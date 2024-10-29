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    Для России сейчас важно следить не за тем, с каким усердием власти соседей отрабатывают поклоны в адрес Москвы, а за тем, в каком направлении развивается их собственная политическая система.

    0 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Как Великая депрессия в США развязала войну

    Символическая банкнота БРИКС, продемонстрированная на только что завершившемся саммите, – лишь прелюдия, за которой должны последовать и гораздо более серьезные действия. А эти действия может подстегнуть новый большой экономический кризис, новая «Великая депрессия», которая, очевидно, грядет и о которой говорят сегодня все чаще и чаще.

    0 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Эй, вы, осторожней с Россией!

    Россию всегда скрепляло ощущение внешней угрозы. Внешнее давление способствовало объединению русских земель вокруг Москвы, которая удачно расположилась на скрещении русских дорог, как бы вдохновляя на соединение и скрепление всех частей света – русского Востока и Севера с Западом и Югом.

    4 комментария
    29 октября 2024, 11:24 • Новости дня

    ЦИК Грузии объявил о выборочном пересчете голосов на выборах в парламент

    ЦИК Грузии объявил о выборочном пересчете голосов на выборах в парламент
    @ Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    ЦИК Грузии на фоне критических замечаний к итогам выборов в парламент страны 26 октября во вторник пересчитает выборочно голоса во всех 73 округах, в каждом из них на пяти участках, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Об этом сообщили в ЦИК, отметив, что пересчет будет прозрачным и доступным для наблюдателей.

    В ЦИК отметили, что так поступили и в 2021 году на муниципальных выборах.

    «Тогда все результаты пересчета совпали с результатами голосования», – заявили в ЦИК.

    Ранее грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе заявил, что первый день протеста оппозиции в Грузии против итогов выборов в парламент, состоявшихся 26 октября, показал отсутствие критического заряда на «майданизацию» страны.

    Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев обвинил президента Грузии Саломе Зурабишвили в призыве к перевороту, заявив, что такие действия против конституции могут повлечь отстранение и арест.

    28 октября 2024, 21:34 • Новости дня
    Медведев назвал последствия для президента Грузии после призыва с госперевороту

    Медведев заявил, что после призыва президента Грузии к госперевороту должен следовать арест

    Медведев назвал последствия для президента Грузии после призыва с госперевороту
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев обвинил президента Грузии Саломе Зурабишвили в призыве к перевороту, заявив, что такие действия против конституции могут повлечь отстранение и арест.

    В своем англоязычном аккаунте в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) Медведев назвал Зурабишвили «марионеткой», которая не признает результаты выборов и, по его словам, идет против конституции, призывая к перевороту, передает РИА «Новости». Он отметил, что в подобных ситуациях обычно следует отстранение от должности и арест.

    «Президент-марионетка Грузии отказалась принять результаты выборов и пошла против конституции, призвав к перевороту. Обычная практика в таких случаях – это отстранение от должности и арест», – написал он.

    Напомним, в понедельник перед зданием грузинского парламента состоялся многолюдный митинг с флагами Грузии и ЕС, организованный президентом страны Саломе Зурабишвили. Он продлился три часа, после чего протестующие покинули площадь перед парламентом.

    Коментарии (17)
    28 октября 2024, 21:53 • Новости дня
    США пригрозили Грузии «дальнейшими последствиями»
    США пригрозили Грузии «дальнейшими последствиями»
    @ Nathan Howard/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Тбилиси грозят «дальнейшие последствия» за якобы нарушения в ходе выборов, заявил официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер.

    Миллер заявил, что грузинское правительство должно прекратить свои «антидемократические действия» и вернуться на евро-атлантический путь, передает РИА «Новости».

    Представитель Госдепа подчеркнул, что Вашингтон не исключает «дальнейших последствий», если Грузия не изменит свой курс. Он также отметил, что США присоединились к призыву международных и местных наблюдателей о полном расследовании сообщений о нарушениях на выборах.

    Ранее США и Евросоюз призвали власти Грузии расследовать нарушения на парламентских выборах, указав на «подкуп избирателей и нарушение тайны голосования».

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    27 октября 2024, 19:52 • Видео
    Камала Харрис проигрывает выборы

    Выборы президента США уже начались, миллионы американцев голосуют досрочно. Динамика этого голосования показывает, что дела у Камалы Харрис плохи. Почему она начала проигрывать, хотя считалась фаворитом?

