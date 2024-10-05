Зеленский может решиться на проведение президентских выборов в 2025 году. Такая новость распространяется западными СМИ и некоторыми вроде оппозиционными украинскими политиками. Вот только стоит ли относиться к этим мыслям всерьёз? Могут ли вообще на Украине быть выборы в привычном понимании?0 комментариев
В Красноярском крае загорелось хранилище с 3 тыс. тонн гороха
Пожар на складе с 3 тыс. тонн гороха в Красноярском крае охватил 2,4 тыс. кв. метров
В Красноярском крае пожар охватил склад с более 3 тыс. тонн гороха, площадь пожара составила 2,4 тыс. кв. метров.
В Красноярском крае произошло возгорание на складе, где хранится свыше 3 тыс. тонн гороха, передает ТАСС. Пожарные МЧС оперативно прибыли на место происшествия и ведут работы по тушению огня. По данным министерства, площадь возгорания составляет 2,4 тыс. кв. метров.
В настоящее время пожар удалось локализовать. В ликвидации огня задействованы 16 человек и шесть единиц техники. Специалисты продолжают контролировать ситуацию, чтобы предотвратить дальнейшее распространение огня на соседние территории.
Причины возгорания пока не установлены. Местные власти и специалисты МЧС проводят расследование, чтобы выяснить обстоятельства происшествия и оценить возможные убытки. Информация о пострадавших не поступала.
Ранее в Липецке на территории складского помещения промышленного предприятия в сентябре произошло возгорание. Кроме того в Воронежской области произошел пожар на складе с пропиленом, охвативший площадь в 2 тыс. кв. метров.