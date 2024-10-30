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Госдума одобрила конфискацию имущества за незаконную миграцию
Госдума приняла закон о конфискации имущества за незаконную миграцию
Госдума приняла закон, предусматривающий конфискацию имущества за организацию незаконной миграции, включая деньги и ценности, полученные преступным путем.
На пленарном заседании Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о конфискации имущества за организацию незаконной миграции, сообщает ТАСС. Документ расширяет действие ст/ 104.1 Уголовного кодекса РФ, добавляя преступления, связанные с незаконной миграцией, в список оснований для конфискации.
Этот законопроект был внесен группой парламентариев в Госдуму в июле и одобрен в первом чтении в начале октября. Новый закон позволяет конфисковать деньги, ценности и имущество, полученные в результате организации незаконной миграции, если преступление было совершено из корыстных побуждений.
Конфискация будет осуществляться на основании обвинительного приговора. Эти меры направлены на борьбу с преступной деятельностью, связанной с незаконной миграцией, и обеспечивают более жесткие санкции для преступников.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдума ввела исключительное право госучреждений проводить экзамены для мигрантов, приняла закон о лишении свободы до 15 лет за нелегальную миграцию, а также приняла законопроект, признающий факт нелегального нахождения мигранта в стране отягчающим обстоятельством при совершении преступления.