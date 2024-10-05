Зеленский может решиться на проведение президентских выборов в 2025 году. Такая новость распространяется западными СМИ и некоторыми вроде оппозиционными украинскими политиками. Вот только стоит ли относиться к этим мыслям всерьёз? Могут ли вообще на Украине быть выборы в привычном понимании?0 комментариев
Умерла главред киностудии «Союзмультфильм» Папорова
Главный редактор «Союзмультфильма» Татьяна Папорова скончалась в Москве от онкологии
Посвятившая более 40 лет работе на «Союзмультфильме» Татьяна Папорова умерла в возрасте 82 лет в своей квартире в Останкине из-за множественной миеломы.
В Москве в возрасте 82 лет скончалась главный редактор киностудии «Союзмультфильм» Татьяна Папорова, передает телеканал 360 со ссылкой на Telegram-канал Shot.
Причиной смерти стало онкологическое заболевание – множественная миелома.
Папорова начала работу на «Союзмультфильме» более сорока лет назад. Она занимала должность главного редактора и самостоятельно писала сценарии к мультфильмам. Среди ее проектов – создание таких известных советских мультфильмов, как «Ну, погоди!», «Бременские музыканты» и «Чебурашка».
Кроме того, Папорова работала над проектом «Приключения пингвиненка Лоло» совместно с японской киностудией. Она также сотрудничала с известным мультипликатором Гарри Бардиным. Семья решила сохранить все рукописные труды Папоровой, которые планируется опубликовать в будущем.
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