техника была изготовлена на «Курганмашзаводе», который за девять месяцев 2024 года увеличил выпуск боевых машин на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По словам индустриального директора кластера вооружений Ростеха Бекхана Оздоева, завод работает в высоком темпе, а некоторые цеха функционируют круглосуточно, что позволяет эффективно выполнять гособоронзаказ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, холдинг «Высокоточные комплексы» досрочно поставил в войска России партию ракет для беспилотников Х-БПЛА, а также комплексы «Верба» и средства автоматизации управления огнем. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала в войска очередную партию фронтовых бомбардировщиков Су-34. Госкорпорация «Ростех» поставила для ВС России партию новейших 152-мм самоходных колесных гаубиц «Мальва», которые предназначены для уничтожения командных пунктов, систем ПВО, колонн бронетехники и живой силы противника.

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    7 октября 2024, 20:52 • Новости дня
    Лукашенко разрешил применять оружие против беспилотников

    Лукашенко подписал указ о применении оружия против несанкционированных беспилотников

    Лукашенко разрешил применять оружие против беспилотников
    @ Silas Stein/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о праве применения силы и оружия для противодействия беспилотникам, включая подводные и наземные аппараты, сообщает президентская пресс-служба.

    Лукашенко отметил, что этот шаг направлен на нормативное закрепление права на использование таких мер против не только авиамоделей и беспилотных летательных аппаратов, но и беспилотных воздушных судов, транспортных средств, включая подводные и надводные суда, а также наземные аппараты и комплексы, управляемые дистанционно или в автоматическом режиме, передает ТАСС.

    Согласно указу, помимо военнослужащих воинских формирований и органов внутренних дел, правом на применение оружия и специальных средств против беспилотников наделены сотрудники других военизированных организаций. В их число входят органы прокуратуры, следственный комитет, государственный комитет судебных экспертиз, органы финансовых расследований комитета государственного контроля, государственная инспекция охраны животного и растительного мира при президенте, органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям, а также таможенные органы.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, как на границах Белоруссии с Польшей и Украиной началась «игра на нервах».

    Напомним, вблизи белорусской границы ВСУ разместили 14 тыс. военных. При этом в соседней Польше «под предлогом усиления охраны» развернута группировка в 17 тыс. солдат, из них 8 тыс. находятся непосредственно у рубежей Белоруссии.

    Между тем напряжение между Киевом и Минском нарастает. В сентябре в воздушное пространство Гомельской области зашли БПЛА. Власти республики не раскрыли «владельца» дронов, однако белорусские эксперты считают, что с большой вероятностью им могла оказаться Украина. До того, в конце августа, офис Зеленского потребовал от Минска отведения войск.

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    8 октября 2024, 15:21 • Новости дня
    Rheinmetall разработал новое поколение бронебойных снарядов

    Немецкий концерн Rheinmetall представил 120-мм снаряды KE2020Neo с вольфрамовым сердечником

    Rheinmetall разработал новое поколение бронебойных снарядов
    @ Philipp Schulze/DPA/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Немецкий оборонный концерн Rheinmetall завершил разработку 120-мм бронебойных снарядов нового поколения KE2020Neo с вольфрамовым сердечником, предназначенных для танков Leopard 2.

    Немецкий оборонный концерн Rheinmetall объявил о завершении разработки нового поколения 120-мм бронебойных снарядов кинетического действия для применения против современных технологий защиты, передает РИА «Новости». Эти снаряды, получившие название KE2020Neo, могут стать важной частью арсенала современной бронетехники.

    Снаряды KE2020Neo оснащены вольфрамовым сердечником, что обеспечивает им высокую кинетическую энергию и позволяет эффективно преодолевать новейшие защитные системы. Разработка этих боеприпасов стала следующим шагом после создания предшествующих моделей DM53 и DM63, которыми снаряжают немецкие танки Leopard 2.

    Заказ на разработку этих новых боеприпасов поступил от вооруженных сил Германии и Британии. Ожидается, что снаряды KE2020Neo будут производиться серийно, что позволит удовлетворить потребности армий в современных средствах поражения бронетехники.

