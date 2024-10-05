В Волынской области Украины начали проверку медкомиссий из-за фиктивных диагнозов

Tекст: Вера Басилая

Погуляйко потребовал от правоохранителей немедленно проверить все решения медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) и военно-лечебных комиссий (ВЛК). В случае обнаружения необоснованных решений, необходимо инициировать их пересмотр и разоблачить коррупционные схемы. Также он поставил задачу управлению здравоохранения усилить мониторинг работы комиссий, передает ТАСС.

Причиной проверок стал коррупционный скандал, связанный с руководительницей МСЭК в Хмельницкой области. В ее рабочем кабинете обнаружили поддельные медицинские документы и списки уклонистов с фиктивными диагнозами. Во время обыска у нее и ее сына нашли почти 6 млн долларов в наличных в разных валютах. Чиновница пыталась избавиться от сумки с 500 тыс. долларов, выбросив ее в окно. Теперь ей грозит до 10 лет тюрьмы, а уклонистам, с которыми она сотрудничала, – от трех до пяти лет.

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали руководительницу медико-социальной экспертной комиссии в Хмельницкой области за махинации с фиктивными медицинскими документами.

Сообщалось, что она оказывала услуги уклонистам, за что получала крупные суммы наличными.

