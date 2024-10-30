Финансовая система БРИКС должна стать одним из тех главных катков, которые пусть медленно, но неумолимо проедутся по однополярному миру, в основе которого – власть доллара. При этом единая валюта странам БРИКС совсем ни к чему.0 комментариев
Украинцы из Киевской области «оказались в Белоруссии» из-за GPS-сбоев
Жители Киевской области столкнулись с изменением геолокации на белорусскую территорию
Из-за сбоев в GPS многие жители Вышгородского района Киевской области обнаружили свои мобильные устройства в Белоруссии, что привело к изменению часового пояса на час вперед.
Многие жители северной части Киевской области внезапно «переселились» в Белоруссию из-за сбоев в геолокации, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание «Страна.ua».
Изменение геопозиции мобильных телефонов на Гомель и Мозырь обнаружили жители нескольких сел Вышгородского района, что приводит к автоматическому переводу времени на час вперед. Это вызвало значительные неудобства, так как жители отправлялись на дела или работу раньше обычного.
«Моя геолокация изменилась на Мозырь. По Google-карте я нахожусь на улице Ленина, неподалеку от Мозырского замка», – сообщила местная жительница. Проблемы с определением местоположения продолжаются уже несколько дней. По словам специалистов, это связано с работой радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которая нарушает корректную работу GPS-навигации.
Представитель сил ПВО Украины объяснил, что РЭБ способна изменять координаты, вводя устройства в заблуждение. В результате сбоя сигналы GPS могут быть подавлены, что приводит к изменению координат. Это может служить защитой от ракет и дронов, которые теряют цель из-за некорректных координат. Таким образом, мощные установки РЭБ могут организовать подобные сбои в работе навигации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, морякам в Финском заливе предложили использовать карту и компас из-за сбоев GPS. Самолет авиакомпании Finnair, летевший из Хельсинки, не смог приземлиться в финском Йоэнсуу из-за сбоев GPS. Также сообщалось, что у Вооруженных сил Украины начались проблемы со Starlink в Курской области.