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    8 октября 2024, 02:30 • Новости дня
    Прокурор запросил 17 лет колонии экс-главе департамента Минобороны России

    Экс-главе департамента Минобороны Куракину грозит 17 лет колонии за хищение

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывшему заместителю председателя правительства Подмосковья Дмитрию Куракину прокуратура запросила 17 лет строгого режима за хищение леса из воинских частей, с штрафом в 500 млн рублей и запретом на должности в государственных органах.

    Прокурор запросил 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима для бывшего заместителя председателя правительства Подмосковья и экс-главы департамента имущественных отношений Минобороны РФ Дмитрия Куракина, сообщает ТАСС. Обвинения касаются дела о хищении леса из воинских частей.

    В ходе судебного разбирательства прокурор также предложил назначить штраф в размере 500 млн рублей, равный пятой части суммы взятки, и лишение права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными функциями в государственных органах и Вооруженных силах РФ.

    Также на скамье подсудимых находятся Владислав Холодков, бывший первый заместитель Куракина, и глава компании «Оборонспецресурс» Максим Ан. Им грозит 14 лет лишения свободы и штраф в 369 млн рублей.

    Согласно материалам дела, Куракин и его сообщники с 2014 года организовали незаконную вырубку леса на территориях воинских частей Западного военного округа под видом санитарной очистки.

    Следствием установлено, что ущерб государству составил значительные суммы, что послужило основанием для обвинений в злоупотреблении должностными полномочиями, получении взятки в особо крупном размере и мошенничестве.

    В ноябре 2023 года Куракин был арестован, а затем переведен под домашний арест.


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    6 октября 2024, 13:33 • Новости дня
    Корабль «Неустрашимый» прибыл для учений в порт ЮАР

    Корабль «Неустрашимый» Балтфлота прибыл в Саймонстаун для совместных учений

    Корабль «Неустрашимый» прибыл для учений в порт ЮАР
    @ Ирина Шаталова/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сторожевой корабль «Неустрашимый» Балтийского флота совершил деловой визит в южноафриканский порт Саймонстаун, где провел совместные маневры с ВМС ЮАР и КНР, а также обсудил вопросы сотрудничества и обмена опытом,сообщили в пресс-службе Балтфлота.

    Как сообщает РИА Новости, сторожевой корабль «Неустрашимый» Балтийского флота прибыл в основную базу военно-морских сил Южно-Африканской Республики, порт Саймонстаун. Этот визит стал важным этапом в рамках задач по поддержанию морской безопасности и укреплению международного сотрудничества.

    Находясь в порту, «Неустрашимый» совместно с кораблями ВМС ЮАР и Китая провел совместное маневрирование и отработку элементов организации связи. Программа визита также включает протокольные встречи командования корабля с городскими и военными властями ЮАР, где обсуждаются вопросы сотрудничества и обмена опытом между военно-морскими силами России и ЮАР.

    Кроме того, экипаж «Неустрашимого» примет участие в параде ВМС ЮАР. Во время стоянки в порту запланированы мероприятия по пополнению запасов воды, топлива и продовольствия, а также технический осмотр судна, что необходимо для поддержания боеготовности корабля.

    После завершения визита в Саймонстаун «Неустрашимый» продолжит выполнение своих задач на море.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сторожевой корабль Балтийского флота «Неустрашимый» завершил ходовые приемо-сдаточные испытания после модернизации в Калининграде на заводе «Янтарь». Корабль, сопровождавший президента Владимира Путина в Лондон в 2003 году и участвовавший в учениях с НАТО, вернется в боевой состав после продолжительного ремонта в 2020 году. «Неустрашимый», обеспечивающий безопасность гражданского судоходства у Африканского рога, совершил плановый заход в порт Салала в Омане.

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    6 октября 2024, 08:40 • Новости дня
    ПВО России уничтожила четыре украинских беспилотника

    Российская ПВО за ночь уничтожила четыре украинских БПЛА над тремя областями

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские силы ПВО за одну ночь уничтожили четыре украинских беспилотных летательных аппаратов над Воронежской, Курской и Белгородской областями, что предотвратило попытку террористической атаки.

    Российские силы противовоздушной обороны за ночь уничтожили четыре украинских беспилотных аппарата, сообщает ТАСС. Беспилотники были сбиты над территориями Воронежской, Курской и Белгородской областей. Согласно заявлениям Минобороны РФ, попытка использовать воздушные аппараты для террористической атаки была пресечена.

