ЕС пригрозил Грузии изоляцией по белорусскому сценарию

Посол Европейского союза в Грузии Павел Херчински предупредил о возможном применении «белорусского сценария» в Грузии после выборов в парламент, которые состоятся 26 октября. Херчински подчеркнул, что такая мера предусматривает полную остановку контактов Запада с Тбилиси в случае фальсификаций и насилия.

Дипломат выразил надежду на проведение выборов в Грузии по высочайшим международным и европейским стандартам, подчеркнув, что они должны быть «свободными, справедливыми, конкурентными, инклюзивными и прозрачными». Он отметил, что Евросоюз «готов ответить на возможные фальсификации и насилие», имея подобный опыт в Белоруссии. «Искренне надеюсь, что у нас никогда не будет такого опыта в случае с Грузией», – добавил Херчински.

Посол также подчеркнул, что Грузия не сможет стать членом Европейского союза, если станет однопартийной страной, запретит политическую оппозицию и не будет соблюдать права меньшинств. В ответ на заявления ЕС, власти Грузии заверили, что выборы будут свободными и транспарентными. Тем не менее в правящей партии «Грузинская мечта» считают, что ЕС и США уже открыто поддерживают оппозицию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, посол Евросоюза в Грузии Павел Херчински назвал баннеры в Тбилиси с изображением разрушений на Украине и мирной Грузии возмутительными и постыдными. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель ранее заявил, что поражение на Украине приведет к глобальному провалу, а сама Украина станет второй Белоруссией. В апреле 2021 года ФСБ России задержала двух человек, готовивших военный переворот в Белоруссии и устранение Александра Лукашенко. Обвиняемые в подготовке госпереворота в Белоруссии признали вину, контактировали с представителями ФБР и ЦРУ в США и рассказали о планах создать Революционный комитет Белоруссии. США отказались вести дела с Белоруссией на фоне этих событий.