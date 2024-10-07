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    Несколько дней назад отношения России и Таджикистана вновь привлекли к себе внимание в связи с миграционной проблемой. Однако вопрос с мигрантами – это только часть картины нашего особого соседства.

    13 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Чайлдфри – это не всегда идеология

    Подавляющее большинство россиян уверено, что дети – это счастье. Стоит тебе упомянуть, что твои жизненные планы их не включают в себя – ты сталкиваешься с потоком негатива.

    23 комментария
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Надо трижды подумать, прежде чем прощать релокантов

    Можно спорить о том, кто виноват в том, что сотни тысяч, а то и миллионы молодых шарлотов в принципе были воспитаны с таким мировоззрением. Но намного важнее другое – все это мировоззрение шарлоты продолжат в себе нести.

    52 комментария
    7 октября 2024, 18:55 • Новости дня

    Эксперт: Эпоха Путина войдет в учебники истории как время больших достижений

    Политолог Асафов: Путин вернул россиянам чувство гордости за свою Родину

    Эксперт: Эпоха Путина войдет в учебники истории как время больших достижений
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    При Владимире Путине россияне вновь обрели чувство гордости за Родину. Он привнес колоссальное количество позитивных изменений в нашу жизнь, вывел Россию на лидерские позиции по многим ключевым показателям в мире, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Асафов. 7 октября свой день рождения празднует глава государства Владимир Путин.

    «Владимир Путин воспринимается населением нашей страны как настоящий лидер нации, чья политика сумела объединить разрозненную страну. Именно при нем Россия вновь встала на путь отстаивания собственных интересов, а людям вернулось чувство гордости за свою Родину», – заявил Александр Асафов, политолог, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов.

    «Всех полезных реформ президента и не перечислить. Развивается наша промышленность, вводится большое число социальных льгот: это и материнский капитал, и семейные ипотеки. Улучшается качество работы социальных лифтов: выпускники институтов прекрасно знают, что при должном старании они смогут достигнуть любых карьерных высот», – добавляет он.

    «Неоспоримы и достижения на международном фронте. Москва вышла из-под влияния Запада, принялась отстаивать собственное видение глобального миропорядка. Это ценится представителями всех суверенных государств, где видят во Владимире Путине защитника многополярности», – считает собеседник.

    «Окреп и наш суверенитет. Без долгой и кропотливой работы руководства страны Россия не выстояла бы под давлением ограничений, которые обрушились на нее после начала СВО. Видно, что президент обдумывает свои действия на три шага вперед, и любое его решение продиктовано масштабными планами», – акцентирует эксперт.

    «Он обладает картиной, образом России, к которому мы должны стремиться. Поставленные главой государства национальные цели позволяют понять вектор будущего, вырисовываемый им. Общество нашей страны положительно воспринимает изменения и поддерживает их на выборах», – говорит он.

    «Путинская эпоха» непременно займет достойное место на страницах учебников истории. Это время больших надежд и крупных достижений, наступление которого было бы невозможно без столь сильного лидера. Переоценить его влияние на жизнь россиян, пожалуй, нельзя», – заключил Асафов.

    7 октября президенту России Владимиру Путину исполняется 72 года. Свой день рождения глава государства встречает в рабочей обстановке: он проведет встречу с лидерами стран СНГ, которые уже прибыли в Москву для участия в заседании Совета глав Содружеств.

    Плотный праздничный график привычен для президента. Так, например, в 2020 году Путин также провел свой день рождения в рабочем ритме – первую половину дня он посвятил внутренней повестке и международным телефонным разговорам, вечер он по традиции провел с родными и близкими. Свой юбилей в 2022 году глава государства встретил на неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге.

    В адрес российского лидера уже поступили многочисленные поздравления с праздником из стран ближнего и дальнего зарубежья, а также от бойцов из зоны СВО.

    5 октября 2024, 15:05 • Новости дня
    Бастрыкин запросил доклад о нападении мигрантов в Самаре
    Бастрыкин запросил доклад о нападении мигрантов в Самаре
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования нападения группы мигрантов из стран ближнего зарубежья на троих жителей Самары.

