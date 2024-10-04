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    Денис Миролюбов Денис Миролюбов ВЦИОМ не понял российский футбол

    Есть и серьезные, и всякие мелкие причины, препятствующие поддержке интереса к футболу. Вы будете смеяться, но это, например, продажа пива на стадионах. Россия едва ли не единственная из цивилизованных стран, где это запрещено.

    15 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Европа ставит русофобию выше мультикультурализма

    В Европе – удивительная тенденция. На волне роста популярности правых евроскептиков «системе» приходится идти им навстречу. И она делает это, когда дело касается некоторого закручивания миграционных гаек. Но не делает ни шага навстречу избирателям правых партий, когда речь идет об отношениях с Россией и поддержке Украины.

    4 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин «Друзья мира» опасны для Зеленского

    Основная опасность для Украины в том, что китайско-бразильские идеи урегулирования конфликта могут принять не только на Глобальном Юге, но и на Западе. Швейцария уже продемонстрировала, что приемлет концепцию «Друзей мира». Германия готовит свой мирный план, который по многим параметрам похож на китайско-бразильский.

    4 комментария
    4 октября 2024, 22:42 • Новости дня

    Путин отметил важность ответственного подхода молодежи к выбранному делу

    Путин направил приветствие участникам образовательного форума «Росмолодежи»

    Tекст: Денис Тельманов

    От ответственного и заинтересованного подхода российских молодых людей к выбранному ими делу во многом зависит образ России в мировой повестке, а также объективное освещение жизни России. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в своем приветствии, направленном участникам всероссийского молодежного образовательного форума «Шум» платформы «Росмолодежь. События».

    «От вас, участников форума, от вашей компетентности, ответственного, заинтересованного подхода к делу, грамотного владения новейшими инновационными технологиями во многом зависит объективное освещение жизни нашей страны, ее истории и достижений и в целом образ России в мире», – подчеркнул Путин, передает ТАСС

    Президент отметил, что форум объединил специалистов в сфере медиаиндустрии, фотографов, дизайнеров, переводчиков, социологов и политтехнологов из разных регионов России и иностранных государств.

    По словам Путина, движение по созданию молодежных форумов в России сегодня уверенно развивается и обогащается новыми инициативами, идеями и начинаниями. Молодые специалисты получают возможность пообщаться с опытными профессионалами и обсудить «свежие, новаторские проекты и перспективы их осуществления», подчеркнул президент.

    Приветствие российского президента на открытии форума зачитал губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.

    Ранее сообщалось, что Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза РФ по вопросу формирования системы международных расчетов.

    4 октября 2024, 11:50 • Новости дня
    ФОМ: Уровень доверия россиян Путину составил 77%
    ФОМ: Уровень доверия россиян Путину составил 77%
    @ Сергей Ильин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину, согласно опросу, проведенному с 27 по 29 сентября, составляет 77%, следует из данных ФОМ.

    Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину увеличился на 1 п.п. и составляет 77%, 79% респондентов считают, что он работает хорошо, свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение», проведенного с 27 по 29 сентября среди 1,5 тыс. россиян.

    «О доверии Владимиру Путину заявили 77% россиян (плюс 1 п.п. за неделю). Также большинство населения (79% – плюс 1 п.п.) уверено, что он хорошо выполняет свою работу на посту главы государства», – отмечает ТАСС со ссылкой на сообщение.

    Положительную оценку работы правительства дали 52% участников опроса (плюс 1 п.п.). О том, что глава кабинета министров Михаил Мишустин работает хорошо, заявили 57% опрошенных (без изменений).

    Уровень поддержки «Единой России» составил 43% (минус 1 п.п.), КПРФ – 7% (минус 2 п.п.), ЛДПР – 10% (без изменений), «Справедливой России – За правду» – 3% (плюс 1 п.п.), «Новых людей» – 3% (без изменений).

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    4 октября 2024, 12:36 • Новости дня
    ФСБ установила причастных к подготовке убийств офицеров ВКС России

    Tекст: Александра Юдина

    ФСБ совместно с белорусскими коллегами выявила лиц, готовивших убийства офицеров ВКС России, заявил глава спецслужбы и председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств – участников СНГ (СОРБ) в ходе 55-го заседания в Астане Александр Бортников.

