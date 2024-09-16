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    Казахстан попытался отрезвить Шольца
    В США предъявили обвинения подозреваемому в покушении на Трампа
    Еще один кикшеринг списал 100 тыс. рублей штрафа с карты клиента-нарушителя
    Морякам в Финском заливе предложили использовать карту и компас из-за сбоев GPS
    Пресс-конференцию Токаева и Шольца отменили по инициативе Казахстана
    Путин увеличил численность Вооруженных сил на 180 тыс. военнослужащих
    Пашинян не упомянул Россию в числе бенефициаров мирного договора Баку и Еревана
    Суд оставил в СИЗО обвиняемого в подрыве ж/д под Рязанью гражданина Италии
    Байден попросил помочь Секретной службе США после второго покушения на Трампа
    Мнения
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Деколонизация для России означает освобождение от Запада

    Термин «деколонизация» применим к России, только если понимать под ним избавление от тяжелого наследства 1990-х, когда мы и в самом деле едва не превратились в колонию Запада.

    3 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Миграция из Центральной Азии как повод задуматься

    Главная проблема отношений между Россией и странами Центральной Азии – это пока неспособность найти свой, третий путь, который бы отличался от уже невосстановимой советской модели, но не повторил бы печальный опыт европейцев и их бывших колоний.

    14 комментариев
    Камран Гасанов Камран Гасанов У Шольца сдают нервы

    Если в правительстве ФРГ раньше считали, что давление нужно оказывать только на Россию, то после Курска спрос есть и с Украины. Неслучайно именно сейчас немецкие следователи вспомнили о подрыве «Северных потоков».

    11 комментариев
    16 сентября 2024, 21:01 • Новости дня

    Шольц: Нефть из Казахстана помогла после прекращения поставок из России

    Шольц: Поставки нефти из Казахстана помогли ФРГ после прекращения поставок из России

    Шольц: Нефть из Казахстана помогла после прекращения поставок из России
    @ Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Канцлер ФРГ Олаф Шольц во время визита в Казахстан выразил благодарность за поставки казахстанской нефти, которые, по его словам, сыграли решающую роль в обеспечении энергетической безопасности Германии после прекращения поставок из России.

    В ходе своего визита в Казахстан Шольц высоко оценил сотрудничество двух стран в энергетической сфере. В частности, он подчеркнул важность поставок казахстанской нефти для Германии, которые стали особенно актуальными после введения санкций против России, передает РИА «Новости».

    Выступая на казахско-немецком экономическом форуме, Шольц отметил, что поставки казахстанской нефти помогли сохранить множество рабочих мест на немецком нефтеперерабатывающем заводе в Шведте. «Обе стороны выигрывают от этого экономического обмена, потому что мы таким образом диверсифицируем нашу экономику и делаем ее более устойчивой», – подчеркнул немецкий канцлер. По его словам, сотрудничество Германии и Казахстана в энергетической сфере будет продолжаться.

    В рамках визита Шольц и президент Касым-Жомарт Токаев подписали совместную декларацию о сотрудничестве, которая, как ожидается, придаст новый импульс двусторонним отношениям. В августе итальянская энергетическая компания Eni расширила свое присутствие на европейском рынке, начав поставки казахстанской нефти в Германию по трубопроводу «Дружба».

    15 сентября 2024, 17:34 • Новости дня
    Эксперт оценил данные о плане Зеленского предложить прекращение огня на отдельных участках фронта

    Политолог Скачко: Россия не согласится на заморозку украинского конфликта

    Эксперт оценил данные о плане Зеленского предложить прекращение огня на отдельных участках фронта
    @ Carl Court/AP/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Война превратилась в средство поддержания власти Владимира Зеленского. Когда в прессе начинают обсуждать возможность прекращения конфликта, он всегда реагирует на это очень жестко, понимая, что на Западе ему могут готовить более сговорчивого преемника, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее стало известно, что Владимир Зеленский в ходе визита в США может огласить мирный план.