    Как уточнила прокуратура Самарской области в своем Telegram-канале, конфликт произошел 8 сентября в баре на улице Ленинградской, 24, передает РИА «Новости». По данным надзорного ведомства, инцидент квалифицирован как хулиганство с применением насилия, возбуждено уголовное дело.

    В ходе расследования также выяснились обстоятельства, требующие переквалификации дела на статью «Причинение тяжкого вреда здоровью». В связи с этим оно передано в следственный отдел области. Прокуратура контролирует расследование и проводит оперативно-следственные действия для установления всех участников происшествия и задержания подозреваемых.

    Ранее в Петербурге следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве против молодежных банд мигрантов, которые терроризируют город.

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    7 октября 2024, 09:41 • Новости дня
    Путин отпразднует день рождения в рабочей обстановке

    Путин встретит 72-летие на работе, он проведет несколько рабочих встреч

    Путин отпразднует день рождения в рабочей обстановке
    @ Михаил Метцель/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин отметит свой 72-й день рождения в рабочем режиме, проведет встречи с лидерами СНГ, которые прибыли на заседание Совета глав Содружества.

    Президент Владимир Путин свой день рождения встретит в рабочей обстановке: он проведет встречи с лидерами стран СНГ, которые прибыли в столицу для участия в заседании Совета глав Содружества. В течение дня также пройдет ряд других рабочих встреч, передает РИА «Новости».

    Это не первый раз, когда российский лидер отмечает свой день рождения на рабочем месте. Так, в 2020 году он также провел большую часть дня, работая. Тогда Путин посвятил первую половину дня внутренней повестке и международным телефонным разговорам, остаток дня он по традиции провел с родными и близкими.

    В 2021 году 7 октября глава государства провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. В 2022-м, в день 70-летия, Путин собрал лидеров стран СНГ на неформальном саммите в Санкт-Петербурге. 7 октября 2023 года Путин дал старт поставкам российского газа в Узбекистан через Казахстан.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин проведет день рождения на рабочем месте, организовав закрытые рабочие встречи и приняв глав государств СНГ.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко в понедельник в поздравлении выразил уверенность в возможности совместного открытия новых горизонтов сотрудничества с Путиным.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин и глава Чечни Рамзан Кадыров также поздравили президента.

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    7 октября 2024, 16:55 • Видео
    Зеленского заставят провести выборы

    Судя по всему, американцы все-таки заставили Владимира Зеленского провести в следующем году на Украине президентские выборы, к ним уже началась подготовка. Это имеет прямую связь c планами по приглашению Киева в НАТО.

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    5 октября 2024, 20:50 • Новости дня
    МИД: Россия успешно выступила в Гааге по морскому иску Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия успешно представила свою позицию на слушаниях в Гааге по иску Украины о правах прибрежных государств в Черном, Азовском морях и Керченском проливе, заявил глава российской делегации, посол по особым поручениям МИД Геннадий Кузьмин.

    «Без всяких сомнений была представлена субстантивная позиция, аргументированная, с опорой на правовые и фактологические аргументы», – отметил Кузьмин, добавив, что «судьям есть над чем подумать», передает РИА «Новости».

    Дипломат подчеркнул, что интересы России отстаивала большая команда, в которую вошли свидетели и различные эксперты, что усилило позицию страны на слушаниях.

    Международный арбитражный суд в Гааге с 23 сентября по 5 октября провел слушания по делу, инициированному Украиной в 2016 году, о правах прибрежных государств в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе. Россия представила свою позицию, призывая суд признать все требования Украины выходящими за юрисдикцию суда и неприемлемыми.

    Напомним, Россия потребовала в Гааге отклонить требования Украины о правах в Черном и Азовском морях.

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    7 октября 2024, 11:44 • Новости дня
    Эксперт объяснил экстренное строительство обороны ВСУ на границе Днепропетровской области

    Военный аналитик Рожин: ВСУ возводят укрепления для защиты Павлограда в Днепропетровской области

    Эксперт объяснил экстренное строительство обороны ВСУ на границе Днепропетровской области
    @ AP/TASS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Когда будет освобожден Красноармейск (Покровск), ВС Росии смогут продвигаться в направлении не только Запорожья, но и Павлограда – ключевого с точки зрения логистики ВСУ населенного пункта Днепропетровской области. Противник пытается избежать этого, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Борис Рожин. Ранее ВСУ начали выстраивать линию обороны на границе Днепропетровской области с ДНР.

