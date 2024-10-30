Украинцы из Киевской области «оказались в Белоруссии» из-за GPS-сбоев

Жители Киевской области столкнулись с изменением геолокации на белорусскую территорию

Tекст: Дмитрий Зубарев

Многие жители северной части Киевской области внезапно «переселились» в Белоруссию из-за сбоев в геолокации, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание «Страна.ua».

Изменение геопозиции мобильных телефонов на Гомель и Мозырь обнаружили жители нескольких сел Вышгородского района, что приводит к автоматическому переводу времени на час вперед. Это вызвало значительные неудобства, так как жители отправлялись на дела или работу раньше обычного.

«Моя геолокация изменилась на Мозырь. По Google-карте я нахожусь на улице Ленина, неподалеку от Мозырского замка», – сообщила местная жительница. Проблемы с определением местоположения продолжаются уже несколько дней. По словам специалистов, это связано с работой радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которая нарушает корректную работу GPS-навигации.

Представитель сил ПВО Украины объяснил, что РЭБ способна изменять координаты, вводя устройства в заблуждение. В результате сбоя сигналы GPS могут быть подавлены, что приводит к изменению координат. Это может служить защитой от ракет и дронов, которые теряют цель из-за некорректных координат. Таким образом, мощные установки РЭБ могут организовать подобные сбои в работе навигации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, морякам в Финском заливе предложили использовать карту и компас из-за сбоев GPS. Самолет авиакомпании Finnair, летевший из Хельсинки, не смог приземлиться в финском Йоэнсуу из-за сбоев GPS. Также сообщалось, что у Вооруженных сил Украины начались проблемы со Starlink в Курской области.