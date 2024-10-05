Есть и серьезные, и всякие мелкие причины, препятствующие поддержке интереса к футболу. Вы будете смеяться, но это, например, продажа пива на стадионах. Россия едва ли не единственная из цивилизованных стран, где это запрещено.15 комментариев
Путин назвал важным создание условий для профессионального роста педагогов
Президент России Владимир Путин поздравил российских педагогов с Днем учителя и заявил о важности создания в стране условий для профессионального роста педагогов.
«Очень важно создавать условия для роста педагогов, для максимально широкого применения передовых практик и методик. Здесь все большую роль играют конкурсы учительского мастерства, которые в нашей стране также имеют хорошую давнюю традицию», – сказал Путин в видеообращении, которое опубликовано на официальном сайте Кремля.
Одним из примеров таких конкурсов Путин привел проходящий сейчас в Москве Всероссийский форум классных руководителей, который стал значимой площадкой для обмена опытом.
«В том числе благодаря таким конкурсам, проектам мы вновь убеждаемся, как много в нашей стране ярких, талантливых, увлеченных своим делом учителей», – отметил президент.
День учителя в России отмечается с 1965 года. С 1994 года этот день празднуется 5 октября.
Ранее сообщалось, что Путин отметил важность ответственного подхода молодежи к выбранному делу.