    «Красноармейск (Покровск) – один из важнейших логистических узлов ВСУ. Потеря этого города нарушит связность всех позиций украинской армии. Поэтому противник намерен удерживать населенный пункт как можно дольше», – сказал Борис Рожин, эксперт Центра военно-политической журналистики.

    Он уточнил: с этой целью ВСУ пытаются спешно укрепить полевую фортификацию в районе Красноармейска. «Речь идет о строительстве как укреплиний для обороны, так и дополнительных позиций уже за населенным пунктом на случай, если он будет потерян, а украинским военным придется отступать», – детализировал спикер.

    Аналитик напомнил, что Киев перебросил в Красноармейск подразделения с других направлений, и этот шаг несколько замедлил наступление российских войск. Однако противник столкнется с рядом проблем, среди которых – качество возводимых фортификаций, а также резервы. «У ВСУ есть трудности с личным составом. Поэтому возникает вопрос: кто будет занимать эти полевые укрепления?» – риторически отметил Рожин.

    Это же касается и дополнительных опорных пунктов, возводимых на территории Днепропетровской области, добавил собеседник. «Когда российская армия освободит Красноармейск, появится опция продвижения в направлении не только Запорожья, но и Павлограда, ключевого с точки зрения логистики ВСУ населенного пункта Днепропетровской области, – пояснил он. – Поэтому цель оборонительных линий – прикрыть в том числе Павлоград».

    При этом если ВСУ окопаются на бывшей областной границе Днепропетровской области и ДНР, говорить о безопасности последней не приходится. «Обстрелы Донбасса продолжатся. Поэтому выход на границу Донецкой республики не будет означать, что наши войска там остановятся. В интересах обеспечения безопасности Белгородской области ведутся боевые действия на территории Харьковской области. Думаю, так же будет и в случае с Днепропетровской областью», – считает Рожин.

    Причем продвигаться в Днепропетровскую область – если СВО будет продолжена в этом направлении – ВС России смогут не только с Красноармейского района. «Можно было бы наступать с юга, но противник оккупирует северные районы Запорожской области, и этот участок фронта пока стоит. Но теоретически, если прорвать линию на этом направлении и занять, например, Гуляйполе, а далее развивать продвижение на север, то можно выйти на границу», – уточнил аналитик.

    «В Днепропетровской области противник не строил массированных фортификаций. Да, определенные укрепрайоны есть, но они – по сравнению с Донбассом – не настолько масштабные. Если угроза для ВСУ будет нарастать, то они попытаются укрепить восточные и южные районы области. Но это дальняя перспектива, потому что у российских войск еще есть работа в ДНР и Запорожской области», – заключил Рожин.

    Ранее украинские СМИ сообщили, что ВСУ создают новые линии обороны на границе Днепропетровской области с ДНР и в районе Красноармейска. Они отмечают, что фортификационные сооружения «впервые строят на дороге к Днепру». Предположительно, линии обороны ведут «между Межовой и Славянской – двумя важными городами».

    «Судя по карте укреплений, которые экстренно достраивают западнее текущей ЛБС, ВСУ очень сильно опасаются фланговых ударов, при помощи которых российские войска взяли большую часть городов после падения Авдеевки», – пишет отраслевой Telegram-канал «Военная хроника».

    Опасения противника понятны, в случае падения Покровска до границ Днепропетровской области ВС России останется пройти 15 километров. При этом говорить о качестве наспех возводимых противником укреплений не приходится, поскольку капитальных бетонных сооружений не так много, как считалось изначально, указывают аналитики.

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    5 октября 2024, 20:01 • Новости дня
    Украинский депутат предложил перенести боевые действия в Белоруссию

    Украинский депутат Дунда предложил перенести боевые действия в Белоруссию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Депутат Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Олег Дунда предложил ввести войска на территорию Белоруссии, чтобы нанести «большой удар» по России.

    «Абсолютно важно перенести войну не только на территорию Брянской, Курской области, но и в Беларусь», – заявил Дунда на конференции «российской оппозиции» в Вильнюсе, передает RT.