    В ведомстве уточнили, что два беспилотника были уничтожены над Курской областью, а по одному – над Воронежской и Белгородской областями. Кроме того, в 06:35 утра еще один БПЛА был сбит над Брянской областью. Министерство подчеркнуло, что дежурные средства ПВО успешно справились с поставленной задачей, гарантируя безопасность граждан на данных территориях.

    Подобные атаки с использованием беспилотников со стороны Украины на российскую территорию происходят не впервые, что вынуждает российские силы ПВО усиленно работать для предотвращения возможных угроз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, системы ПВО России сбили три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над Белгородской областью, на следующий день силы ПВО сбили еще один украинский беспилотник самолетного типа в том же районе, а затем украинский беспилотник самолетного типа был сбит над территорией Брянской области.

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    8 октября 2024, 02:14 • Новости дня
    Генералы США и Украины обсудили военную помощь Киеву

    Генштаб США и ВСУ обсудили события на поле боя и планы Киева по конфликту

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава генштаба США Чарльз Браун и главком ВСУ Александр Сырский обсудили планы Киева и помощь перед встречей контактной группы.

    Начальник генштаба США генерал Чарльз Браун и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провели телефонный разговор, в ходе которого обсуждались текущие события на поле боя и планы Киева по урегулированию конфликта, сообщает ТАСС.

    В разговоре также были затронуты вопросы военной помощи Украине, которые готовятся к обсуждению на предстоящей встрече контактной группы по военной поддержке.

    По информации Пентагона, речь шла о том, как международные союзники могут наилучшим образом способствовать реализации плана, предложенного Киевом.

    Пентагон заверил, что США продолжат оказывать помощь Украине в подготовке военных и предоставлении необходимой техники столько, сколько потребуется.

    Президент Украины Владимир Зеленский ранее встречался с президентом США Джо Байденом, обсуждая план завершения конфликта. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон изучит предложение Киева.

    Между тем, Москва критически отзывается о так называемой «формуле мира», указывая на ее нереалистичность и требуя учета реальных условий на местах.

    Ранее газета Financial Times сообщила, что Киев и его западные союзники осознали необходимость начать переговоры с Россией о потерянных территориях.

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    8 октября 2024, 09:51 • Новости дня
    СК Белоруссии обвинил 45 человек в заговоре и экстремизме

    Следственный комитет Белоруссии обвинил 45 человек в заговоре и экстремизме

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Следственный комитет Белоруссии возбудил дела против 45 лиц, обвиняемых в заговоре для захвата власти и экстремизме, связанных с инициативой «Платформа-2025».

    Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовные дела против 45 человек, находящихся за границей, обвиняя их в заговоре с целью захвата власти и деятельности, связанной с экстремизмом, передает ТАСС. Ведомство уточняет, что 22 человека обвиняются в заговоре с целью неконституционного захвата власти, а 23 лица подозреваются в создании экстремистского формирования или участии в нем.

    В рамках расследования стало известно о новой инициативе, называемой «Платформа-2025», которая, по мнению следователей, преследует цели консолидации экстремистских сил для координации действий в период президентской избирательной кампании в Белоруссии, запланированной на 2025 год. Следственный комитет выразил обеспокоенность по поводу возможных радикальных действий в это время.

    Кроме того, в заявлении следственного ведомства отмечается, что данное дело является продолжением мер по обеспечению государственной безопасности, направленных на предотвращение попыток дестабилизации обстановки в стране. Власти Белоруссии продолжают работу по идентификации и преследованию лиц, причастных к экстремистской деятельности и угрозам политической стабильности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Оперативно-аналитический центр при президенте Белоруссии аннулирует доменные имена интернет-ресурсов, признанных экстремистскими. Следственный комитет Белоруссии начал заочное производство в отношении 20 человек, находящихся за рубежом и подозреваемых в заговоре с целью захвата госвласти и экстремизме. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск даст быстрый и жесткий ответ на любую агрессию, подчеркнув, что белорусское миролюбие – это не синоним жертвенности.

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    7 октября 2024, 22:20 • Новости дня
    США не подтвердили информацию о продажах оружия Виктором Бутом

    США не смогли подтвердить участие Виктора Бута в поставках оружия йеменским хуситам

    Tекст: Денис Тельманов

    Администрация США заявила, что не может подтвердить данные The Wall Street Journal о том, что Виктор Бут якобы продает оружие хуситам, и считает эту информацию недостоверной.