    «Материал газеты Bild, скорее всего, стал результатом умышленной утечки информации со стороны США. Западный мир хочет склонить Украину к миру, действуя в том числе и с помощью общественного давления. Разумеется, в офисе Зеленского это прекрасно понимают, из-за чего и пытаются поспешно обозначить выпущенную статью как фейк», – сказал политолог Владимир Скачко.

    «Для них текущий конфликт – единственный способ остаться у власти. Между тем Вашингтон и Брюссель изрядно устали от бесконечных затрат на поддержку ВСУ. Думаю, что своеволие нынешней администрации вполне может повлечь за собой и ее постепенную замену. Уверен, Штаты уже ищут более сговорчивых украинских политиков», – отмечает он.

    «Неслучайно вместе с Энтони Блинкеном в Киев недавно заскочил и Валерий Залужный. Не исключаю, что именно его готовят в качестве преемника Владимира Зеленского. Что касается остановки огня, скорее всего, она будет требоваться на Харьковском направлении. В настоящий момент это самый проблемный участок фронта для ВСУ», – считает собеседник.

    «Тем не менее Россия не согласится на подобные условия со стороны Запада. После событий в Курской области это стало попросту невозможным. Москва не станет отвергать самой идеи переговоров, однако идти на поводу у США мы не намерены. Наша армия продолжит свое продвижение и будет добиваться полной реализации целей СВО», – заключил Скачко.

    Ранее стало известно, что Владимир Зеленский в ходе визита в США может огласить мирный план в рамках конфликта России и Украины. Согласно информации немецкого издания Bild, инициатива будет предусматривать прекращение огня на некоторых участках фронта, а также временную заморозку боевых действий.

    При этом Зеленский также попросит западные государства разрешить ВСУ наносить удары дальнобойным вооружением по российской территории. Имеющие наработки плана он хочет передать Джо Байдену и обоим кандидатам на пост президента Штатов: Дональду Трампу и Камале Харрис.

    Тем не менее данную новость опроверг советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин. По его словам, газета распространила «фейк». Он добавил, что издание не связывалась ни с одним человеком, вовлеченным в разработку реальной мирной инициативы. При этом Украина до сих пор выступает против заморозки конфликта в любом ее виде.

    Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно разбирала возможные последствия одобрения США ударов Украины вглубь территории России.

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    16 сентября 2024, 14:02 • Новости дня
    Токаев заявил Шольцу о непобедимости России
    Токаев заявил Шольцу о непобедимости России
    @ REUTERS/Turar Kazangapov

    Tекст: Валерия Городецкая

    В военном отношении Россию невозможно победить, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем, находящимся с официальным визитом в Астане.

    «Фактом является то, что в военном отношении Россия непобедима», – сказал Токаев, говоря об урегулировании ситуации вокруг Украины, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что дальнейшая эскалация конфликта повлечет непоправимые последствия для всего человечества, всех стран, которые напрямую вовлечены в него.

    Ранее Токаев заявил, что ни одну проблему в мире нельзя решить без России.

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    16 сентября 2024, 19:11 • Видео
    Второе покушение на Трампа: главное

    Дональд Трамп пережил второе по счету покушение на свою жизнь. На этот раз предполагаемый преступник даже не успел выстрелить и был взят живым, а его связь с Украиной и украинскими радикалами очевидна.

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    16 сентября 2024, 14:34 • Новости дня
    Путин увеличил численность Вооруженных сил на 180 тыс. военнослужащих

    Путин увеличил штатную численность ВС России до 1,5 млн человек

    Путин увеличил численность Вооруженных сил на 180 тыс. военнослужащих
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Российской армии на 180 тыс. человек – до 1,5 млн военнослужащих.

    «Установить штатную численность Вооруженных Сил РФ в количестве 2 млн 389 тыс. 130 единиц, в том числе 1 млн 500 тыс. военнослужащих», – говорится в указе, размещенном на сайте официального опубликования правовых актов.