    По его мнению, введение «относительно небольших подразделений» на территорию соседней страны приведет к тому, что белорусская армия сложит оружие. Он добавил, что это будет «большим ударом» по России.

    Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил о стремлении Белоруссии к мирному сосуществованию с Украиной. Он также пообещал обсудить с президентом России Владимиром Путиным мирные переговоры по Украине.

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    6 октября 2024, 23:40 • Новости дня
    Баннер с поздравлением ко дню рождения Путина повесили в центре Турина

    Tекст: Антон Антонов

    На мосту в центре Турина в Италии повесили баннер с поздравительным посланием президенту России Владимиру Путину в честь его предстоящего дня рождения, сообщили авторы инициативы из ассоциации «Перспектива».

    Размеры баннера – 4 м в длину и 2 м в ширину. В ассоциации сообщили, что уже поступили «позитивные отклики от товарищей». «Завтра его увидят горожане», – рассказали в «Перспективе». Надпись на баннере гласит: «Турин поздравляет с днем рождения президента России В. Путина». Также на нем изображены два российских флага, передает РИА «Новости».

    Напомним, на улицах города Генуи в Италии также появились сотни листовок с поздравлениями президенту России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин проведет свой день рождения 7 октября на рабочем месте.


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    5 октября 2024, 19:06 • Новости дня
    Русский двойник Ди Каприо подписал контракт на службу в зоне СВО

    Русский двойник Ди Каприо Бурцев подписал контракт с Минобороны на службу в зоне СВО

    Русский двойник Ди Каприо подписал контракт на службу в зоне СВО
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Роман Бурцев, получивший известность благодаря сходству с актером Леонардо Ди Каприо, заключил контракт с Минобороны и отправился на службу в зону специальной военной операции на Украине.

    Бурцев рассказал, что подписал контракт 19 сентября после нескольких месяцев раздумий, передает Ura.Ru. Он отметил, что это было сложное решение, и не стал раскрывать свое местоположение.

    Ранее Бурцев опубликовал фотографию в социальной сети «ВКонтакте» в военной форме и с автоматом, что вызвало активное обсуждение среди пользователей.

    Несколько лет назад Роман Бурцев стал известен благодаря своему сходству с Леонардо Ди Каприо. Он участвовал в различных телешоу и заключил рекламные контракты.

    Ранее суд признал незаконным контракт рэпера из Дании с Минобороны России.

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    5 октября 2024, 14:27 • Новости дня
    Экипаж Т-80 продолжил бой после израсходования боезапаса при штурме Угледара

    Минобороны: Экипаж Т-80 продолжил бой после израсходования боезапаса при штурме Угледара

    Экипаж Т-80 продолжил бой после израсходования боезапаса при штурме Угледара
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Экипаж танка Т-80БВМ группировки войск «Восток» израсходовал весь боезапас при штурме Угледара, но остался в бою, оказав огневую поддержку наступающим штурмовикам, сообщило Минобороны.

    По данным ведомства, экипаж танка Т-80БВМ из Забайкалья, входящий в состав общевойскового объединения группировки войск «Восток», первым прорвался к Угледару с западного направления, передает РИА «Новости». Проложив дорогу штурмовикам с помощью каткового трала, экипаж израсходовал весь боекомплект для огневой поддержки наступающих.

    Несмотря на израсходованный боезапас, экипаж не покинул поле боя. По словам механика-водителя танка с позывным Бурый, «немного боекомплекта не хватило», и после этого «пушку пробили». Однако, несмотря на повреждения, экипаж продолжал выполнять боевую задачу.

    Напомним, российские военные освободили населенный пункт Угледар в ДНР, где захватили трофейное западное оружие и боеприпасы, включая польские бесшумные минометы и американские гранатометы. Сообщалось, что сотни мирных жителей остаются в подвалах Угледара, пока их эвакуация невозможна, однако российские военные предоставляют продукты и воду, обеспечивая необходимую помощь и поддержку.

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    5 октября 2024, 15:33 • Новости дня
    Первые «Джихад-машины» переданы для нужд СВО

    Кадыров передал 100 «Джихад-машин» чеченского производства для СВО

    Первые «Джихад-машины» переданы для нужд СВО
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров передал первые 100 единиц чеченских «Джихад-машин» для нужд специальной военной операции.