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    28 октября 2024, 22:58 • Новости дня
    Пушков сравнил желание Урсулы фон дер Ляйен выступить в Тбилиси с Майданом

    Сенатор Пушков заявил о помощи европейских политиков грузинской оппозиции

    Пушков сравнил желание Урсулы фон дер Ляйен выступить в Тбилиси с Майданом
    @ Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Сенатор Алексей Пушков заявил, что приезд европейских политиков в Тбилиси после парламентских выборов напоминает события украинского Майдана 2013 года.

    Сенатор Совета Федерации Алексей Пушков сделал заявление, что визит европейских политиков в Тбилиси после парламентских выборов в Грузии напоминает события десятилетней давности на Украине.

    Сенатор отметил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен планирует выступить на митинге оппозиции в грузинской столице, что вызывает аналогии с украинским Майданом 2013 года, когда западные политики активно поддерживали протесты в Киеве.

    «Примерно так же 10 лет тому назад, зимой 2013-го, начинался украинский Майдан: туда ринулись представители стран ЕС и США – министры, депутаты, сенаторы, главы НКО, журналисты – срочно разогревать страсти и разворачивать Украину против России», – написал Пушков в своем Telegram-канале.

    В минувший понедельник в Тбилиси состоялся оппозиционный митинг против результатов парламентских выборов, прошедших 26 октября. Акцию поддержала президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая, несмотря на свой беспартийный статус по конституции, помогает проевропейской оппозиции. Участники митинга несли флаги Грузии, Евросоюза и Украины.

    По результатам выборов правящая партия «Грузинская мечта», выступающая за сохранение отношений с Россией, набрала 53,93% голосов. В парламент прошли также четыре оппозиционные партии, которые в сумме получили 37,78% голосов, однако они уже заявили о непризнании итогов, предоставленных ЦИКом Грузии. Наблюдатели ОБСЕ, в том числе спецкоординатор миссии Паскаль Ализар, отметили хорошую организацию выборов, несмотря на зафиксированные нарушения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев обвинил президента Грузии Саломе Зурабишвили в призыве к перевороту и заявил, что подобные действия могут повлечь отстранение и арест. Кроме того, обученные на украинской территории снайперы прибыли в Грузию для организации провокаций во время массовых акций протеста после выборов в парламент страны, и их задачей является организация провокаций в ходе этих протестов.

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    28 октября 2024, 19:56 • Новости дня
    СМИ: Снайперы с Украины выехали в Грузию для провокаций на митингах
    СМИ: Снайперы с Украины выехали в Грузию для провокаций на митингах
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Обученные на украинской территории снайперы прибыли в Грузию для организации провокаций во время массовых акций протеста после выборов в парламент страны, сообщил осведомленный источник.

    Задачей снайперов является организация провокаций в ходе массовых акций протеста, сказал собеседник ТАСС.

    «Западники в попытках раскачать внутриполитическую ситуацию в Грузии после выборов 26 октября и спровоцировать очередную цветную революцию не гнушаются ничем», – пояснил он.

    В Грузии после парламентских выборов начался протест, президент страны Саломе Зурабишвили обвинила власти в манипуляциях с голосами избирателей.

    Коментарии (13)
    28 октября 2024, 13:04 • Новости дня
    Политолог назвал условие провала протестов оппозиции в Грузии

    Политолог Лукьянов: США и Европа отстанут от Грузии, если власти в Тбилиси проявят твердость

    Политолог назвал условие провала протестов оппозиции в Грузии
    @ Florian Gaertner/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Европа и США пока не решили, как дальше вести игру на грузинском направлении. Но они в силах раскачать бузу в стране, потенциал для этого есть. Многое будет зависеть от крепости нервов «Грузинской мечты», сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Ранее в ЕС сочли, что парламентские выборы в Грузии прошли с нарушениями, а президент Саломе Зурабишвили призвала к протестам в центре Тбилиси.

    «Реакция Запада на результаты выборов в грузинский парламент вполне предсказуемая», – отметил Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике». Он напомнил, что взаимная неприязнь между правительством во главе с «Грузинской мечтой» и странами Европы и США формировалась довольно давно.

    «Но в последние два года это усугубилось, потому что Тбилиси категорически не хочет вовлекаться в противостояние России и Запада, настаивает на своем праве оставаться в стороне», – уточнил собеседник. При этом такое положение дел не нравится западным странам, поэтому в ход идут те методы и инструменты, которые есть у них в арсенале.

    «Так, используется аргумент, мол, грузинское правительство хоронит европейскую перспективу страны. Приостановлены переговоры о вступлении в Евросоюз. Впрочем, это некоторая демагогия, потому что перспективы совершенно не определены, да и никаких реальных переговоров нет. Тем не менее это существовало как этикетка, и сейчас ей помахивают с тем, чтобы надавить на Тбилиси», – указал политолог.