    По его словам, причастные к подготовке убийств офицеров ВКС России лица связаны с проукраинскими полувоенными структурами, действующими на территории ЕС, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что успех в расследовании достигнут совместно с Комитетом государственной безопасности Белоруссии.

    Кроме раскрытия подготовки убийств, ФСБ и белорусские коллеги перекрыли международные каналы контрабанды продукции военного назначения и сырья с драгметаллами через Белоруссию.

    Также в сотрудничестве с ГКНБ Таджикистана на территории России были задержаны четверо граждан, находившихся в межгосударственном розыске за экстремистские преступления.

    Бортников отметил, что в июле ФСБ, опираясь на информацию узбекистанских партнеров, пресекла деятельность запрещенной в России террористической ячейки «Вилаят Хорасан» на российской территории.

    Были задержаны десять боевиков, а также пять членов международных террористических организаций «Исламское государство*» и «Хайят Тахрир аш-Шам*» ( террористические организации запрещены в России), занимавшихся вербовкой и финансированием.

    Во взаимодействии с КНБ Казахстана было изъято около 4 тонн наркотиков.

    Бортников подчеркнул значимость совместных профессиональных действий спецслужб стран СНГ в борьбе с международным терроризмом и другими угрозами для обеспечения безопасности стран Содружества.

    Ранее Бортников рассказал, что нападение ВСУ на Курскую область имело целью спровоцировать Россию на непропорционально жесткий ответ, что могло бы сорвать перспективы мирного урегулирования конфликта.

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    4 октября 2024, 18:48 • Видео
    Новая стратегия НАТО: Киев все-таки примут

    В НАТО готовятся пригласить Украину в альянс. Принципиальное решение на этот счет может быть принято 12 октября. На Западе называют такой подход «способом завершить военный конфликт». Что это означает на практике? К чему готовиться России?

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    4 октября 2024, 14:30 • Новости дня
    Рогов: Киев запугивает жителей новых регионов России терактами

    Член ОП Рогов: Украинская разведка пытается запугать терактами жителей новых регионов России

    Рогов: Киев запугивает жителей новых регионов России терактами
    @ novostienergodara

    Tекст: Евгений Поздняков

    Украинская разведка устраивает теракты против жителей новых регионов России. Их цель – запугать граждан, не дать им спокойно строить мирное будущее. Однако попытки противника заведомо обречены на провал, сказал газете ВЗГЛЯД член ОП Владимир Рогов. Ранее в Энергодаре в результате взрыва в авто погиб начальник группы пропусков службы безопасности Запорожской АЭС.

    «Украинская разведка, безусловно, желает внести сумятицу в работу Запорожской АЭС. Однако очередной теракт не стоит воспринимать как целенаправленную атаку против атомной станции. Речь скорее идет о хаотичной попытке запугивания населения новых регионов России. Противник попросту не может смириться с тем, что люди осознанно выбирают шагать в будущее рука об руку с Москвой», – сказал Владимир Рогов, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов.

    «Пособники Зеленского убивают тех, до кого могут дотянуться. Напомню, всего несколько дней назад в Бердянске была осуществлена попытка теракта против судьи. Противник пытается привить местным жителям мысль о том, что сотрудничество с Москвой не останется безнаказанным. Но у Киева ничего не выйдет. Граждане настроены решительно, и эти атаки не собьют их с выбранного пути», – считает эксперт.

    «Однако выводы из произошедшего все-таки необходимо сделать. В первую очередь, нельзя забывать о правилах личной безопасности. Нужны изменения и в государственных подходах к защите жизни гражданских. Как минимум, стоит обеспечить охраной всех тех, кто занимает ключевые посты во власти новых регионов или на предприятиях, являющихся значимыми для местной экономики. Возможно, в будущем будет и ужесточено наказание по статьям за организацию терактов», – заключил Рогов.

    Ранее в Энергодаре в результате теракта погиб начальник группы пропусков службы безопасности ЗАЭС. В его автомобиле, припаркованном на бульваре Каштанова, сработало самодельное взрывное устройство. Мужчина скончался от полученных ран в больнице. В настоящий момент по факту происшествия возбуждено уголовное дело.

