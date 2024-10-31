Боксер Александр Поветкин временно отстранен ITA из-за подозрений в допинге

Tекст: Дмитрий Зубарев

Сообщается, что российский спортсмен был отстранен с 21 октября на основании данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS), передает РИА «Новости».

Поветкин обвиняется в использовании или попытке использования запрещенной субстанции или метода, при этом нарушение, по данным ITA, зафиксировано еще 25 октября 2014 года. ITA пока не предоставила подробностей о том, какая именно субстанция или метод стали причиной обвинений в адрес Поветкина.

45-летний Поветкин является чемпионом мира (2003), победителем чемпионатов Европы (2002, 2004), олимпийским чемпионом Игр в Афинах (2004). На профессиональном ринге россиянин был временным чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA, 2011–2013) и временным чемпионом мира по версии WBC (2020-2021). Всего на его счету 36 побед (25 – нокаутом), три поражения, еще один бой завершился вничью.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2021 году российский боксер Александр Поветкин заявил о завершении своей спортивной карьеры, а позже он вместе с заслуженным мастером спорта России Саналом Анчеевым и российским гроссмейстером Сергеем Карякиным поддержал спецоперацию на Украине.