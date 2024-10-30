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    Глеб Простаков Глеб Простаков Финансовая система БРИКС ударит по доллару США

    Финансовая система БРИКС должна стать одним из тех главных катков, которые пусть медленно, но неумолимо проедутся по однополярному миру, в основе которого – власть доллара. При этом единая валюта странам БРИКС совсем ни к чему.

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    Ванесса Гьяццелли Пайм Ванесса Гьяццелли Пайм Столкновение с Западом помогло русским осознать свою цивилизационную ценность

    Как в России чувствует себя личность и вообще человеческая индивидуальность? Я лично удостоверилась в том, что русские люди по-настоящему уважают частную жизнь и совсем не навязчивы, хотя они и не такие индивидуалисты, какими обычно бывают люди на Западе.

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    30 октября 2024, 13:17 • Новости дня

    Песков подтвердил плановый характер тренировки ядерных сил России

    Песков сообщил о тренировке российских стратегических ядерных сил

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что накануне прошла плановая тренировка стратегических ядерных сил РФ, о чем были уведомлены соответствующие страны.

    Песков сообщил, что тренировка российских стратегических ядерных сил, проведенная накануне, была плановой, сообщает ТАСС.

    По его словам, соответствующие уведомления другим странам были направлены заранее. Он отметил, что это одна из регулярных тренировок, которая проходит в соответствии с установленным механизмом уведомлений.

    Песков при этом подчеркнул, что каждая из подобных тренировок проходит в строгом соответствии с международными соглашениями и обязательствами России.

    Он также отметил, что заявления президента Владимира Путина о подобных мероприятиях привлекают внимание и воспринимаются с интересом на международной арене.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел тренировку стратегических сил ядерного сдерживания, Минобороны показало пуски ракет «Синева» и «Ярс», а министр обороны Андрей Белоусов доложил президенту об успешной отработке стратегических задач нанесения ядерного удара в ответ на возможную атаку.

    29 октября 2024, 17:10 • Новости дня
    Путин: Российская экономика должна стать экономикой высоких зарплат
    Путин: Российская экономика должна стать экономикой высоких зарплат
    @ Екатерина Христова/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о необходимости роста доходов россиян выше уровня инфляции, чтобы обеспечить экономику высоких заработных плат и модернизацию предприятий.

    На съезде Федерации независимых профсоюзов Путин отметил важность формирования экономики с высокими зарплатами, сообщает Telegram-канал Кремля. По его словам, это необходимо для повышения эффективности производства и модернизации на современной технологической базе. Путин выразил уверенность, что профсоюзы поддержат эту позицию.

    «Повторю: российская экономика должна стать экономикой высоких заработных плат, в этом ключ к повышению эффективности самого производства, к модернизации предприятий и компаний, глубокому обновлению отраслей на современной технологической базе, к созданию качественных рабочих мест. Уверен, профсоюзы разделяют эту точку зрения», – сказал он.

    Президент подчеркнул, что положение работников на рынке труда должно улучшаться, включая условия работы и уровень доходов. Он особо отметил, что заработная плата должна расти опережающими темпами, превышая уровень роста цен.

    Кроме того, Путин указал на значительный рост реальной заработной платы в России. В июле текущего года она увеличилась на 8,1% по сравнению с показателями прошлого года. Федерации независимых профсоюзов поручено внимательно следить за динамикой заработных плат и общим состоянием на рынке труда.

    Ранее Путин призвал выравнивать зарплаты медработников в различных регионах.

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    30 октября 2024, 11:22 • Новости дня
    Путин поручил разработать программу продвижения российской продукции за рубежом

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин поручил разработать программу «Сделано в России» для продвижения отечественной продукции за границей.

    «Правительству ... разработать совместно с акционерным обществом «Российский экспортный центр» программу «Сделано в России», направленную на продвижение российской продукции за рубежом под национальным брендом «Сделано в России», предусмотрев в этой программе план совместных действий заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и исполнительных органов субъектов Российской Федерации по ее реализации», – указано в документе, опубликованном на сайте Кремля.

    Срок исполнения поручения назначен на 30 декабря 2024 года. Ответственными за выполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и гендиректор Российского экспортного центра Вероника Никишина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, РЭЦ планировал расширить продвижение товаров под брендом «Сделано в России» на международных рынках, используя инновационные инструменты и увеличивая участие в международных выставках и мероприятиях.

