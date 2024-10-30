Песков подтвердил плановый характер тренировки ядерных сил России

Песков сообщил о тренировке российских стратегических ядерных сил

Tекст: Дмитрий Зубарев

Песков сообщил, что тренировка российских стратегических ядерных сил, проведенная накануне, была плановой, сообщает ТАСС.

По его словам, соответствующие уведомления другим странам были направлены заранее. Он отметил, что это одна из регулярных тренировок, которая проходит в соответствии с установленным механизмом уведомлений.

Песков при этом подчеркнул, что каждая из подобных тренировок проходит в строгом соответствии с международными соглашениями и обязательствами России.

Он также отметил, что заявления президента Владимира Путина о подобных мероприятиях привлекают внимание и воспринимаются с интересом на международной арене.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел тренировку стратегических сил ядерного сдерживания, Минобороны показало пуски ракет «Синева» и «Ярс», а министр обороны Андрей Белоусов доложил президенту об успешной отработке стратегических задач нанесения ядерного удара в ответ на возможную атаку.