В Красноярском крае загорелось хранилище с 3 тыс. тонн гороха

Пожар на складе с 3 тыс. тонн гороха в Красноярском крае охватил 2,4 тыс. кв. метров

В Красноярском крае произошло возгорание на складе, где хранится свыше 3 тыс. тонн гороха, передает ТАСС. Пожарные МЧС оперативно прибыли на место происшествия и ведут работы по тушению огня. По данным министерства, площадь возгорания составляет 2,4 тыс. кв. метров.

В настоящее время пожар удалось локализовать. В ликвидации огня задействованы 16 человек и шесть единиц техники. Специалисты продолжают контролировать ситуацию, чтобы предотвратить дальнейшее распространение огня на соседние территории.

Причины возгорания пока не установлены. Местные власти и специалисты МЧС проводят расследование, чтобы выяснить обстоятельства происшествия и оценить возможные убытки. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее в Липецке на территории складского помещения промышленного предприятия в сентябре произошло возгорание. Кроме того в Воронежской области произошел пожар на складе с пропиленом, охвативший площадь в 2 тыс. кв. метров.