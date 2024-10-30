Госдума одобрила конфискацию имущества за незаконную миграцию

Госдума приняла закон о конфискации имущества за незаконную миграцию

Tекст: Дмитрий Зубарев

На пленарном заседании Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о конфискации имущества за организацию незаконной миграции, сообщает ТАСС. Документ расширяет действие ст/ 104.1 Уголовного кодекса РФ, добавляя преступления, связанные с незаконной миграцией, в список оснований для конфискации.

Этот законопроект был внесен группой парламентариев в Госдуму в июле и одобрен в первом чтении в начале октября. Новый закон позволяет конфисковать деньги, ценности и имущество, полученные в результате организации незаконной миграции, если преступление было совершено из корыстных побуждений.

Конфискация будет осуществляться на основании обвинительного приговора. Эти меры направлены на борьбу с преступной деятельностью, связанной с незаконной миграцией, и обеспечивают более жесткие санкции для преступников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдума ввела исключительное право госучреждений проводить экзамены для мигрантов, приняла закон о лишении свободы до 15 лет за нелегальную миграцию, а также приняла законопроект, признающий факт нелегального нахождения мигранта в стране отягчающим обстоятельством при совершении преступления.