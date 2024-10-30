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    30 октября 2024, 09:00 • В мире

    Грузия отвергла просроченные майданные технологии

    Грузия отвергла просроченные майданные технологии
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков,
    Дмитрий Александров, Тбилиси

    В Грузии перепроверят данные об итогах голосования на случайных участках в каждом избирательном округе. Накануне оппозиция требовала отменить результаты голосования и провести новые выборы. На этом фоне появились сведения о прибытии в страну обученных на Украине снайперов для возможных провокаций. Схожее 10 лет назад происходило на Украине, где расстрелы людей привели к революционному угару и госперевороту. Сможет ли Грузия противостоять майданным технологиям?

    Во вторник ЦИК Грузии объявил о том, что перепроверит данные об итогах парламентских выборов с пяти участков в каждом избирательном округе. Решение принято на фоне критики итогов голосования в парламент страны 26 октября. Участки для проверки были выбраны путем жребия. В ЦИК, который уже приступил к проверке, напомнили, что так поступили в 2021 году на муниципальных выборах – и «тогда все результаты пересчета совпали с результатами голосования».

    Согласно официальной информации, правящая партия «Грузинская мечта» получила 54,2% голосов. Пятипроцентный барьер также преодолели основные оппозиционные силы, которые вместе набирают около 37% голосов: «Единство – Национальное движение» – около 10%, «Коалиция за перемены» – около 11%, «Сильная Грузия» – около 8,7%, «За Грузию» – около 7,7%.

    По словам спикера парламента Шалвы Папуашвили, «Мечта» только в Тбилиси получила 263 тыс. голосов, что на 45 тысяч больше, чем четыре года назад. А «Коалиция перемен» получила около 90 тысяч. И когда оппозиция объединяет голоса и говорит, что так она победила в Тбилиси, это нерелевантно. А саакашвилевское «Единое национальное движение», добавил Папуашвили, получило в Тбилиси меньше всего голосов, и это «окончательный вердикт для этой группы».

    Накануне вечером в центре столицы перед зданием парламента прошел организованный президентом страны Саломе Зурабишвили многотысячный оппозиционный митинг с флагами Грузии и Евросоюза. На нем звучали требования отменить итоги голосования и провести повторные выборы под патронажем некой «международной избирательной администрации», а Зурабишвили обвинила власти в манипуляциях с подсчетом голосов.

    Партия «Единство – Национальное движение», основанная на базе «Единого национального движения», не только не признает результаты выборов, но и называет себя победителем. Оппозиционная «Коалиция за перемены» сочла результаты голосования конституционным переворотом. Лидер партии Ника Гварамия заявил, что «выборы украдены», а в стране «произошла узурпация власти».

    С критикой голосования выступил Госдепартамент США, который устами своего представителя Мэтью Миллера призвал власти провести полное «расследование нарушений на выборах», а также прекратить «антидемократические действия и вернуться на евро-атлантический путь». Более десятка западных стран в совместном заявлении высказались о «недемократичности» голосования.

    На то, что в официальных заявлениях стран Евросоюза и США звучат ультиматумы в адрес властей Грузии, обратил внимание пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, эти «отвратительные проявления» «должны быть прекращены». «Мы не вмешиваемся, но мы обеспокоены тем, что страны ЕС и США в своих официальных заявлениях высказывали ультиматумы руководству Грузии. А все остальное – это забота правоохранительных органов Грузии», – сказал Песков о рисках раскачивания ситуации в Грузии вплоть до революции.

    Тем не менее ряд стран уже признали выборы в Грузии демократическими и состоявшимися. Одним из первых «Грузинскую мечту» поздравил премьер Венгрии Виктор Орбан, который находится с визитом в Тбилиси. Затем последовали поздравления президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна. В четверг к поздравлениям присоединился президент Турции Тайип Эрдоган.

    На фоне выступлений оппозиции появились тревожные сообщения о прибытии в страну обученных на Украине снайперов. Как сообщил осведомленный источник, задачей снайперов является организация провокаций в ходе массовых акций протеста. «Западники в попытках раскачать внутриполитическую ситуацию в Грузии после выборов 26 октября и спровоцировать очередную цветную революцию не гнушаются ничем», – пояснил источник.

    По мнению экспертов, протестный митинг в центре Тбилиси показал отсутствие критического заряда на «майданизацию» страны. Как отметил эксперт Петрэ Мамрадзе, в противном случае «люди сами вышли бы на улицы сразу после объявления Центризбиркомом результатов», а на деле оказалось, что у митингующих «нет настроения идти на эксцессы».