    В декабре прошлого года Путин подписал указ об увеличении штатной численности ВС России на 170 тыс. человек – до 1 млн 320 тыс. военнослужащих.

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    15 сентября 2024, 11:14 • Новости дня
    Казахстан предложил «добрые услуги» по организации переговоров России и Украины
    Казахстан предложил «добрые услуги» по организации переговоров России и Украины
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко подтвердил готовность его страны выступить в качестве посредника или предоставить площадку для переговоров между Россией и Украиной.

    Василенко в интервью Deutsche Welle (DW, признана в России СМИ-иноагентом), Астана с самого начала конфликта «предлагала свои услуги для мирного урегулирования ситуации». По его словам, «Казахстан придерживается нейтральной позиции» и уважает принципы Устава ООН, в том числе территориальную целостность государств. Василенко подчеркнул, что Астана поддерживает отношения как с Россией, так и с Украиной, и готова оказать содействие в любой момент, когда обе стороны проявят готовность к диалогу, передает ТАСС.

    «Мы рассчитываем, что наши добрые услуги, наша помощь понадобится и одной, и другой стороне» – пояснил заместитель министра иностранных дел. Он отметил, что для проведения переговоров должно быть выражено желание двух сторон. «Как только это желание будет, мы будем готовы», – подчеркнул Василенко.

    Ранее посол Казахстана в России Даурен Абаев сообщил о готовности Астаны создать условия для обсуждения урегулирования конфликта на Украине и предоставить площадку для соответствующих контактов.

    Напомним, президент России Владимир Путин ранее выдвинул инициативы по мирному урегулированию конфликта. Москва готова незамедлительно прекратить огонь и начать переговоры после вывода украинских войск с территории новых регионов России.

    Позже помощник российского президента Юрий Ушаков уточнил, что предложения Путина по урегулированию на Украине остаются в силе, однако переговоры Москвы и Киева с учетом провокации украинских сил в Курской области невозможны.

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    13 сентября 2024, 21:29 • Новости дня
    FIDE отменила лишение членства Федерации шахмат России

    Российскую Федерацию шахмат вместо лишения членства FIDE оштрафовали на 45 тыс. евро

    Tекст: Денис Тельманов

    Апелляционная палата комиссии по этике Международной шахматной федерации (FIDE) отменила решение о лишении членства Федерации шахмат России (ФШР).

    В июне этого года FIDE лишила ФШР членства на два года из-за того, что российская организация включила в свой состав региональные федерации новых территорий России, передает ТАСС

    Апелляционная палата заменила лишение членства на штраф в размере 45 тыс. евро. Также было отменено решение о вынесении выговора президенту FIDE Аркадию Дворковичу за его участие в попечительском совете ФШР.

    Напомним, 8 июня FIDE лишила Федерацию шахмат России членства в организации на два года за то, что ФШР включила в свой состав региональные федерации воссоединившихся с Россией территорий. Позднее ФШР оспорила решение FIDE.

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    15 сентября 2024, 13:04 • Новости дня
    Эксперт: Российские инженеры изучат принципы работы ракеты HIMARS

    Эксперт Анпилогов: Изучение ракеты HIMARS откроет России доступ к американским технологиям

    Эксперт: Российские инженеры изучат принципы работы ракеты HIMARS
    @ РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    До этого российские инженеры имели дело только с обломками ракет системы HIMARS. Теперь же мы получили возможность досконально их изучить, что значительно упростит процесс противодействия этим боеприпасам, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее российские специалисты приступили к изучению головной части ракеты системы HIMARS.

    «Системы HIMARS всегда отличались высокой точностью. Их коэффициент вероятностного отклонения (КВО) составлял всего один метр. Достигались подобные показатели за счет двух составляющих. Первая – качественный GPS-навигатор, установленный в головной части ракеты. Вторая – аэродинамические рули, используемые для корректировки полета боеприпаса», – считает Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    «До этого мы не имели возможности подробно изучить данные компоненты. Проблема заключалась в том, что после попадания в цель ракета разрушалась. Получить подробную картину работы HIMARS из обломков нам не удавалось. На текущий же момент Россия, вероятно, отыскала относительно целый снаряд», – сказал он.