    Представители Следственного комитета (СК) по Запорожской области также сообщили о начале оперативно-розыскных мероприятий. Их цель – выявление лиц, причастных к совершению преступления. Изъятые на месте происшествия объекты направлены на судебные экспертизы. Также допрашиваются свидетели и очевидцы инцидента.

    Это не первый случай подрыва автомобиля в регионе. До этого в Бердянске была осуществлена попытка убийства бывшего судьи, пишет ТАСС. Пострадавшему удалось выжить, угрозы его здоровью нет. Ответственность за случившееся взяло на себя ГУР МО Украины.

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    4 октября 2024, 14:14 • Новости дня
    Военный аналитик объяснил значимость освобождения Угледара

    Военный аналитик Онуфриенко: После бегства из Угледара ВСУ будут держаться изо всех сил за Богоявленку и Успеновку

    Военный аналитик объяснил значимость освобождения Угледара
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Освобождение Угледара значимо по двум причинам. Во-первых, ВС России отодвигают фронт дальше на север, тем самым обеспечивая безопасность Мариуполя и Бердянска. Во-вторых, российская армия создает угрозу большой группировке противника от Селидова до Богоявленки, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее Минобороны сообщило об освобождении Угледара.

    «В Угледаре еще остаются отдельные солдаты ВСУ. Зачистка города находится фактически на завершающей стадии», – отметил военный аналитик Михаил Онуфриенко. Он напомнил, что также оказывается помощь мирным жителям. Освобождение этого населенного пункта собеседник назвал важным успехом.

    «Дело в том, что ВСУ потеряли крупнейший укрепрайон. Единственной хорошей для Киева новостью стало то, что фронт не обрушился», – сыронизировал Онуфриенко. Примечательно, что оставление позиций украинскими военными в Угледаре вновь обернулось неорганизованным бегством.

    «То, что запоздало обозначалось из Киева как приказ об отступлении, таковым не являлось, поскольку все дороги уже простреливались насквозь, а горловина мешка составляла менее километра», – детализировал спикер. Он напомнил слова одного из командиров ВСУ, который признавался, что в его батальоне из 350 человек сумели выйти из города лишь 30. «То есть речь идет о колоссальных потерях со стороны противника. Причиной тому стал нескоординированный отход», – указал Онуфриенко.

    Для ВС России освобождение Угледара значимо как минимум по двум причинам. «Во-первых, мы отодвигаем фронт дальше на север, тем самым обеспечивая безопасность Мариуполя, Бердянска и других приморских городов, а также железнодорожной и автомобильной дороги, которая ведет вдоль берега из Таганрога в Крым, – уточнил он. – Во-вторых, мы создаем угрозу большой группировке противника, находящейся от Селидова до Богоявленки. Это значительная часть Донецкой республики. Мы наступаем с направления, которое противник не готовил к обороне».

    Следующим шагом ВС России станет освобождение Богоявленки, считает эксперт. Там сейчас ВСУ спешно создают линию обороны. «Они понимают, что потеря этого населенного пункта будет означать для них отход севернее к узлу дорог в Успеновке – а это, по сути, последний серьезный укрепрайон с юга по направлению к Курахово. Если противник его теряет, то кураховская группировка рискует оказаться в котле. Поэтому он будет держаться изо всех сил за Богоявленку и Успеновку», – заключил Онуфриенко.

    Ранее в Минобороны сообщили о паническом отступлении украинских войск из Угледара. Противник покидал город в условиях окружения населенного пункта. Также был перекрыт последний путь отхода на север. Ключевой удар нанесли снайперские подразделения из Забайкалья. Их поддерживала огневая мощь танков.

    По данным Минобороны, украинское командование бросило на защиту Угледара свои самые боеспособные части, но в результате потеряло значительную часть элитных войск и бронетехники. Российская пехота прорвалась с двух флангов одновременно, что предопределило падение обороны ВСУ еще в сентябре.

    Решающую роль в освобождении города сыграли действия экипажей танков Т-80БВМ из Камчатского края. Их экипаж лидировал в атаке, прокладывая путь штурмовым подразделениям. Боевой трал военной машины выдержал несколько подрывов мин, никто из военных при этом не пострадал.

