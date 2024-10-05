Зеленский может решиться на проведение президентских выборов в 2025 году. Такая новость распространяется западными СМИ и некоторыми вроде оппозиционными украинскими политиками. Вот только стоит ли относиться к этим мыслям всерьёз? Могут ли вообще на Украине быть выборы в привычном понимании?0 комментариев
В Волынской области Украины начали проверку медкомиссий из-за фиктивных диагнозов
В Волынской области Украины начались проверки медкомиссий для выявления фиктивных диагнозов, которые могли использоваться для уклонения от мобилизации, сообщил глава Волынской облгосадминистрации Юрий Погуляйко.
Погуляйко потребовал от правоохранителей немедленно проверить все решения медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) и военно-лечебных комиссий (ВЛК). В случае обнаружения необоснованных решений, необходимо инициировать их пересмотр и разоблачить коррупционные схемы. Также он поставил задачу управлению здравоохранения усилить мониторинг работы комиссий, передает ТАСС.
Причиной проверок стал коррупционный скандал, связанный с руководительницей МСЭК в Хмельницкой области. В ее рабочем кабинете обнаружили поддельные медицинские документы и списки уклонистов с фиктивными диагнозами. Во время обыска у нее и ее сына нашли почти 6 млн долларов в наличных в разных валютах. Чиновница пыталась избавиться от сумки с 500 тыс. долларов, выбросив ее в окно. Теперь ей грозит до 10 лет тюрьмы, а уклонистам, с которыми она сотрудничала, – от трех до пяти лет.
Сотрудники Службы безопасности Украины задержали руководительницу медико-социальной экспертной комиссии в Хмельницкой области за махинации с фиктивными медицинскими документами.
Сообщалось, что она оказывала услуги уклонистам, за что получала крупные суммы наличными.