Для России сейчас важно следить не за тем, с каким усердием власти соседей отрабатывают поклоны в адрес Москвы, а за тем, в каком направлении развивается их собственная политическая система.0 комментариев
Кадыров пообещал «возмездие, которое не снилось», за атаку дрона на Чечню
Атака беспилотного летательного аппарата на Российский университет спецназа (РУС) в Чечне повлечет «возмездие, что даже им не снилось», заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Кадыров заявил о готовности принять ответные меры на атаку беспилотного летательного аппарата на Российский университет спецназа в Чечне, передает ТАСС.
«Покажем в ближайшем будущем такое возмездие, что даже им не снилось», – заявил Кадыров, добавив, что «шутить Чечня не позволит».
Ранее Рамзан Кадыров сообщил, что в результате атаки беспилотника на Российский университет спецназа в Чечне загорелась крыша пустующего здания.
До этого президент России Владимир Путин посетил Российский университет спецназа в Гудермесе.
Сообщалось, что в зоне проведения СВО на Украине находится ряд чеченских подразделений, с начала СВО туда отправились более 29 тыс. бойцов.