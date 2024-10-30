Эстония захотела закупать украинские беспилотники

Глава Минобороны Эстонии сообщил о планах закупить беспилотники у Украины

Tекст: Мария Иванова

Эстония может закупить беспилотники у Украины, пишет РИА «Новости». Министр обороны Эстонии Ханно Певкур отметил высокое качество украинских дронов.

«Качество дронов на Украине очень хорошее. Если мы объявим тендер, то он будет открыт и для украинских предприятий», – заявил Певкур, добавив, что Эстония также рассматривает предложения от эстонских и западных производителей.

Ранее в сентябре Певкур уже говорил о планах Эстонии по закупке боеприпасов у Украины. По его словам, некоторые виды боеприпасов, произведенных на Украине, могут быть в пять раз дешевле западных аналогов.

За последние два года Эстония потратила более 750 млн евро на закупку боеприпасов, превысив суммы закупок за предыдущие 30 лет. До 2028 года страна планирует потратить на боеприпасы еще 3 млрд евро, подчеркнул министр.

Ранее министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил о планах реструктурировать помощь Украине, направляя средства на продукцию отечественных предприятий и поддерживая эстонскую оборонную промышленность. Также он заявил о разработке местными компаниями ракет с дальностью до 500 км, которые способны развивать скорость до 800 км/ч.

Власти Эстонии приняли решение об установке цепочки буев с лезвиями на водной границе с Россией для усиления пограничного контроля на реке Нарве.