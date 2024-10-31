Казахстан решил увеличить поставки нефти в Германию по трубопроводу «Дружба»

Tекст: Вера Басилая

Саткалиев заявил, что поставки нефти зависят от способности обеспечить транзит через территорию Российской Федерации, передает ТАСС.

«Мы готовы увеличить эти объемы, есть поставщики, заинтересованные в поставках нефти в данном направлении», – заявил Саткалиев.

Он также добавил, что Казахстан планирует добыть более 88 млн тонн нефти в этом году. Этот показатель может измениться из-за погодных условий.

По словам Саткалиева, был досрочно завершен ремонт на месторождении Кашаган. Полный запуск месторождения Кашаган планируется на 1 ноября.

Ранее сообщалось, что Казахстан планировал добыть 90,3 млн тонн нефти к концу года. Однако этот прогноз был пересмотрен из-за ремонтных работ и других факторов.

Итальянская энергетическая компания Eni расширила свое присутствие на европейском рынке, начав поставки казахстанской нефти в Германию по трубопроводу «Дружба».

Канцлер ФРГ Олаф Шольц во время визита в Казахстан выразил благодарность за поставки казахстанской нефти, которые, по его словам, сыграли решающую роль в обеспечении энергетической безопасности Германии.

Напомним, Россия и Польша достигли договоренностей о транзите нефти из Казахстана в Германию.