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    29 октября 2024, 19:15 • Видео
    Зачем Зеленский раздает украинцам деньги

    Владимир Зеленский потребовал от правительства до начала зимы перевести каждому украинцу по тысяче гривен. Эта акция означает, что населению нужно готовиться к худшему.

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    29 октября 2024, 17:40 • Новости дня
    Белоусов доложил Путину об успешной отработке нанесения ядерного удара

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Министр обороны Андрей Белоусов доложил президенту Владимиру Путину об успешной отработке стратегических задач нанесения ядерного удара в ответ на возможную атаку.

    «Под вашим руководством проводится тренировка по управлению Вооруженными силами РФ, в ходе которой будут отработаны задачи нанесения массированного ядерного удара стратегическими ядерными силами в ответ на ядерный удар противника», – сказал глава ведомства президенту.

    Видеозапись с его выступлением опубликована в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что пуск МБР «Ярс» проводился с испытательного космодрома Плесецк по полигону Кура. Из акватории Баренцева моря с атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Новомосковск» и Охотского моря с атомного подводного крейсера «Князь Олег» прошли пуски баллистических ракет «Синева» и «Булава».

    Белоусов отметил, что все задачи, поставленные в ходе учений, были выполнены в полном объеме. Все запущенные ракеты достигли своих целей, подтвердив заданные характеристики, передает ТАСС.

    Ранее Минобороны России сообщило об успешном пуске крылатых ракет со стратегических ракетоносцев Ту-95МС.

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    29 октября 2024, 16:21 • Новости дня
    Путин провел тренировку стратегических сил сдерживания
    Путин провел тренировку стратегических сил сдерживания
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин провел тренировку стратегических сил ядерного сдерживания.

    «Сегодня мы проводим очередную тренировку стратегических сил сдерживания. Отработаем действия должностных лиц по управлению применением ядерного оружия с практическими пусками баллистических и крылатых ракет»,  – заявил глава государства, передает РИА «Новости».

    Президент также подчеркнул, что применение ядерного оружия рассматривается как крайняя мера для обеспечения безопасности страны. По его словам, ядерная триада остается надежным гарантом суверенитета и безопасности России, решает задачи стратегического сдерживания и поддерживает ядерный паритет в мире. Путин заверил, что Россия не планирует участвовать в новой гонке вооружений, но будет поддерживать свои ядерные силы на уровне необходимой достаточности.

    Президент акцентировал внимание на растущем напряжении в мире и появлении новых внешних угроз, что подчеркивает важность наличия современных стратегических сил сдерживания. Он отметил, что у Москвы есть ресурсы для дальнейшего совершенствования всех компонентов ядерных сил.

    Ранее Путин обозначил направления обновления ядерной доктрины страны. Замглавы МИД Александр Грушко заявил, что Россия обновляет ядерную доктрину, чтобы у ее противников не было иллюзий насчет готовности Москвы обеспечить безопасность страны всеми средствами.

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    29 октября 2024, 15:07 • Новости дня
    Самолеты ВКС России прибыли в ЮАР с дружественным визитом

    Самолеты Ту-160 ВКС России прибыли в ЮАР с официальным визитом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Южно-Африканскую Республику прибыла группа самолетов ВКС России, включая Ту-160, для демонстрации оборонного сотрудничества и проведения двустороннего семинара.

    В составе группы находятся стратегические ракетоносцы Ту-160, а также самолеты Ил-62 и Ан-124. Визит пройдет с 29 октября по 2 ноября и направлен на демонстрацию оборонного сотрудничества и укрепление отношений между военными двух стран, сообщает ТАСС.

    Южноафриканские национальные силы обороны приветствовали российские ВКС. В рамках мероприятия планируется двусторонний семинар с участием технических специалистов, где будут обсуждаться вопросы боевого планирования.

    По информации Министерства обороны и по делам ветеранов ЮАР, два ракетоносца Ту-160 должны прибыть 29 октября поздним вечером на базу ВВС ЮАР Waterkloof, расположенную в пригороде Претории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» прибыл в Кейптаун для участия в военно-морских учениях. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что в ЮАР начались совместные военно-морские учения с участием России, Китая и Южно-Африканской Республики. Фрегат «Неустрашимый» прибыл в порт ЮАР для участия в этих учениях.

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    29 октября 2024, 17:32 • Новости дня
    Путин: Средняя продолжительность жизни россиян должна превысить 80 лет

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил надежду на повышение средней продолжительности жизни россиян до 80 лет, отметив необходимость сокращения разницы в этом показателе между мужчинами и женщинами, а также между регионами.