    Что касается критики итогов выборов представителями Евросоюза и угрожающих заявлений Госдепа США, то они могут только «дискредитировать Запад в глазах населения Грузии», «которое уже не хочет тратить на такие сходки время и средства». Важно и то, что власти сами решили проверить возможные нарушения на выборах.

     «И еще важный момент. До выборов президент Саломе Зурабишвили и оппозиционные лидеры заявляли, что доверяют технике на электронном голосовании, что его невозможно фальсифицировать, призывали своих сторонников не бояться. А сейчас говорят совершенно обратное! Сами себя опровергают!» – отметил аналитик.

    В свою очередь Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру», напомнил, что снайперы устраивали провокации в ходе антисоветских бунтов в странах Прибалтики в начале 1990-х годов, а в 2014 году «проявили себя в максимальной степени в Киеве», открыв на Майдане огонь по демонстрантам и милиционерам. Увы, эта история может повториться теперь в Тбилиси.

    «В свое время Запад направил в том числе грузинских снайперов в Киев. Убийство так называемой Небесной сотни сделало переворот в стране практически необратимым. А теперь Грузия получает алаверды – стрелки прибывают в закавказскую республику. Ведь если Европа и США поставили на Тбилиси как на возможную сменщицу Украины в войне с Россией, то будут предприниматься все шаги с тем, чтобы взорвать ситуацию в стране», – рассуждает политолог.

    Однако грузинский политолог Игорь Гвритишвили заверил, что грузинские спецслужбы готовы к любым провокациям, в том числе с участием снайперов. «У них была информация, что в страну могут прибыть обученные снайперы. Еще в начале года говорилось о том, что грузинские наемники собираются вернуться с Украины, чтобы «поучаствовать» в выборах. Их знают, за ними следят и не допустят кровопролития», – предположил политолог. Он подчеркнул, что

    «просроченные украинские майданные технологии» не сработают в Грузии.

    «На Украине переворот долго готовился с помощью западных спецслужб. В основном была мобилизована Западная Украина, а в Грузии некого мобилизовать. Те, кто голосовал за оппозицию – в основном молодежь, студенты и преподаватели. Все основные вузы, которые зависят от западных грантов, сосредоточены в Тбилиси и Кутаиси, где победила оппозиция. А те, кому за сорок, и провинция в основном голосовали за «Грузинскую мечту», – пояснил эксперт.

    Впрочем, Скачко считает, что грузинскому правительству все-таки стоит учесть ошибки украинских коллег и «переловить этих снайперов» заранее. «Тбилиси важно не идти на поводу у толпы и проявить твердость. Руководство республики уже утихомиривало улицу. Поэтому стоит надеяться, что и в этот раз демонстранты побузят и успокоятся. Да и поднять полстраны, даже вложив туда миллионы долларов, сейчас у Запада вряд ли получится», – согласен политолог.

    Гвритишвили также добавил, что пересчет голосов на случайных участках планировался заранее и не был уступкой на требования оппозиции: «Это подтверждение того, что все было сделано правильно. Почти на 90% участков шло электронное голосование. Это позволит доказать, что выборы прошли честно, хотя в этом не сомневаются даже западные аналитики.

    ОБСЕ признала, что в стране работали оппозиционные ТВ-каналы, а все партии были допущены к выборам».

    «В целом грузинскому правительству совершенно некстати беспорядки. А между тем оппозиция при моральной поддержке Запада пытается их раскрутить, утверждая, что парламентские выборы нелегитимны. В этой ситуации выборочный пересчет голосов – вполне уместное решение», – считает Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике».

    По его мнению, таким образом, во-первых, правительство показывает: оно уверено в результатах и готово продемонстрировать, что итоги корректны. Кроме того, пересчет голосов лишит оппозицию и поддерживающие ее западные страны части аргументов, добавил политолог.

    «Это не изменит их мнения о «Грузинской мечте» и результатах выборов – оно уже сформировалось. Тем не менее решение ЦИК выбивает почву для протестных действий. Ведь если пересчет подтвердит уже объявленные результаты, то у оппозиции не будет фактуры, подтверждающей их претензии», – рассуждает Лукьянов.

    Эксперт счел абсурдным требование оппозиции провести новые выборы под эгидой «международной избирательной администрации». «Фактически оппозиция заявляет о готовности проводить выборы так, будто Грузия – это оккупированная страна. Это показывает их полное неуважение к собственному государству. Инициатива, на мой взгляд, реализована не будет», – заключил Лукьянов.

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