    Администрация США не смогла подтвердить сведения, опубликованные в The Wall Street Journal, о причастности депутата заксобрания Ульяновской области Виктора Бута к поставкам стрелкового оружия йеменским хуситам. Об этом во время брифинга сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает ТАСС.

    «Я не могу подтвердить сегодня это сообщение... Wall Street Journal», – отметила она. 

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что публикация WSJ относится к фейкам или информационным нападкам на народных избранников.

    Виктор Бут в свою очередь назвал статью голословным обвинением, отвергнув все обвинения в свой адрес.

    Ранее Wall Streat Journal сообщила, что Бут якобы вернулся к продаже оружия, пытаясь заключить сделку с поддерживаемыми Ираном хуситами в Йемене.

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    7 октября 2024, 23:40 • Новости дня
    На Украине зафиксировали рост числа дезертиров в 2024 году

    Число случаев дезертирства на Украине с 2022 года увеличилось в несколько раз

    Tекст: Денис Тельманов

    С 2022 года на Украине зафиксирован значительный рост числа случаев дезертирства и самовольного оставления воинской части, что стало причиной массовых правонарушений среди военных.

    По данным, предоставленным офисом генпрокурора Украины, с 2022 года число случаев дезертирства и самовольного оставления воинской части на Украине увеличилось в несколько раз, сообщает ТАСС.

    За восемь месяцев этого года зафиксировано 45 543 инцидента, тогда как за аналогичный период 2022 года их было 10 083.

    За последние восемь месяцев этого года отмечено 29 984 случая самовольного оставления части, в то время как в 2022 было зафиксировано только 6 641 таких инцидента.

    Число случаев дезертирства также выросло: в этом году зарегистрировано 15 559 случаев, что значительно больше по сравнению с 3 442 за аналогичный период прошлого года.

    Глава Центра исследований политических ценностей Олесь Доний еще в августе отмечал, что украинские власти с начала года зафиксировали 37 тыс. случаев дезертирства и самовольного оставления части, однако, по его мнению, реальное количество таких правонарушений может быть вдвое больше.

    Депутат Верховной рады Руслан Горбенко также сообщал о почти 80 тыс. заведенных дел против военных за самовольное оставление части.

    Издание «Страна» ранее подчеркивало, что проблема дезертирства среди украинских военных существовала с самого начала конфликта и достигла массового уровня во второй половине 2024 года.

    Разные источники сообщают, что число дезертиров может составлять от 80 до 150 тыс.

    Ранее сообщалось, что свыше 100 тыс. случаев дезертирства зафиксировано в ВСУ с 2022 года.

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    7 октября 2024, 22:12 • Новости дня
    Обнаружены 16 схронов с оружием США в Сирии

    В Сирии обнаружены 16 схронов с американским оружием после ударов ВКС России

    Tекст: Денис Тельманов

    В Сирии в укрытиях боевиков обнаружили 16 схронов с оружием американского производства после ударов ВКС России.

    Как сообщает ТАСС, в Сирии в результате проверок укрытий, пораженных ударами ВКС России с 23 сентября, было обнаружено 16 схронов с американским оружием. Эту информацию представил капитан 1-го ранга Олег Игнасюк, заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС).

    Игнасюк отметил, что командование сирийских вооруженных сил при поддержке российской группировки войск продолжает разведывательно-поисковые действия в горно-пустынных районах Хомс и Дейр-эз-Зор. За прошедшие сутки ВКС России нанесли удары по трем местам базирования боевиков, которые покинули зону Эт-Танф.

    В зоне деэскалации в Идлибе зафиксировано пять обстрелов со стороны террористов. В результате двух атак, осуществленных с использованием беспилотных летательных аппаратов и минометов, был ранен один сирийский военнослужащий в провинции Идлиб и еще один в провинции Латакия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские ВКС провели серию авиаударов по двенадцати базам боевиков в Сирии в рамках совместной операции с сирийскими силами, в результате чего уничтожили боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф, а США и Израиль рассматривают возможность военного удара по проиранским формированиям и подразделениям Корпуса стражей исламской революции в Йемене и Сирии.

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