    «Возможно, ракета по ошибке попала в мягкий грунт или же попросту не сработал контактный взрыватель. Это событие крайне примечательно, поскольку теперь мы имеем возможность узнать радиочастоты работы боеприпаса и принцип их смены. Кроме того, наши инженеры смогут «выудить» информацию о расчете HIMARS траектории полета боеприпаса», – акцентирует эксперт.

    «Таким образом, собирается полная картинка «жизнедеятельности» ракеты. До этого схожая ситуация произошла со 155-мм снарядами Excalibur, на которые ВСУ также делали крупную ставку. Заполучив нетронутый экземпляр данной модели, мы сумели понять принципы ее работы и значительно скорректировать принципы противодействия ей», – полагает собеседник.

    «Даже западные наблюдатели признавали, что после этого эффективность применения Excalibur снизилась с 70% практически до одного. То есть высокоточное оружие превратилось в обычные 155-мм снаряды, производство которых, однако, стоило миллионы долларов. Соответственно, их дальнейшее применение стало попросту невыгодным», – добавляет он.

    «Вполне возможно, что HIMARS ждет схожая судьба. Кроме того, произошедшее стоит рассматривать и с точки зрения противостояния отечественной и западной школ военной инженерии. Ознакомиться с опытом противника всегда полезно и интересно. Мы получаем данные не просто о конкретной ракете, но о ходе мысли зарубежных конструкторов», – рассуждает эксперт.

    «Кроме того, разобрав снаряд и полностью осмотрев его, российская армия получает возможность привнести какие-либо инновации и в собственные будущие проекты. Это расхожая практика, начавшаяся еще во времена холодной войны. Узнав об удачной находке американских инженеров, мы часто пытались ее воссоздать, а затем и улучшить», – заключил Анпилогов.

    Ранее российские специалисты приступили к изучению головной части ракеты системы HIMARS. По словам источника РИА «Новости», именно в ней происходят технические процессы, отвечающую за работу всего боеприпаса. В распоряжении инженеров оказались ценные микросхемы и стабилизаторы.

    В настоящий момент происходит извлечение компонентов. После завершения подготовительного этапа, эксперты приступят к тщательному анализу полученных данных. HIMARS относится к системам залпового огня. Она была разработана американскими компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в период с 1996 по 2000 год.

    При этом массовое производство началось лишь в 2003-м. Орудие создано на базе трехосного колесного шасси FMTV, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов составляет 80 км.

    Напомним, США приняли решение о поставках РСЗО HIMARS еще летом 2022 года.

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    14 сентября 2024, 21:07 • Новости дня
    Шольц заявил, что не разрешит Украине бить немецким оружием вглубь России
    Шольц заявил, что не разрешит Украине бить немецким оружием вглубь России
    @ Frederic Kern/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Берлин не станет передавать Киеву дальнобойного оружия вне зависимости от решений союзников, заявил немецкий канцлер Олаф Шольц.

    Германия отказывается поставлять крылатые ракеты Taurus Украине, поскольку это усилит риск эскалации, заявил Шольц, передает ТАСС.

    Он добавил, что передача киевскому дальнобойного вооружения для ударов вглубь российской территории является проблемой.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Россия может ответить на решение о разрешении бить дальнобойными ракетами.

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    16 сентября 2024, 18:05 • Новости дня
    Эксперт: Россия приступила к поэтапному увеличению армии

    Военный эксперт Леонков: Наращивание численности Вооруженных сил станет ответом Москвы на новые внешнеполитические вызовы

    Эксперт: Россия приступила к поэтапному увеличению армии
    @ Владислав Ногай/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Количество внешнеполитических вызовов для России неуклонно растет. Вступление в НАТО Финляндии и Швеции кардинально меняет степень угроз для наших северных рубежей. Наращивание личного состава станет достойным ответом на данные угрозы, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. В понедельник Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил.