    «Одна из главных целей на предстоящие годы – повышение продолжительности жизни», – заявил президент на конгрессе «Национальное здравоохранение», передает ТАСС.

    Он подчеркнул важность сокращения дифференциации в показателях продолжительности жизни между регионами и уменьшения разрыва между мужчинами и женщинами. «Хорошо известно и то, что продолжительность жизни мужчин у нас пока ниже, чем женщин. Нужно последовательно решать эти проблемы», – указал Путин.

    Глава государства отметил, что в целом средняя продолжительность жизни должна достичь 78 лет, а в дальнейшем следует стремиться к уровню 80 лет и выше.

    Ранее Путин заявил о необходимости повышать продолжительность жизни россиян и укреплять здоровье населения, а также пообещал вложить более 1 трлн рублей в здравоохранение за шесть лет.

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    29 октября 2024, 16:57 • Новости дня
    Путин: Люди в России должны становиться намного более здоровыми

    Путин обозначил цели национальных проектов в сфере здравоохранения

    Tекст: Валерия Городецкая

    Необходимо повышать продолжительность жизни россиян, укреплять здоровье населения и увеличивать продолжительность активной жизни граждан, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии III Национального конгресса «Национальное здравоохранение 2024».

    «При этом особо выделю ключевые задачи новых национальных проектов, о которых только что сказал. Первое. Опережающим образом должна расти продолжительность жизни в тех регионах и в тех группах населения, где она отстает от средней по стране. Нам, как уже сказал, нужно добиваться снижения такой дифференциации», – приводит Telegram-канал Кремля слова Путина.

    Президент подчеркнул, что здоровье россиян должно улучшаться за счет здорового образа жизни, правильного питания и своевременной профилактики заболеваний. «Люди в России должны становиться намного более здоровыми, меньше и реже болеть», – заявил он в своей речи.

    Кроме этого, важным моментом является повышение продолжительности деятельной и достойной жизни, когда даже в преклонном возрасте у человека остаются внутренние ресурсы и желание продолжать трудовую деятельность, подчеркнул Путин.

    «И третье, крайне важное замечание – должна расти продолжительность именно деятельной, достойной жизни. Когда у человека, несмотря на солидный возраст, есть внутренние возможности и, самое главное, желание продолжать трудиться <…>. Мы договорились, что тема семьи должна пронизывать все наши национальные проекты», – сказал он.

    Ранее президент Путин заявил, что главным приоритетом развития страны является сбережение народа и благополучие семей.

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    29 октября 2024, 19:54 • Новости дня
    Путин подписал закон о денонсации Конвенции по исследованию моря

    Tекст: Максим Попов

    Президент России Владимир Путин утвердил выход страны из конвенции ICES после приостановки ее участия в совете организации в марте 2023 года.

    Президент Владимир Путин подписал закон о денонсации Конвенции о Международном совете по исследованию моря (ICES). Документ, определяющий выход России из Конвенции, опубликован, передает ТАСС.

    Совет ICES занимается международными океанографическими и рыбохозяйственными исследованиями, формулирует рекомендации по рациональному использованию морских ресурсов и защите уязвимых экосистем. Однако, вопреки Конвенции, его решение о приостановке деятельности России остается в силе, что послужило причиной для денонсации документа.

    Известно, что нашей страной Конвенция ICES была подписана в 1964 году в Копенгагене и вступила в силу в 1968 году. Россия участвовала в ней как правопреемник СССР. Конвенция обеспечивала основы для деятельности совета, который до марта сотрудничал с Россией в области морских исследований.

    Ранее Путин заявил, что российская экономика должна стать экономикой высоких зарплат, и призвал постепенно выравнивать зарплаты врачей в регионах.


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    29 октября 2024, 16:44 • Новости дня
    Путин призвал выравнивать зарплаты медработников в различных регионах

    Путин заявил о том, что не должно быть разброса в зарплатах медработников между регионами

    Tекст: Ольга Иванова

    Разброса в зарплатах медработников между регионами быть не должно, заявил президент России Владимир Путин во время пленарной сессии конгресса «Национальное здравоохранение».

    «Заработная плата медработников привязана к средней зарплате в регионах, но понятно при этом, что этот уровень разный и нередко значительно отличается даже в соседних субъектах Федерации. Мы, конечно, давно это все обсуждаем с коллегами в правительстве. Такого разброса в зарплатах медиков, учителей, других специалистов, конечно, не должно быть», – приводит его слова РИА «Новости».

