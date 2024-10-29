Кадыров пообещал «возмездие, которое не снилось», за атаку дрона на Чечню

Tекст: Вера Басилая

Кадыров заявил о готовности принять ответные меры на атаку беспилотного летательного аппарата на Российский университет спецназа в Чечне, передает ТАСС.

«Покажем в ближайшем будущем такое возмездие, что даже им не снилось», – заявил Кадыров, добавив, что «шутить Чечня не позволит».

Ранее Рамзан Кадыров сообщил, что в результате атаки беспилотника на Российский университет спецназа в Чечне загорелась крыша пустующего здания.

До этого президент России Владимир Путин посетил Российский университет спецназа в Гудермесе.

Сообщалось, что в зоне проведения СВО на Украине находится ряд чеченских подразделений, с начала СВО туда отправились более 29 тыс. бойцов.