Путин назвал важным создание условий для профессионального роста педагогов

Tекст: Денис Тельманов

«Очень важно создавать условия для роста педагогов, для максимально широкого применения передовых практик и методик. Здесь все большую роль играют конкурсы учительского мастерства, которые в нашей стране также имеют хорошую давнюю традицию», – сказал Путин в видеообращении, которое опубликовано на официальном сайте Кремля.

Одним из примеров таких конкурсов Путин привел проходящий сейчас в Москве Всероссийский форум классных руководителей, который стал значимой площадкой для обмена опытом.

«В том числе благодаря таким конкурсам, проектам мы вновь убеждаемся, как много в нашей стране ярких, талантливых, увлеченных своим делом учителей», – отметил президент.

День учителя в России отмечается с 1965 года. С 1994 года этот день празднуется 5 октября.

Ранее сообщалось, что Путин отметил важность ответственного подхода молодежи к выбранному делу.