    Лукьянов напомнил, что в Грузии есть сегмент общества, который считает европейскую ориентацию и присоединение к евроатлантическим структурам абсолютно безальтернативным выбором. «Нынешние заявления о непризнании выборов, о нарушениях, которые якобы имели место, нацелены на то, чтобы этот пласт населения возбудить, заставить их выйти на улицу и спровоцировать беспорядки. Ведь как только возникает акт применения силы, вся обстановка взвинчивается», – пояснил Лукьянов.

    Призывы президента Грузии Саломе Зурабишвили к протестам тоже вполне ожидаемый шаг, считает эксперт. Собеседник отметил, что политик находится в оппозиции по отношению к партии «Грузинская мечта», она «в наиболее радикальном виде представляет собой сторонницу безоглядного присоединения к западной антироссийской коалиции». «До тех пор, пока Зурабишвили остается на посту президента, она будет стараться использовать свой ресурс, чтобы спровоцировать бузу в Грузии», – добавил политолог.

    Впрочем, на фоне призыва европейских стран не признавать выборы в грузинский парламент выделяется Будапешт. Виктор Орбан поздравил «Грузинскую мечту», а также собрался посетить Тбилиси с официальным визитом. Однако вес позиции председательствующей в ЕС Венгрии небольшой, указал Лукьянов.

    «Венгерский премьер – диссидент. Внутри Евросоюза он олицетворяет некую попытку альтернативного взгляда. Позиция Орбана по выборам в Грузии очень последовательна. Но если в Европе и США все-таки решат разыграть некую карту в Грузии, тот вряд ли он сможет что-то сделать, что-либо противопоставить давлению Запада», – уточнил собеседник.

    По его словам, вопрос о том, разыгрывать ли «партию», западными странами окончательно не решен. «Есть ли потенциал? Да, конечно, есть. Какую-то бузу раскачать можно. Все будет зависеть от устойчивости психики и крепости нервов у «Грузинской мечты». Потому что пример Украины 2014 года показывает, что если власть начинает колебаться, как это сделал Виктор Янукович, если начинает давать слабину, идти на якобы переговоры, компромиссы, то ни к чему хорошему это не приводит», – рассуждает политолог.

    «До сих пор грузинские власти демонстрировали удивительную твердость. Ожидать от Тбилиси, что он займет настолько последовательную позицию в отстаивании своих интересов, не поддаваясь на давление Запада, было трудно. Весь предыдущий опыт до событий десятилетней давности говорил о другом», – напомнил Лукьянов. Сейчас «Грузинская мечта» ведет себя достаточно уверенно, потому что в партии убеждены: заметное большинство населения на их стороне.

    «Если председатель фракции Бидзина Иванишвили и его соратники проявят твердость и будут аккуратными – ведь задача Запада спровоцировать их на серьезное применение насилия – тогда, я думаю, ситуация через какое-то время уляжется. От них отстанут по той причине, что США и Европа увидят бесперспективность своих действий, а тратить слишком много времени и сил на Грузию западные страны не будут», – считает эксперт.

    После этого, по прогнозам политолога, отношения Тбилиси с Западом будут постепенно стабилизироваться, потому что они «нужны и той и другой стороне». «Если политики «Грузинской мечты» докажут, что они устойчивы и их не свернешь, США и Европе некуда будет деваться, им придется взаимодействовать с Тбилиси. Хотя, очевидно, процессы так называемой интеграции в евро-атлантический институт зависли, по крайней мере, до той поры, пока «Грузинская мечта» остается у руля», – заключил Лукьянов.   

    Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила власти в фальсификации парламентских выборов и призвала граждан собраться на акции протеста на проспекте Руставели в Тбилиси. «Хочу сказать от лица единственного независимого института, оставшегося в этом государстве, – я не признаю эти выборы. Признание этих выборов невозможно. Это равносильно признанию прихода России сюда, подчинению Грузии России», – заявила она. При этом власти Грузии обвинили президента Зурабишвили во лжи.

    Кроме того, парламентарии из Европы и Канады считают, что парламентские выборы в Грузии не были ни свободными, ни честными, и поэтому ЕС не должен признавать их результаты и должен ввести персональные санкции. Заявление подписали Германия, Польша, Литва, Эстония, Латвия, Ирландия, Канада, Украина, Швеция.

    Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал Центризбирком Грузии к «расследованию нарушений», которые, как считают в Брюсселе, имели место на выборах в грузинский парламент. «Это необходимый шаг к восстановлению доверия к избирательному процессу. ЕС с нетерпением ожидает окончательного отчета и рекомендаций ОБСЕ/БДИПЧ», – говорится в заявлении Борреля.

