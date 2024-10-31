Телеканал SVT сообщил о гибели шведского наемника на Украине

Tекст: Мария Иванова

Шведский наемник погиб на Украине в конце прошлой недели, передает РИА «Новости» со ссылкой на SVT. Шведский канал при этом ссылается на несколько источников. Известно, что он прибыл на Украину в 2022 году и участвовал в боях под Киевом и в Бахмуте (Артемовск).

МИД Швеции подтвердил, что посольство в Киеве проверяет информацию о его смерти. Ранее стало известно, что украинское посольство в Стокгольме может вербовать шведов для участия в военных действиях, что не противоречит международному праву.

Официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила Украину в нарушении Венской конвенции, вербуя наемников через дипломатические представительства.

Минобороны России заявляло, что иностранные наемники используются украинской стороной как «пушечное мясо» и продолжают уничтожаться российскими силами по всей Украине.

Кроме того, сами наемники, участвующие в конфликте, отмечали слабую координацию со стороны Украины и высокий риск гибели ввиду интенсивности боевых действий, неоднократно заявляя об этом в своих интервью.

Ранее в Брянской области уничтожили наемника из 75-го рейнджерского полка глубинной разведки США, специализирующегося на диверсиях и уничтожении военной инфраструктуры.

В Михайловке в ДНР российские военные ликвидировали двух британских наемников, которые находились в укрепленном опорном пункте. СМИ также показали видео с нательной камеры латиноамериканского наемника ВСУ, уничтоженного в районе Часова Яра в Донбассе.