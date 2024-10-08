ВСУ за сутки на Курском направлении потеряли более 200 человек

Tекст: Алексей Дегтярев

ВСУ также потеряли три боевые бронированные машины, четыре артиллерийских орудия, два миномета и три автомобиля, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Группировка «Север» поразила формирования 22-й, 41-й, 47-й и 115-й механизированных, 17-й танковой бригад, 1-й бригады нацгвардии, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й и 129-й бригад теробороны у Дарьино, Любимовки, Николаево-Дарьино, Нового Пути и Плехово.

Кроме того, она отразила две контратаки в сторону Любимовки, Плехово и Русского Поречного и сорвала попытки атак в сторону Ольговки.

В зоне действия группировки ВСУ потеряли до 40 человек, две бронемашины и автомобиль.

Авиация и артиллерия поразили скопления живой силы и техники 22-й, 41-й, 47-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-й бригады нацгвардии, 36-й бригады морской пехоты, 103-й, 112-й, 116-й и 129-й бригад теробороны у Богдановки, Дарьино, Колмакова, Любимовки, Мартыновки, Михайловки, Никольского, Николаево-Дарьино, Нового Пути, Новоивановки, Орловки, Плехово, Русского Поречного, Суджи, Толстого Луга и Черкасского Поречного.

Авиация и ракетные войска поразили в Сумской области и резервы 21-й, 41-й, 47-й и 115-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад, 36-й бригады морской пехоты, 103-й бригады теробороны у Бунякино, Катериновки, Макеевки, Мирлог, Ободы, Павловки, Речки, Хотеня и Шпиля.

За все время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 21 тыс. 250 человек, 136 танков, 66 БМП, 98 БТР, 891 боевую бронированную машину, 589 автомобилей, 177 артиллерийских орудий, 33 РСЗО, девять ЗРК, пять транспортно-заряжающих машин, 45 станций РЭБ, девять РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 22 единицы инженерной и другой техники.