    Ранее в Кремле анонсировали, что Путин примет участие в XIII съезде Федерации независимых профсоюзов России и выступит на пленарной сессии III конгресса «Национальное здравоохранение 2024» в Кремлевском дворце, где обсудит развитие здравоохранения.

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    29 октября 2024, 16:52 • Новости дня
    Путин потребовал следить за подлинностью медсправок для получения налоговых вычетов
    Путин потребовал следить за подлинностью медсправок для получения налоговых вычетов
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил обеспокоенность по поводу возможных покупок поддельных справок о диспансеризации для получения налоговых вычетов, потребовав усилить контроль в этой области.

    Путин во время выступления на пленарной сессии конгресса «Национальное здравоохранение» подчеркнул важность поощрения граждан, ведущих здоровый образ жизни, передает ТАСС. Он напомнил о введении с будущего года налоговых вычетов для тех, кто проходит плановую диспансеризацию и успешно сдает нормативы ГТО.

    Однако президент выразил опасение по поводу возможного появления поддельных медицинских справок, дающих право на налоговый вычет, чтобы они не покупались «за три копейки».

    «Безусловно, нужно поощрять людей, которые регулярно занимаются спортом и ответственно относятся к своему здоровью. (...) Но и здесь надо очень внимательно следить, знаете, за чем, да? Чтобы справки о диспансеризации не покупали за три копейки и удостоверения о сдаче норм ГТО тоже не давали по знакомству», – отметил Путин.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как получить компенсацию и налоговый вычет за детский сад.

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    30 октября 2024, 09:02 • Новости дня
    Ростех создал «невидимое» покрытие для огнеметов «Тосочка»

    Ростех начал поставки радиопоглощающих комплектов для ТОС-2 «Тосочка»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Холдинг «Росэлектроника» начал поставки маскировочных комплектов для огнеметных систем ТОС-2, которые уже доказали свою эффективность в зоне СВО.

    Как сообщает Telegram-канал Ростеха, холдинг «Росэлектроника», входящий в состав Ростеха, начал поставки радиопоглощающих маскировочных комплектов для тяжелых огнеметных систем ТОС-2 («Тосочка»). Первые такие комплекты уже начали использовать в зоне специальной военной операции, где они подтвердили свою эффективность в полевых условиях.

    Новая маскировка состоит из радиопоглощающей ткани и панелей с маскировочным материалом, который крепится на броне и не препятствует движению техники. Эта технология позволяет скрывать орудие от обнаружения в различных условиях: как во время стоянки, так и на марше или при боевом применении.

    Материал покрытия способен поглощать излучение в оптическом и ближнем инфракрасном диапазонах, что делает его эффективным в противодействии современным системам наведения и обнаружению с помощью тепловизоров и других приборов.

    Покрытие допускает длительное использование, так как оно устойчиво к накапливанию пыли и грязи, которые легко смываются водой, не снижая эффективности маскировки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экипаж «Тосочки» уничтожил пехоту ВСУ в Курской области, а в Польше назвали использование этого оружия в зоне СВО плохой новостью для ВСУ. Минобороны показало работу расчета ТОС-2 «Тосочка» в зоне СВО.

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    29 октября 2024, 17:02 • Новости дня
    Путин пообещал вложить более триллиона рублей в здравоохранение за шесть лет

    Путин объявил о выделении более триллиона рублей на развитие здравоохранения

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Владимир Путин во время пленарной сессии конгресса «Национальное здравоохранение» сообщил, что в ближайшие шесть лет на обновление медучреждений выделят более триллиона рублей, что позволит улучшить доступность и комфортность медицинской помощи для граждан.

    «Мы продолжим укреплять и развивать нашу систему здравоохранения, обновлять ее инфраструктуру. В предстоящие шесть лет только на строительство, ремонт и оснащение медучреждений будет выделено более триллиона рублей. Особое внимание, как и прежде, будем уделять улучшению первичной помощи. Это самая востребованная часть медицинской службы, как мы с вами понимаем», – приводятся его слова в Telegram-канале Кремля.

    Путин подчеркнул, что совокупная нагрузка на первичное звено здравоохранения превышает один миллиард посещений в год.

