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Матвиенко: Надо уходить от практики мегастроек
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась к региональным властям с призывом экономить средства, избегать масштабных строек спортивных объектов и сосредоточиться на доступности спорта для жителей.
Матвиенко на парламентских слушаниях, посвященных параметрам проекта федерального бюджета на ближайшие три года, подчеркнула важность эффективности расходов, особенно в строительстве спортивных объектов. По ее мнению, в текущих условиях каждый губернатор стремится построить более масштабный спортивный объект, что приводит к значительным затратам на строительство и содержание, передает ТАСС.
Она привела в пример один из регионов, где был построен спортивный дворец, сопоставимый по масштабам с Лужниками, однако она не уточнила, о каком именно регионе идет речь. Спикер Совфеда подчеркнула, что не следует тратить огромные средства на такие объекты, а лучше сосредоточиться на доступности спорта для всех жителей. По ее словам, необходимо создавать простые спортивные площадки в каждом микрорайоне и квартале, что позволит обеспечить доступ к спорту для людей всех возрастов.
«Надо уходить от практики мегастроек. Это хорошо. Будем жить лучше – будем строить», – призвала Матвиенко, упомянув свой опыт работы губернатором Петербурга. Она рассказала, что в городе было построено 550 пришкольных многофункциональных стадионов, каждый из которых стоил всего 5 млн рублей. Эти площадки позволили людям играть в различные виды спорта с утра до ночи, благодаря освещению и всепогодным тренажерам. Матвиенко подчеркнула, что такие инициативы положительно повлияли на жизнь в районах, оказывая доступ к спорту и для детей, и для взрослых.