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Казахстан решил увеличить поставки нефти в Германию по трубопроводу «Дружба»
Власти Казахстана готовы увеличить поставки нефти в Германию по трубопроводу «Дружба» после получения заявок от завода в Шведте, заявил министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев.
Саткалиев заявил, что поставки нефти зависят от способности обеспечить транзит через территорию Российской Федерации, передает ТАСС.
«Мы готовы увеличить эти объемы, есть поставщики, заинтересованные в поставках нефти в данном направлении», – заявил Саткалиев.
Он также добавил, что Казахстан планирует добыть более 88 млн тонн нефти в этом году. Этот показатель может измениться из-за погодных условий.
По словам Саткалиева, был досрочно завершен ремонт на месторождении Кашаган. Полный запуск месторождения Кашаган планируется на 1 ноября.
Ранее сообщалось, что Казахстан планировал добыть 90,3 млн тонн нефти к концу года. Однако этот прогноз был пересмотрен из-за ремонтных работ и других факторов.
Итальянская энергетическая компания Eni расширила свое присутствие на европейском рынке, начав поставки казахстанской нефти в Германию по трубопроводу «Дружба».
Канцлер ФРГ Олаф Шольц во время визита в Казахстан выразил благодарность за поставки казахстанской нефти, которые, по его словам, сыграли решающую роль в обеспечении энергетической безопасности Германии.
Напомним, Россия и Польша достигли договоренностей о транзите нефти из Казахстана в Германию.