    «Модернизация первичного звена уже затронула каждое третье медицинское учреждение в стране. Было приобретено более 140 тыс. единиц медицинского оборудования для ФАПов, поликлиник, районных и городских больниц. Медицинская помощь стала доступнее и комфортнее для миллионов людей. Повторю, работа на этом направлении должна быть продолжена. Это – один из ключевых запросов граждан», – заключил он.

    Ранее Путин заявил, что разброса в зарплатах медработников между регионами быть не должно.

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    29 октября 2024, 16:28 • Новости дня
    Путин заявил о 94% оснащенности ядерных сил России современными вооружениями

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские ядерные силы достигли уровня оснащенности современными вооружениями в 94%, заявил президент Владимир Путин во время тренировки стратегических сил сдерживания.

    «В текущем году их (стратегических ядерных сил РФ) оснащенность современными образцами вооружения достигла порядка 94%», – сообщил глава государства, передает ТАСС.

    Путин также отметил планомерный переход Ракетных войск стратегического назначения России на новые ракетные комплексы. Он подчеркнул, что эти комплексы обладают более высокой точностью и сокращенным временем подготовки к пуску.

    «В соответствии с госпрограммой вооружений будем планомерно переводить РВСН на новые ракетные комплексы стационарного и мобильного базирования, которые по сравнению с предыдущими поколениями обладают более высокой точностью, сокращенным временем подготовки к пуску и, что крайне важно, повышенными возможностями по преодолению систем противоракетной обороны», – сказал он.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров сообщил, что Россия не увеличивает свой ядерный арсенал, следуя Договору о стратегических наступательных вооружениях, который действует до 2026 года.

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    29 октября 2024, 18:25 • Новости дня
    Путину доложили о привлечении подлодок и комплекса «Ярс» к тренировке стратегических сил

    Герасимов доложил Путину о привлечении подлодок и комплекса «Ярс» к тренировке стратегических сил

    Tекст: Ольга Иванова

    На тренировке стратегических сил сдерживания в России были задействованы ракетные подлодки и комплекс «Ярс», пуски межконтинентальных баллистических ракет выполнены с космодрома Плесецк и с подводных крейсеров, доложил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов президенту России Владимиру Путину.

    Герасимов уточнил, что к тренировке стратегических сил привлечены ракетная подводная лодка стратегического назначения Тихоокеанского флота, подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс», а также ракетная подводная лодка Северного флота и два стратегических ракетоносца Ту-95МС.

    Минобороны РФ уточнило, что пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» был выполнен с государственного испытательного космодрома Плесецк по полигону Кура на Камчатке. Также были произведены пуски баллистических ракет «Синева» и «Булава» из акватории Баренцева моря и Охотского моря соответственно. Они были запущены с атомного ракетного подводного крейсера «Новомосковск» и атомного подводного крейсера «Князь Олег».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило об успешном пуске крылатых ракет со стратегических ракетоносцев Ту-95МС.

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    29 октября 2024, 18:10 • Новости дня
    Путин призвал наращивать производство товаров во всех отраслях

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о необходимости кардинального увеличения объемов выпуска товаров и качества услуг в стране путем повышения производительности труда и автоматизации.

    «Перед нашей страной стоят амбициозные цели, а именно – кардинально нарастить объемы выпуска товаров и качество услуг по самой широкой линейке, во всех отраслях и секторах, в каждом субъекте Российской Федерации», – приводит его слова Telegram-канал Кремля.

    Глава государства подчеркнул, что для достижения этих целей необходимо значительное повышение производительности труда и автоматизация процессов в отечественной обрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве и сфере услуг.

    «Очевидно: чтобы добиться этого, необходимо в первую очередь увеличивать производительность труда, автоматизировать, оснащать новым оборудованием и технологиями отечественную обрабатывающую промышленность, сельское хозяйство, сферу услуг и так далее, и так далее, развивать, конечно, инфраструктуру и логистику», – сказал Путин.

    По его словам, в России предусмотрены механизмы поддержки бизнеса и развития территорий, которые будут способствовать достижению поставленных целей.

    Ранее сообщалось, что Путин и кабмин обсудят госпрограмму развития сельских территорий онлайн.

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      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

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    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    • Курская область стала ловушкой для ВСУ

      Украинская группировка в две тысячи человек заблокирована в Курской области, и в целом ВСУ потеряли над нею стабильное управление. Российские войска приступили к ликвидации этих подразделений. Так заканчивается авантюра киевского режима по вторжению на российскую территорию

    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

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