    «Речь идет о крайне серьезном увеличении численности Вооруженных сил России. Из 180 тыс. человек примерно можно сформировать 20 дивизий. Это второе существенное наращивание личного состава армии после декабря 2023 года. Таким образом, можно говорить о поступательном и спланированном улучшении военного потенциала страны», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

    «Подобные действия президента обоснованы нарастанием внешнеполитических угроз. Напомню, что с недавних пор НАТО пополнилось двумя новыми членами: Финляндией и Швецией. Это изменение создает значительные вызовы для северных рубежей России, на которые мы не можем не реагировать», – отмечает он.

    «Соответственно, большая часть военных после увеличения численности армии будет привлекаться именно сюда. Если говорить о составе будущих войск, то в первую очередь здесь требуется усиленное присутствие артиллерийских формирований и ВМФ. Нельзя забывать и о наращивании систем ПВО», – считает эксперт.

    «Необходимо усилить и ВВС. Привлечение новобранцев будет осуществляться путем набора солдат на контрактной основе. Важно понимать, что люди, решившие связать свою жизнь с армией, также нуждаются в соответствующем обучении. Таким образом, стоит ожидать поэтапного увеличения кадрового состава», – акцентирует собеседник.

    «Наскоком достичь цифры в 1,5 млн военнослужащих не получится. Это в Минобороны хорошо понимают. Скорее всего, к данной отметке мы приблизимся где-то в пределах одного года. Распределять нагрузку будут поэтапно, так, чтобы это не сказывалось на качестве подготовки новобранцев и не создавало проблем для бюджета», – полагает он.

    При этом в командование новых формирований, скорее всего, будут привлекаться солдаты, уже прошедшие закалку СВО, говорит эксперт. Их опыт сейчас крайне востребован. Это настоящая элита Российской армии, которая сумеет достойно руководить людьми, не так давно подписавшими контракт с Минобороны», – заключил Леонков.

    В понедельник Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил до 2 389 130 единиц. Согласно документу, количество военнослужащих повысится до 1,5 млн человек. Таким образом, личный состав пополнят 180 тыс. солдат. Изменения вступят в силу с 1 декабря текущего года.

    Напомним, в последний раз штатная численность Вооруженных сил менялась зимой 2023-го – ее повысили до 2 209 130 человек. Тогда в Минобороны сообщили, что привлечение новобранцев будет осуществляться за счет записывающихся на контрактную службу. Само решение в ведомстве объясняли ростом угроз для России, связанных с проведением специальной военной операции и расширением блока НАТО.

    При этом еще в марте этого года Сергей Шойгу отмечал, что до конца 2024-го планируется формирование двух общевойсковых армий и 30 соединений, из которых 14 приходятся на дивизии, а 16 – на бригады. По данным Минобороны, лишь с января по июль контракты с военным ведомством заключили порядка 190 тыс. россиян. Темп набора остается «стабильным» и составляет примерно 1 тыс. человек в сутки.

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    15 сентября 2024, 12:28 • Новости дня
    В Германии ввели временный контроль на всех сухопутных границах

    Tекст: Дарья Григоренко

    Германия с 16 сентября намерена ввести усиленный пограничный контроль на всех сухопутных границах. Глава МВД ФРГ Нэнси Фезер обосновала это решение необходимостью сдерживания нерегулируемой миграции, заверив, что новые меры не приведут к существенным затруднениям для транспортного сообщения.

    Фезер в интервью Bild am Sonntag в преддверии вступления в силу новых правил пограничного контроля подчеркнула, что усиление мер безопасности на границах является вынужденной мерой «в ответ на растущий поток мигрантов и увеличение числа преступлений, связанных с нелегальной миграцией». По ее словам, Германия не намерена действовать в одиночку и координирует свои действия с соседними странами, передает Deutsche Welle (DW, признана в России СМИ-иноагентом).

