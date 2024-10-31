Источник: Актера русского театра в Азербайджане Ткача убили из-за долга

Tекст: Алексей Дегтярев

Подозреваемый в убийстве Ткача Ислам Хадыев должен был вернуть ему около 30 тыс. долларов, он работал мастером в квартире актера, сказал собеседник РИА «Новости».

Хадыеву удалось завоевать доверие супругов, он занял у них деньги, но возвращать не стал, что привело к конфликту.

Актер угрожал обратиться в полицию. В день, когда Хадыев должен был вернуть долг, он пришел к Ткачу и убил его и его жену, затем сбежал в Сальянский район, где и был задержан.

Местное издание Milli.az подтверждает, что задержание произошло в Сальянском районе. Также сообщается, что после убийства Хадыев украл из квартиры Ткача драгоценности.

Напомним, актер Азербайджанского государственного русского драматического театра Иосиф Ткач и его жена Людмила были найдены мертвыми в своей квартире в Баку. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил наладить взаимодействие с азербайджанскими коллегами для расследования этого убийства.