    С подобным комментарием выступил и госсекретарь США Энтони Блинкен. «Мы осуждаем все нарушения международных норм и присоединяемся к призывам международных и местных наблюдателей к проведению расследования данных о всех нарушениях, связанных с выборами», – сказано в его заявлении. По словам Блинкена, среди нарушений были зафиксированы «злоупотребление правящей партией государственными ресурсами».

    На этом фоне председатель парламента Шалва Папуашвили сообщил, что член местного органа самоуправления (сакребуло) от правящей «Грузинской мечты», вбросивший бюллетени для голосования на выборах в Марнеули перед телекамерами оппозиционных компаний, задержан. По грузинским законам, фальсификатору грозит до двух лет заключения, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. По словам Шалвы Папуашвили, на выборах всего было «несколько инцидентов», а этот факт считается самым резонансным.

    Напомним, выборы в Грузии прошли 26 октября. Согласно результатам ЦИК, лидирующую позицию заняла правящая партия «Грузинская мечта» с 54,08% голосов после подсчета 99,2% бюллетеней. «Коалиция за перемены» набрала 10,92%, «Сильная Грузия» получила 8,72%, партия «За Грузию» – 7,76%. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заверил, что оппозиция не сможет помешать работе нового парламента.

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    28 октября 2024, 19:06 • Новости дня
    В Грузии начался митинг против итогов выборов
    В Грузии начался митинг против итогов выборов
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Перед зданием грузинского парламента проходит многолюдный митинг с флагами Грузии и ЕС, организованный президентом страны Саломе Зурабишвили.

    Участники протестов перекрыли движение по проспекту Руставели, передает ТАСС.

    Напомним, после подсчета данных с 99% избирательных участков правящая партия «Грузинская мечта» получила 54,2% голосов на парламентских выборах. Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила власти в фальсификации парламентских выборов и призвала граждан собраться на акции протеста на проспекте Руставели в Тбилиси. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заверил, что оппозиция не сможет помешать работе нового парламента.

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    28 октября 2024, 20:59 • Новости дня
    Оппозиция покинула площадь перед парламентом Грузии после митинга
    Оппозиция покинула площадь перед парламентом Грузии после митинга
    @ Maurizio Orlando/Hans Lucas/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Тбилиси сторонники оппозиции покинули площадь перед парламентом после митинга против результатов выборов.

    Выступления на митинге длились около трех часов, после чего участники начали расходиться, передает РИА «Новости». Несмотря на это, проспект Руставели остается перекрытым для автомобилей из-за большого скопления людей.

    Во время протестной акции участники освистали кортеж премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, визит которого в Тбилиси совпал с началом демонстрации. Митингующие держали флаги Грузии, Евросоюза и Украины. На месте событий дежурят сотрудники полиции и медицинские службы, однако акция прошла мирно и без происшествий.

    Напомним, в понедельник перед зданием грузинского парламента состоялся многолюдный митинг с флагами Грузии и ЕС, организованный президентом страны Саломе Зурабишвили. Газета ВЗГЛЯД ранее писала, что грузинская оппозиция на митинге в столице страны потребовала проведение новых выборов в парламент при международной администрации.

    Коментарии (13)
    28 октября 2024, 14:47 • Новости дня
    Оппозиция начала строить сцену для митинга у парламента Грузии в Тбилиси
    Оппозиция начала строить сцену для митинга у парламента Грузии в Тбилиси
    @ ZURAB KURTSIKIDZE/EPA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В центре грузинской столицы оппозиция, несогласная с результатами выборов в парламент страны, приступила к возведению сцены для митинга напротив парламента, который пройдет вечером.

    Из грузовика, припаркованного у парламента, выгружаются элементы сборной сцены. Это мероприятие запланировано на вечер, и начало митинга ожидается в 19.00 (18.00 мск), передает ТАСС.

    Полицейские дежурят на месте проведения митинга, следя за порядком. Прибывший заранее грузовик с элементами сцены не сразу получил разрешение на разгрузку от присутствующих полицейских. Через некоторое время работы начались.

    В понедельник под руководством президента Саломе Зурабишвили начались массовые акции протеста, оппозиция называет выборы нелегитимными

    Пресс-секретарь партии «Единое национальное движение» (движение экс-президента страны Михаила Саакашвили) Леван Саникидзе заявил, что выборы якобы были сфальсифицированы при содействии ФСБ России.

    Политолог Федор Лукьянов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что пока Европа и США не решили, как дальше вести игру на грузинском направлении, однако они в силах раскачать бузу в стране.