    «Длинных заторов из-за выборочного контроля не будет. Никаких длинных пробок, мы вводим умный контроль, как того требует нынешняя ситуация», – пообещала она.

    Ранее глава МВД ФРГ Нэнси Фезер распорядилась ввести временные меры контроля на всех сухопутных границах Германии.

    Позже замглавы МИД Польши Владислав Теофил Бартошевский заявил, что неожиданное возобновление Германией пограничного контроля является недружественным и недобрососедским по отношению к Варшаве жестом.

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    13 сентября 2024, 21:57 • Новости дня
    Захарова иронично отреагировала на новые нападки США на RT

    Представитель МИД Мария Захарова выступила с саркастическим предложением к американским властям

    Tекст: Денис Тельманов

    Официальный представитель МИД Мария Захарова иронично прокомментировала заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, который вновь обвинил телеканал RT во вмешательстве во внутренние дела других стран.

    Захарова предложила американским властям учредить должность специалиста, который будет отслеживать санкции против России, чтобы они «хотя бы не повторялись», передает ТАСС

    «А то по второму кругу уже пошли с RT. «И снова седая ночь», как говорится», – написала дипломат в своем Telegram-канале.

    Напомним, что Госдепартамент США ужесточил правила работы в отношении RT и других российских СМИ.

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    16 сентября 2024, 20:16 • Новости дня
    Пресс-конференцию Токаева и Шольца отменили по инициативе Казахстана

    Пресс-конференцию Токаева и Шольца отменили по инициативе Казахстана незадолго до ее начала

    Tекст: Денис Тельманов

    Совместная пресс-конференция президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и канцлера Германии Олафа Шольца была отменена по инициативе казахской стороны.

    Пресс-конференция должна была состояться в понедельник в Астане, где Шольц и Токаев подписали совместную декларацию о сотрудничестве между двумя странами. Незадолго до ее начала казахстанская сторона отменила мероприятие, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство DPA.

    В результате Шольц вышел к журналистам один.

    Ранее сообщалось, что на встрече с Шольцем Токаев заявил, что в военном отношении Россию невозможно победить.

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    16 сентября 2024, 16:44 • Новости дня
    Комик Поперечный решил обжаловать статус иноагента
    Комик Поперечный решил обжаловать статус иноагента
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Стендапер и видеоблогер Данила Поперечный (признан в России иноагентом) обратился в Замоскворецкий суд Москвы с иском к министерству юстиции с намерением обжаловать статус иностранного агента.

    Как сообщили в суде, беседа между сторонами назначена на 18 сентября в 10.10 мск, передает РИА «Новости».

    Напомним, стендап-комик Данила Поперечный был включен в список иноагентов в июне этого года. По данным Минюста, он был респондентом на информплощадках, предоставляемых иностранными структурами, создавал сообщения и материалы иноагентов, а также выступал против специальной военной операции России на Украине и распространял недостоверную информацию о решениях российских властей.

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    14 сентября 2024, 21:38 • Новости дня
    Шольц призвал генпрокуратуру непредвзято расследовать подрыв «Северных потоков»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Немецкой генеральной прокуратуре следует провести непредвзятое расследование теракта на газопроводах «Северный поток», заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

    Виновных в подрыве газопроводов должна привлечь к ответственности немецкая система правосудия, заявил Шольц, передает ТАСС.

    «Ничего не должно быть скрыто, это должно быть абсолютно ясно. И мы хотим привлечь тех, кто это сделал, если нам удастся их поймать, к ответственности в Германии. Вы можете на это положиться, мы никому не дадим пощады», – заявил он.

    Ранее сообщалось, что польский премьер Дональд Туск передумал ехать в Германию из-за обнародования подробностей по подрыву «Северных потоков».

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    14 сентября 2024, 19:29 • Новости дня
    В Германии из-за конкуренции решили закрыть работавшую 334 года пивоварню

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Баварская пивоварня Schlossle-Bier, работавшая свыше трех столетий, закроется в декабре 2024 года из-за высокой конкуренции, заявила владелец бизнеса Криста Цоллер.

