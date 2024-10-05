Назван победитель конкурса «Учитель года России – 2024»

Бастрыкин запросил доклад о нападении мигрантов в Самаре

Tекст: Валерия Городецкая

Как уточнила прокуратура Самарской области в своем Telegram-канале, конфликт произошел 8 сентября в баре на улице Ленинградской, 24, передает РИА «Новости». По данным надзорного ведомства, инцидент квалифицирован как хулиганство с применением насилия, возбуждено уголовное дело.

В ходе расследования также выяснились обстоятельства, требующие переквалификации дела на статью «Причинение тяжкого вреда здоровью». В связи с этим оно передано в следственный отдел области. Прокуратура контролирует расследование и проводит оперативно-следственные действия для установления всех участников происшествия и задержания подозреваемых.

Ранее в Петербурге следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве против молодежных банд мигрантов, которые терроризируют город.