    Напомним, в четверг Минобороны сообщило об освобождении Угледара. Однако еще во вторник о взятии населенного пункта рассказывали российские военкоры. Газета ВЗГЛЯД подробно описывала, как именно это событие отразится на ситуации на фронте.

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    4 октября 2024, 15:28 • Новости дня
    Путин обсудил с Совбезом создание новой системы международных расчетов

    Путин обсудил с Совбезом РФ меры по формированию международной системы расчетов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза РФ по вопросу формирования системы международных расчетов, подчеркнув важность своевременного решения возникающих сложностей.

    Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ меры, необходимые для формирования системы международных расчетов, сообщает ТАСС. Оперативное совещание прошло в формате видеоконференции, в ходе которого Путин подчеркнул необходимость своевременного реагирования на сложности, возникающие в этой области.

    Путин отметил, что задача формирования системы международных расчетов является одной из серьезных в современных условиях, и подчеркнул, что работа в этом направлении идет нормально. Вместе с тем он призвал своевременно обсуждать возникающие сложности и намечать действия для их преодоления.

    «Лучше о сложностях говорить своевременно и намечать необходимые действия для преодоления этих сложностей, которые нам пытаются создать со стороны», – заявил глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин заявил о работе над независимым «платежно-расчетным контуром» в БРИКС для обслуживания всей внешней торговли.

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    4 октября 2024, 18:23 • Новости дня
    ВЦИОМ: Путину доверяют более 77% россиян
    ВЦИОМ: Путину доверяют более 77% россиян
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Большая часть российских граждан (73,6%) одобряют работу президента России Владимира Путина, при этом 77,2% респондентов доверяют ему, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

    Показатель одобрения деятельности главы государства с 23 по 29 сентября составил 73,6%, на прямой вопрос о доверии Путину положительно ответили 77,2% респондентов, передает РИА «Новости» со ссылкой на исследование ВЦИОМ.

    Деятельность председателя правительства Михаила Мишустина одобряют 51,3% опрошенных, доверяют ему – 60,1%.

    Ранее ФОМ представил свои данные по уровню доверия россиян главе государства и одобрения его деятельности.

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    4 октября 2024, 11:08 • Новости дня
    Путин назвал принятие на вооружение «Ангары» основной задачей Космических войск

    Путин назвал принятие на вооружение комплекса «Ангара» основной задачей Космических войск

    Tекст: Александра Юдина

    Космический ракетный комплекс «Ангара» сыграет ключевую роль в обеспечении независимого и гарантированного доступа в космическое пространство, его принятие на вооружение – ключевая задача Космических войск, заявил президент России Владимир Путин.

    «Подчеркну: в числе ваших главных, важнейших задач – проведение опытно-космических работ, испытаний, а также принятие на вооружение современных высокотехнологичных образцов техники, среди которых первоочередное место занимает космический ракетный комплекс «Ангара». Именно ему предстоит сыграть ключевую роль в обеспечении России независимого, гарантированного доступа в космическое пространство», – указано в поздравлении главы государства с Днем Космических войск, опубликованном на сайте Кремля.

    «Ангара» – семейство российских ракет-носителей от легкого класса до тяжелого, в которых используются экологически чистые компоненты топлива.

    Космические носители этого типа предназначены для вывода различных аппаратов: спутников, кораблей, автоматических межпланетных станций. Последний пуск этой ракеты – успешный – был осуществлен 17 сентября.

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    4 октября 2024, 11:47 • Новости дня
    ФСБ: Завершается обсуждение вопроса об исключении «Талибана» из списка террористов

    Tекст: Александра Юдина

    Россия завершает проработку вопроса об исключении «Талибана*» (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность, запрещен в России) из списка террористов, заявил в ходе заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран – участниц СНГ глава ФСБ Александр Бортников.

    По его словам, завершается проработка вопроса об исключении движения из списка террористических организаций, так как талибы проявляют готовность к борьбе с наиболее опасным крылом ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация «Исламское государство») – «Вилаят Хорасан», которое получает ресурсную поддержку от западных стран, передает ТАСС.

