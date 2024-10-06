Можно спорить о том, кто виноват в том, что сотни тысяч, а то и миллионы молодых шарлотов в принципе были воспитаны в такой системе и с таким мировоззрением. Но намного важнее другое – все это мировоззрение шарлоты продолжат в себе нести.7 комментариев
Против украинских военных возбуждено дело за преступления в Курской области
СК возбудил дело против украинских военных, причастных к убийствам в Курской области
Следственный комитет возбудил дело против украинских военных по факту убийства двух женщин и мужчины в Суджанском районе Курской области с применением автоматического оружия, сообщили в ведомстве.
Как указали в СК, подозреваемыми являются участники 41-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады территориальной обороны Украины, а также другие военизированные группы. Им инкриминируется убийство с особой жестокостью двух женщин и одного мужчины на территории Суджанского района Курской области, передает РИА «Новости».
Следствием установлено, что 11 августа украинские боевики, находясь на территории России, совершили преступление с использованием автоматического огнестрельного оружия. Дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных статьями 30 и 105 Уголовного кодекса РФ (убийство и покушение на убийство двух или более лиц, совершенное организованной группой общеопасным способом по мотивам политической и идеологической ненависти), а также по статье 205 УК РФ (террористический акт).
Представитель СК РФ сообщил, что в ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к данным преступлениям.
В сентябре следователи возбудили уголовное дело по факту убийства и теракта в отношении украинских боевиков, которые подорвали легковой автомобиль с людьми в Курской области.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, какие преступления совершили ВСУ в Курской области.