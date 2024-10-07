Можно спорить о том, кто виноват в том, что сотни тысяч, а то и миллионы молодых шарлотов в принципе были воспитаны с таким мировоззрением. Но намного важнее другое – все это мировоззрение шарлоты продолжат в себе нести.41 комментарий
Российская артиллерия уничтожила пункт управления БПЛА ВСУ
Армия России уничтожила пункт управления БПЛА ВСУ в Курской области точечным ударом
Российские артиллеристы уничтожили пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ в приграничном районе Курской области, используя точечный артиллерийский удар.
Минобороны сообщило об уничтожении пункта управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ в приграничном районе Курской области, передает ТАСС. Операция была проведена артиллеристами группировки «Север».
Согласно сообщению российского военного ведомства, пункт управления БПЛА ВСУ был обнаружен в ходе разведывательных мероприятий. Вскрытие местоположения противника было обеспечено военнослужащими группировки войск «Север», после чего были определены и подтверждены точные координаты цели.
«После определения и подтверждения точных координат места нахождения противника было принято решение об огневом воздействии. С помощью БПЛА незамедлительно была наведена артиллерия. В ходе выполнения огневой задачи артиллеристы группировки войск »Север« точечным ударом уничтожили пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ», – сообщили в российском военном ведомстве.
Ранее российские вертолеты Ка-52М атаковали живую силу и бронетехнику ВСУ в приграничном районе Курской области, выполнив противоракетные маневры после удара. Кроме того ВС России успешно отразили две попытки прорыва Вооруженных сил Украины через границу в районе населенного пункта Новый Путь.
ВСУ применили французские самоходные установки Caesar в Курской области, одна из которых была уничтожена на замаскированной позиции в лесополосе артиллеристами ВС России.