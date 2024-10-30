Фьючерсы на золото обновили исторический максимум, превысив 2,8 тыс. долларов за унцию

Tекст: Мария Иванова

Согласно данным торговой площадки Comex, подразделения Нью-Йоркской товарной биржи, цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре 2024 года обновила исторический максимум и превысила отметку в 2 800 долларов за тройскую унцию, сообщает ТАСС.

По состоянию на 9.39 по московскому времени стоимость драгметалла достигла 2800,4 доллара за тройскую унцию, что на 0,69% выше предыдущих показателей. Спустя три минуты, к 9.42 по московскому времени, рост цен замедлился до 2800,1 доллара за унцию, что составило увеличение на 0,68%.

Этот рост на фоне текущей волатильности финансовых рынков стал знаковым событием, подтверждая спрос на золото как на надежный актив в периоды экономической неопределенности. Дальнейшая динамика цен будет зависеть от макроэкономических факторов и геополитической обстановки.

Ранее стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре 2024 года на бирже Comex достигла рекордной отметки, превысив 2750 долларов за тройскую унцию. Золото продолжает дорожать и обновлять рекорды за счет ослабления курса доллара.