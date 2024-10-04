Есть и серьезные, и всякие мелкие причины, препятствующие поддержке интереса к футболу. Вы будете смеяться, но это, например, продажа пива на стадионах. Россия едва ли не единственная из цивилизованных стран, где это запрещено.9 комментариев
У провинциальной украинской чиновницы нашли 6 млн долларов наличными
Чиновницу из Хмельницкой области задержали за продажу фиктивных диагнозов уклонистам
Руководительница медико-социальной экспертной комиссии в Хмельницкой области Украины была задержана за махинации с фиктивными медицинскими документами и оказание услуг уклонистам, за что получала крупные суммы наличными, сообщили СМИ.
Отмечается, что в ходе обысков у них обнаружили крупные суммы денег, поддельные медицинские документы и списки клиентов с фиктивными диагнозами. Сообщается, что чиновница пыталась выбросить через окно две сумки с деньгами, передает Ura.ru.
Как стало известно, семье чиновников принадлежат 30 объектов недвижимости, девять элитных автомобилей, гостинично-ресторанный комплекс и объекты роскоши за рубежом. Им грозит лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией всего имущества. Уточняется, что во время обысков у них нашли только наличными почти 6 млн долларов в разных валютах.
Следствие продолжает выяснять детали дела, а также возможное участие других должностных лиц в этой коррупционной схеме. Уголовное производство ведется в рамках борьбы с коррупцией и злоупотреблениями среди высокопоставленных чиновников, что является актуальной проблемой для Украины.
Ранее в Одесской области украинские пограничники задержали компанию из восьми уклонистов и одного 16-летнего проводника, который за «гонорар» около 10 тыс. долларов пытался провести их ночью через кукурузное поле. Часть маршрута в обход погранпостов проходила через Приднестровье.