    Эти боевые машины будут распределены в зоне СВО общероссийским общественным движением «Народный фронт «За Россию», передает ТАСС.

    По словам Кадырова, при разработке техники учитывались как технические требования, так и пожелания бойцов, находящихся на передовой. «За короткий срок мы смогли наладить серийное производство «Джихад-машины». Мне приятно, что и мои предложения на разных этапах были учтены», – сказал глава Чечни.

    Серийное производство «Джихад-машин» началось в Чечне в 2024 году. Боевые машины были спроектированы на базе шасси ГАЗ «Соболь» и ГАЗ «Садко». Конструкторскую документацию для военной техники разработал Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана. Испытания «Джихад-машины» прошли на базе Российского университета спецназа в Гудермесе.

    В декабре прошлого года главе Чечни Рамзану Кадырову в Грозном презентовали три образца боевых «Джихад-машин», построенных на базе УАЗ «Патриот», ГАЗ «Соболь» и ГАЗ «Садко».

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    5 октября 2024, 09:57 • Новости дня
    Bank of Cyprus закрыл счета 7 тыс. россиян

    Tекст: Александра Юдина

    В пресс-службе кипрского Bank of Cyprus сообщили, что закрыто 20 тыс. счетов, принадлежащих порядка 7 тыс. россиян в период с начала спецоперации на Украине.

    Так, Bank of Cyprus закрыл около 20 тыс. счетов, принадлежащих порядка 7 тыс. россиян, передает Ura.ru.

    Данные действия были предприняты в ответ на санкции, введенные западными странами против России. Представитель банка Ли Канн уточнил, что закрытие произошло в рамках стратегии по сокращению рисков, связанных с антироссийскими санкциями.

    При этом в пресс-службе банка заверили, что при закрытии счетов не учитывают национальность клиентов и уведомили большинство из них о предстоящем закрытии заранее.

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    4 октября 2024, 23:40 • Новости дня
    Сын Кадырова вошел в Книгу рекордов России

    Адам Кадыров стал самым молодым начальником службы безопасности главы региона

    Tекст: Денис Тельманов

    Адам Кадыров, сын главы Чечни, вошел в Книгу рекордов России за достижение в 16 лет и один день должности начальника службы безопасности главы субъекта РФ.

    Сын руководителя Чечни Адам Кадыров вошел в Книгу рекордов России как самый молодой начальник службы безопасности главы субъекта Российской Федерации, передает ТАСС.

    Его возраст на момент установления рекорда составил 16 лет и один день.

    Церемония вручения соответствующего сертификата прошла в Грозном во время турнира по ММА АСА 180.

    На мероприятии главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко объявил о фиксации рекорда.

    Он отметил, что рекорд был установлен ранее, но его официальное объявление состоялось только сейчас.

    Помимо сертификата, Адаму была вручена медаль за популяризацию Книги рекордов.

    «Ощущения самые приятные. Мы не намерены на этом останавливаться. Дальше больше», – прокомментировал Адам Кадыров свой рекорд.

    На турнире присутствовал и глава Чечни Рамзан Кадыров.

    Ранее сообщалось, что Адам Кадыров награжден орденом Кадырова – высшей наградой республики.

    Адам Кадыров является Героем Чеченской Республики и обладателем ряда других наград, включая орден «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой», орден «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой», орден «Дуслык» Республики Татарстан и орден «Трудовая доблесть России».

    В прошлом году Рамзан Кадыров опубликовал видео с избиением своим сыном Адамом обвиняемого в сожжении Корана Никиты Журавеля.

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    6 октября 2024, 17:07 • Новости дня
    В итальянской Генуе появились листовки с поздравлениями Путину ко дню рождения

    Tекст: Дарья Григоренко

    На улицах города Генуи в Италии появились сотни листовок с поздравлениями президенту России Владимиру Путину с предстоящим днем рождения от местных активистов, заявил один из авторов инициативы, журналист и основатель Telegram-канала Donbass italia Винченцо Лоруссо.

