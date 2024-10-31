Названа вероятная причина взрыва в жилом доме Черкесска

Вероятной причиной взрыва в жилом доме Черкесска названа утечка газа на пятом этаже

Tекст: Мария Иванова

В жилом доме в Черкесске произошел взрыв, причиной которого, по предварительной информации, могла стать утечка газа, сообщает ТАСС. Взрыв произошел на пятом этаже здания.

Оперативные службы работают на месте происшествия, пытаясь установить все обстоятельства инцидента. На данный момент точная причина взрыва еще не установлена, но утечка газа рассматривается как одна из основных версий.

Сотрудники экстренных служб продолжают расследовать происшествие и проводят необходимые меры для обеспечения безопасности жителей дома и окружающей территории.

Ранее в Черкесске возбудили уголовное дело после взрыва газа в жилом доме. В результате инцидента погибли два человека, еще девять получили ранения, трое из которых были госпитализированы. Около 50 жильцов эвакуировали из дома после инцидента.