Несколько дней назад отношения России и Таджикистана вновь привлекли к себе внимание в связи с миграционной проблемой. Однако вопрос с мигрантами – это только часть картины нашего особого соседства.13 комментариев
Эксперт: Эпоха Путина войдет в учебники истории как время больших достижений
Политолог Асафов: Путин вернул россиянам чувство гордости за свою Родину
При Владимире Путине россияне вновь обрели чувство гордости за Родину. Он привнес колоссальное количество позитивных изменений в нашу жизнь, вывел Россию на лидерские позиции по многим ключевым показателям в мире, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Асафов. 7 октября свой день рождения празднует глава государства Владимир Путин.
«Владимир Путин воспринимается населением нашей страны как настоящий лидер нации, чья политика сумела объединить разрозненную страну. Именно при нем Россия вновь встала на путь отстаивания собственных интересов, а людям вернулось чувство гордости за свою Родину», – заявил Александр Асафов, политолог, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов.
«Всех полезных реформ президента и не перечислить. Развивается наша промышленность, вводится большое число социальных льгот: это и материнский капитал, и семейные ипотеки. Улучшается качество работы социальных лифтов: выпускники институтов прекрасно знают, что при должном старании они смогут достигнуть любых карьерных высот», – добавляет он.
«Неоспоримы и достижения на международном фронте. Москва вышла из-под влияния Запада, принялась отстаивать собственное видение глобального миропорядка. Это ценится представителями всех суверенных государств, где видят во Владимире Путине защитника многополярности», – считает собеседник.
«Окреп и наш суверенитет. Без долгой и кропотливой работы руководства страны Россия не выстояла бы под давлением ограничений, которые обрушились на нее после начала СВО. Видно, что президент обдумывает свои действия на три шага вперед, и любое его решение продиктовано масштабными планами», – акцентирует эксперт.
«Он обладает картиной, образом России, к которому мы должны стремиться. Поставленные главой государства национальные цели позволяют понять вектор будущего, вырисовываемый им. Общество нашей страны положительно воспринимает изменения и поддерживает их на выборах», – говорит он.
«Путинская эпоха» непременно займет достойное место на страницах учебников истории. Это время больших надежд и крупных достижений, наступление которого было бы невозможно без столь сильного лидера. Переоценить его влияние на жизнь россиян, пожалуй, нельзя», – заключил Асафов.
7 октября президенту России Владимиру Путину исполняется 72 года. Свой день рождения глава государства встречает в рабочей обстановке: он проведет встречу с лидерами стран СНГ, которые уже прибыли в Москву для участия в заседании Совета глав Содружеств.
Плотный праздничный график привычен для президента. Так, например, в 2020 году Путин также провел свой день рождения в рабочем ритме – первую половину дня он посвятил внутренней повестке и международным телефонным разговорам, вечер он по традиции провел с родными и близкими. Свой юбилей в 2022 году глава государства встретил на неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге.
В адрес российского лидера уже поступили многочисленные поздравления с праздником из стран ближнего и дальнего зарубежья, а также от бойцов из зоны СВО.