    Отмечается, что листовки формата А3 были расклеены на стенах домов, заборах и лестницах в различных районах Генуи, рядом с историческим центром. На листовках изображена фотография Путина и надпись «С днем рождения, президент» на русском и итальянском языках, передает РИА «Новости».

    «Мне жаль, что эта новость будет считаться провокационной, но это послание разделяют многие итальянцы», – отметил Лоруссо. По его словам, в ближайшие дни планируется проведение еще одной акции, которая должна подчеркнуть поддержку Путина в Италии. Журналист подчеркнул, что инициатива проведена совместно с местной общественно-политической ассоциацией Contronarrazione, которая расклеила листовки в различных районах Генуи в пешей доступности от исторического центра.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин проведет свой день рождения 7 октября на рабочем месте, организовав в первой половине дня закрытые рабочие встречи, а вечером приняв глав государств СНГ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин заявил, что прошлый свой день рождения отметил традиционно в кругу друзей и близких, также он сообщил, что отпраздновал его вместе с узбекистанским и казахстанским коллегами Шавкатом Мирзиеевым и Касым-Жомартом Токаевым после официальных мероприятий.

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    5 октября 2024, 19:57 • Новости дня
    Россия отвергла требования Украины по морскому иску

    Россия потребовала в Гааге отклонить требования Украины о правах в Черном и Азовском морях

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская сторона требует отклонения всех требований Украины по иску о правах в Черном и Азовском морях и Керченском проливе, заявил посол по особым поручениям МИД Геннадий Кузьмин.

    На слушаниях в Гааге Кузьмин заявил, что Россия настаивает на признании иска Украины не подлежащим юрисдикции арбитража или неприемлемым, передает ТАСС.

    В своем заявлении он также подчеркнул, что в качестве альтернативы необходимо отклонить все требования Украины, касающиеся прав в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе. Россия утверждает, что эти вопросы не могут быть решены в арбитраже, так как они выходят за рамки его компетенции.

    Ранее российская делегация на слушаниях в Гааге заявила, что обвинения Украины в международном арбитраже по Крымскому мосту и якобы нарушениям в Черном и Азовском морях безосновательны и выходят за рамки Конвенции ООН.

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    5 октября 2024, 19:18 • Новости дня
    Минобороны показало эвакуацию подбитого танка ВСУ на Авдеевском направлении

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство обороны России опубликовало кадры эвакуации подбитого украинского танка на Авдеевском направлении.

    «Ремонтно-эвакуационная группа группировки войск «Центр» успешно эвакуировала захваченный в бою танк ВСУ на Авдеевском направлении», – сообщило ведомство в Telegram-канале, уточнив, что машина была подорвана на противотанковой мине, а затем ее добили операторы FPV-дронов.

    Напомним, российские военнослужащие успешно эвакуировали подбитый украинский танк в зоне специальной военной операции, предварительно проведя инженерную разведку маршрута.

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    5 октября 2024, 16:57 • Новости дня
    На Ставрополье задержали военного блогера «Тринадцатого»
    На Ставрополье задержали военного блогера «Тринадцатого»
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военный блогер и доброволец Егор Гузенко с позывным «Тринадцатый» задержан в Ставропольском крае, сообщили СМИ.

    По одной из версий, задержание произошло после драки с полицейским на концерте в Новопавловске, где Гузенко был в маске, передает Газета.Ru со ссылкой на Telegram-канал Mash. Стражи порядка потребовали снять маску, и блогер, как утверждает канал, напал на них.

    В то же время, Telegram-канал Baza сообщает о другой причине задержания: по его версии, Гузенко был задержан по административной статье. Он якобы отказался от медицинского освидетельствования, что привело к составлению протокола.

    В оперативных службах Ставрополья подтвердили задержание Гузенко, передает ТАСС. «Его задержали, да, он был в центре города», – сообщил источник агентства, добавив, что блогер ранее отправился в зону СВО из-под домашнего ареста.

    По данным из Telegram-канала Гузенко, он активно участвовал в боевых действиях в Донбассе с 2014 года. В 2022 году он нарушил условия домашнего ареста по делу о драке и отправился в зону СВО, после чего был объявлен в федеральный розыск. После задержания блогер сообщил в своем Telegram-канале, что находится в Кировском ОВД города Новопавловска.

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