    Бортников отметил, что одна из атак, связанных с этой террористической группой, произошла в «Крокус Сити Холле» весной этого года. Директор ФСБ утверждает, что в организации атаки также участвовали подконтрольные Западу украинские спецслужбы.

    Также Бортников указал на активизацию киберопераций со стороны западных стран против России. Он сообщил, что эти атаки направлены на компьютерные системы энергетики и транспорта, а США и союзники пытаются контролировать информационные процессы в СНГ, навязывая свои технологии информационной безопасности.

    Кроме того, глава ФСБ обвинил США в продвижении неоколониальной политики в СНГ под предлогом санкционного режима. Он утверждает, что США внедряют механизмы контроля за финансовыми и товарными потоками, чтобы навязать угодные им реформы и привести к власти подконтрольных лидеров.

    В заключение Бортников подчеркнул, что США и Британия пропагандируют русофобские идеи и искажают историю государств Содружества, стремясь разобщить их с Россией.

    Ранее Киргизия исключила «Талибан*» из списка запрещенных организаций. В Кремле оценили данное решение.

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    4 октября 2024, 12:34 • Новости дня
    Путин получил доклады от Генштаба и Минобороны об освобождении Угледара

    Кремль: Путин получил доклады от Генштаба и Минобороны об освобождении Угледара

    Путин получил доклады от Генштаба и Минобороны об освобождении Угледара
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин получил доклады от начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова и главы Минобороны Андрея Белоусова об освобождении Угледара, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, президент получил доклады от начальника Генштаба и главы Минобороны, передает ТАСС.

    Представитель Кремля заверил, что Путин регулярно получает информацию о ходе спецоперации.

    Напомним, российские военные освободили населенный пункт Угледар в ДНР. Военнослужащие 72-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины рассказали, что группы украинских военных отступали из Угледара беспорядочно, покидая позиции без приказа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военнослужащие покинули позиции в Угледаре после того, как российские войска взяли под контроль последний выход на север. Отмечается, что российские танкисты из группировки войск «Восток» сыграли решающую роль при захвате города, используя танки Т-80БВМ.

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    4 октября 2024, 10:23 • Новости дня
    Делегация талибов прибыла на консультации по афганской проблематике в Москву

    Tекст: Александра Юдина

    Делегация движения «Талибан*» (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность, запрещено в России), возглавляемая и. о. главы МИД Афганистана Амиром Ханом Муттаки, прибыла в Москву для участия в «московском формате» консультаций по Афганистану.

    Отмечается, что делегация прибыла на консультации по афганской проблематике, передает РИА «Новости».

    Консультации проходят в рамках «московского формата», созданного в апреле 2017 года, который объединяет десять стран, заинтересованных в урегулировании ситуации в Афганистане, среди них: Россия, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан.

    В рамках этих консультаций, которые проводятся уже в шестой раз, участники сосредоточатся на обсуждении вопросов содействия афганскому процессу национального примирения.

    Также будет уделено внимание расширению взаимодействия государств региона с Кабулом в политической, экономической, контртеррористической и антинаркотической областях.

    В сентябре делегация талибов посетила площадку ВЭФ.

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    4 октября 2024, 12:27 • Новости дня
    Песков: Путин отметит день рождения работой и встречами с главами стран СНГ

    Песков: Путин проведет день рождения 7 октября на работе с встречами и приемом лидеров СНГ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин проведет свой день рождения 7 октября на рабочем месте, организовав в первой половине дня закрытые рабочие встречи, а вечером приняв глав государств СНГ, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, Путин отметит свой день рождения 7 октября, передает ТАСС. В этот день он проведет несколько закрытых рабочих встреч в первой половине дня. Песков подчеркнул, что особых праздничных мероприятий не планируется, рабочие встречи будут закрытыми и непубличными.

    Во второй половине дня главу государства ожидает прием лидеров стран СНГ. Песков сообщил, что это станет основным событием вечера, однако детали обсуждений и визита остались неизвестными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин заявил, что прошлый свой день рождения отметил традиционно в кругу друзей и близких, также он сообщил, что отпраздновал его вместе с узбекистанским и казахстанским коллегами Шавкатом Мирзиеевым и Касым-Жомартом Токаевым после официальных мероприятий.

