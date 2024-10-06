Против украинских военных возбуждено дело за преступления в Курской области

СК возбудил дело против украинских военных, причастных к убийствам в Курской области

Tекст: Дарья Григоренко

Как указали в СК, подозреваемыми являются участники 41-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады территориальной обороны Украины, а также другие военизированные группы. Им инкриминируется убийство с особой жестокостью двух женщин и одного мужчины на территории Суджанского района Курской области, передает РИА «Новости».

Следствием установлено, что 11 августа украинские боевики, находясь на территории России, совершили преступление с использованием автоматического огнестрельного оружия. Дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных статьями 30 и 105 Уголовного кодекса РФ (убийство и покушение на убийство двух или более лиц, совершенное организованной группой общеопасным способом по мотивам политической и идеологической ненависти), а также по статье 205 УК РФ (террористический акт).

Представитель СК РФ сообщил, что в ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к данным преступлениям.

В сентябре следователи возбудили уголовное дело по факту убийства и теракта в отношении украинских боевиков, которые подорвали легковой автомобиль с людьми в Курской области.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, какие преступления совершили ВСУ в Курской области.