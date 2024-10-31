Заявка на стратегию США в области искусственного интеллекта – если убрать шелуху про демократию – сводится к защите лидерства через контроль и недопущение любого развития у любых конкурентов. Все, что человечество может предложить или сделать в сфере ИИ, должно быть не просто подконтрольно США, а производиться и контролироваться на их физической территории.0 комментариев
Названа вероятная причина взрыва в жилом доме Черкесска
Вероятной причиной взрыва в жилом доме Черкесска названа утечка газа на пятом этаже
Утечка газа, по предварительным данным, стала причиной мощного взрыва в многоэтажке Черкесска, источник которого находился на пятом этаже здания.
В жилом доме в Черкесске произошел взрыв, причиной которого, по предварительной информации, могла стать утечка газа, сообщает ТАСС. Взрыв произошел на пятом этаже здания.
Оперативные службы работают на месте происшествия, пытаясь установить все обстоятельства инцидента. На данный момент точная причина взрыва еще не установлена, но утечка газа рассматривается как одна из основных версий.
Сотрудники экстренных служб продолжают расследовать происшествие и проводят необходимые меры для обеспечения безопасности жителей дома и окружающей территории.
Ранее в Черкесске возбудили уголовное дело после взрыва газа в жилом доме. В результате инцидента погибли два человека, еще девять получили ранения, трое из которых были госпитализированы. Около 50 жильцов эвакуировали из дома после инцидента.