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    4 октября 2024, 12:59 • Новости дня
    Песков: Путин открыт к диалогу с Байденом, но переговоры о встрече не велись

    Представитель Кремля Песков: Путин открыт к диалогу с Байденом, но переговоры о встрече не велись

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин открыт к диалогам, в том числе с президентом США Джо Байденом, однако никаких переговоров о возможной встрече пока не проводилось, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По словам представителя Кремля, президент открыт для любых контактов с мировыми лидерами, включая американского президента, передает ТАСС.

    При этом Песков добавил, что никаких конкретных разговоров между Москвой и Вашингтоном по этому поводу пока не велось.

    «В настоящий момент никаких предпосылок нет», – подчеркнул он, добавив, что российский лидер неоднократно выражал готовность к подобным контактам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Олаф Шольц намеревался связаться с президентом России Владимиром Путиным в преддверии саммита G20 в Бразилии для обсуждения ключевых международных вопросов.

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    4 октября 2024, 07:38 • Новости дня
    Силы ПВО за ночь сбили 18 украинских БПЛА над российской территорией

    Минобороны: Силы ПВО за ночь сбили 18 украинских БПЛА над российской территорией

    Tекст: Александра Юдина

    За минувшую ночь российская система противовоздушной обороны ликвидировала 18 украинских беспилотников, атаковавших территории Белгородской, Воронежской, Ростовской областей и акваторию Азовского моря, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что над Белгородской областью было уничтожено шесть БПЛА, столько же перехвачено над Воронежской областью. Пять беспилотников были сбиты в акватории Азовского моря, а один – над территорией Ростовской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, средства радиоэлектронной борьбы в Аннинском районе Воронежской области подавили украинский беспилотник, который упал на территорию нефтебазы, вызвав возгорание пустой цистерны.

    До этого сообщалось, что дежурные средства ПВО в Воронежской области уничтожили 25 украинских беспилотников.

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    4 октября 2024, 12:57 • Новости дня
    Кремль анонсировал участие Путина в заседании Совета глав государств СНГ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На следующей неделе в Москве состоится заседание Совета глав государств СНГ, при этом ожидается участие президента России Владимира Путина, а лидеры стран Содружества прибудут в столицу 7 октября.

    Президент России Владимир Путин примет участие в заседании Совета глав государств СНГ на следующей неделе, передает ТАСС. Это событие состоится в России, и вечером 7 октября лидеры стран Содружества прибудут в Москву для участия в мероприятии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил эту информацию на брифинге.

    По словам Пескова, заседание Совета глав государств СНГ будет полноформатным и охватит разнообразные вопросы, стоящие на повестке дня. Он также подчеркнул, что вечером 7 октября главы государств СНГ соберутся у президента РФ. Ожидается, что мероприятие станет важной платформой для взаимного обмена мнениями и обсуждения актуальных вопросов сотрудничества стран СНГ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин проведет свой день рождения 7 октября на рабочем месте, организовав в первой половине дня закрытые рабочие встречи, а вечером примет глав государств СНГ.

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    4 октября 2024, 13:19 • Новости дня
    Песков анонсировал совещание Путина с Совбезом России

    Песков: Путин сегодня проведет оперативное совещание с Совбезом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В пятницу Владимир Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    Президент Владимир Путин проведет в пятницу оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, передает ТАСС. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он уточнил, что совещание состоится в середине дня.

    По словам Пескова, день у президента будет относительно спокойным, без крупных публичных мероприятий. Однако в графике главы государства запланированы несколько встреч, которые не будут освещаться в прессе.

    Совещания с Совбезом регулярно проводятся для обсуждения актуальных вопросов внутренней и внешней политики страны. Владимир Путин часто использует подобные форматы для координации действий с ключевыми членами своего правительства и обсуждения стратегически важных тем.

    Ранее президент Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, на котором рассматривали вопросы развития авиационного комплекса страны. На этом же совещании Путин предложил обсудить важность объективной трактовки истории, подчеркнув, что история часто используется в политических целях против России.

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