    Пивоварня Schlossle-Bier является одной из старейших в Баварии, спустя 334 года она закрывается, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bild.

    Цоллер отметила, что предприятие не может выдерживать конкуренцию с промышленными гигантами, а потребление пива падает, хотя стоимость сырья и энергии растет.

    Убытки, по ее словам, наблюдаются уже 10 лет.

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    16 сентября 2024, 14:23 • Новости дня
    В Кремле прокомментировали ситуацию с гибелью «Эрнеста» и «Гудвина»

    В Кремле прокомментировали ситуацию с гибелью военных с позывными «Эрнест» и «Гудвин»

    Tекст: Валерия Городецкая

    В обстоятельствах гибели военных с позывными «Эрнест» и «Гудвин» разбирается Министерство обороны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о реакции Кремля на ситуацию.

    «Тема, которая все-таки касается больше Министерства обороны», – сказал Песков, передает ТАСС.

    Представитель Кремля указал, что глава Минобороны Андрей Белоусов проинформирован о случившемся, он уже дал поручения на этот счет.

    Ранее Белоусов поручил разобраться в ситуации с гибелью «Эрнеста» и «Гудвина».

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    О чем МВФ начинает торговаться с Россией

    16 сентября впервые с 2021 года Международный валютный фонд (МВФ) возобновляет официальные контакты с Россией. Это уже вызвало возмущение целого ряда стран Запада. И действительно, зачем один из главных финансовых инструментов западного финансового господства планирует отослать в Москву своих представителей? О чем будут эти переговоры и что нужно МВФ от России? Подробности

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    Российские инженеры «обнулят» эффективность HIMARS

    Россия получила головную часть ракеты системы залпового огня HIMARS американского производства. Специалисты уже приступили к ее изучению, что потенциально может значительно снизить эффективность ее использования ВСУ. Данное событие может стать еще одним ударом по имеющимся у Украины высокоточным боеприпасам, которые за последний год понесли серьезные репутационные потери. Как именно отечественные специалисты сумеют повысить эффективность противодействия ракетам HIMARS? Подробности

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    «Самое важное для русского – возможность своеволия»

    «Россия – это уникальная страна, у которой никогда не было вечных, исторически сложившихся соседей, с которыми она не могла бы ничего поделать». Программный директор Валдайского клуба Тимофей Бордачев рассказал газете ВЗГЛЯД, как текущие отношения России и Запада обусловлены российской традицией внешней политики и событиями, которые происходили 800 лет назад. Подробности

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    Трампа пытались убить ради Украины

    На кандидата в президенты США Дональда Трампа совершено новое покушение. Его обстоятельства до сих пор в чем-то загадочны, но, к счастью, подозреваемого удалось взять живым. Этот человек интересен прежде всего яростной поддержкой киевского режима. И похоже, что это прямо связано с обстоятельствами покушения. Подробности

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    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire

    Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности

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    • Второе покушение на Трампа: главное

      Дональд Трамп пережил второе по счету покушение на свою жизнь. На этот раз предполагаемый преступник даже не успел выстрелить и был взят живым, а его связь с Украиной и украинскими радикалами очевидна.

    • В Германии ищут замену Шольцу

      Как сообщают европейские СМИ, в правящей партии Германии – СДПГ – начали искать замену Олафу Шольцу как лидеру партии, а значит, и канцлеру. На выборы в следующем сентябре СДПГ хочет идти с другим кандидатом, а фаворитом считается министр обороны Борис Писториус. Чем он лучше или хуже Шольца?

    • Раскрыт план Трампа по Украине

      Кандидат в президенты США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что конфликт вокруг Украины нужно завершить как можно скорее, а президент Джо Байден ничего для этого не делает. Сам Трамп готов к переговорам с Владимиром Путиным – и у него есть план. Что это за план, рассказал кандидат Трампа в вице-президенты США Джей Ди Вэнс. Это не самый плохой план.

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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