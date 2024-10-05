Зеленский может решиться на проведение президентских выборов в 2025 году. Такая новость распространяется западными СМИ и некоторыми вроде оппозиционными украинскими политиками. Вот только стоит ли относиться к этим мыслям всерьёз? Могут ли вообще на Украине быть выборы в привычном понимании?0 комментариев
Назван победитель конкурса «Учитель года России – 2024»
Учителем года России признали преподавателя физики Дедюху из гимназии № 56 в Петербурге
Преподаватель физики в Академической гимназии № 56 им. Б. Пильдес в Петербурге Леонид Дедюха удостоен звания Учитель года России.
Церемония чествования победителей всероссийских профессиональных конкурсов среди сотрудников системы образования прошло в Кремлевском дворце, передает РИА «Новости».
Победителем конкурса «Первый учитель» была объявлена Светлана Редченко, учитель начальных классов из школы № 2 поселка Чернянка Белгородской области. Воспитателем года стала Татьяна Ранникена, работающая в детском саду № 9 в Геленджике.
Высшую награду в номинации «Директор года России» получил Алексей Махновецкий, директор школы № 1 в Екатеринбурге.
Ранее президент России Владимир Путин поздравил российских педагогов с Днем учителя и заявил о важности создания в стране условий для профессионального роста педагогов.