    Коментарии (21)
    28 октября 2024, 18:12 • Новости дня
    Виктор Орбан прибыл в Тбилиси

    Премьер-министр Венгрии Орбан прибыл в Грузию

    Виктор Орбан прибыл в Тбилиси
    @ IMAGO/Dwi Anoraganingrum/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Премьер-министр возглавляющей Совет ЕС Венгрии Виктор Орбан прибыл в Тбилиси с двухдневным официальным визитом, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    В аэропорту его встретил вице-премьер Леван Давиташвили, а во вторник состоятся переговоры Орбана с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе.

    В ЕС уже заявили, что Орбан не представляет все объединение. Орбан единственный из лидеров Евросоюза поздравил «Грузинскую мечту» с победой на выборах в парламент 26 октября.

    Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что в ходе визита в Грузию Орбан не является представителем Евросоюза. Цель его визита заключается в поддержке грузинского правительства. Высказывания премьера Венгрии не стоит считать официальной позицией ЕС.

    Напомним, правящая партия Грузии получила 89 из 150 мест в парламенте.


    Коментарии (2)
    28 октября 2024, 13:14 • Новости дня
    Партия Саакашвили обвинила Россию в «государственном перевороте» в Грузии
    Партия Саакашвили обвинила Россию в «государственном перевороте» в Грузии
    @ Formula News/YouTube

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    В Грузии произошел государственный переворот по вине российских спецслужб, заявил пресс-спикер саакашвилевского «Единого национального движения» Леван Саникидзе. По его словам, «воля грузинского избирателя была нивелирована, произошел государственный переворот», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Саникидзе заявил, что «выборы провела ФСБ России».

    По его словам, никто из партнеров Грузии не признает «тотально сфальсифицированные выборы». При этом с победой «Грузинскую мечту» уже поздравили премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян.

    Саникидзе призвал всех сторонников оппозиции на митинги протеста, начинающиеся вечером в Тбилиси.

    Напомним, правящая партия Грузии «Грузинская мечта» заняла 89 из 150 мест в парламенте, что позволяет ей сохранять контроль над законодательным органом и продолжать политическую деятельность.

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили априори называла выборы в парламент «нелегитимными» в случае победы правящей «Грузинской мечты», поэтому сейчас она в безвыходной ситуации, заявил грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе.

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, комментируя непризнание оппозицией выборов в парламент, заявил, что не допустит «подрыва конституционного строя».

    Политолог Федор Лукьянов назвал условие провала протестов оппозиции в Грузии.

    Коментарии (12)
    28 октября 2024, 19:48 • Новости дня
    Оппозиция Грузии потребовала проведения новых выборов

    Оппозиция Грузии потребовала новые выборы под международным контролем

    Оппозиция Грузии потребовала проведения новых выборов
    @ REUTERS/Irakli Gedenidze

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Грузинская оппозиция на митинге в столице страны потребовала проведение новых выборов в парламент при международной администрации. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Один из лидеров оппозиции Георгий Вашадзе заявил, что «выборы были нелегитимными, поэтому требуем новых при международной администрации». На митинге выступила президент Саломе Зурабишвили, которая сказала, что голоса избирателей «похитили». «У нас украли будущее. Клянусь, что буду с вами до конца на европейском пути», – сказала она. Также Зурабишвили добавила, что обсудила ситуацию с шестью президентами Европы.

    Оппозиция сообщила, что отказывается от мандатов. На митинге находится несколько тысяч человек. Оппозиционный депутат Анна Нацвлишвили сказала, что «сценарий фальсификаций был написан в Кремле».

    В понедельник вечером перед зданием грузинского парламента начался многолюдный митинг с флагами Грузии и ЕС. Президент Грузии обвинила власти в фальсификации парламентских выборов.

    Коментарии (12)
    29 октября 2024, 10:30 • Новости дня
    Грузинский эксперт оценил готовность оппозиции устроить майдан в Тбилиси

    Грузинский эксперт не увидел на митинге оппозиции в Тбилиси «критической массы» для «майданизации»

    Грузинский эксперт оценил готовность оппозиции устроить майдан в Тбилиси
    @ РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Первый день протеста оппозиции в Грузии против итогов выборов в парламент, состоявшихся 26 октября, показал отсутствие критического заряда на «майданизацию» страны, заявил газете ВЗГЛЯД грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе.

    «Первый день показал, что в обществе нет критической массы для такого заряда», – сказал Мамрадзе. По его словам, «если бы такой заряд был, люди сами вышли бы на улицы сразу после объявления ЦИК результатов, поэтому оппозиции понадобилось время, чтобы дождаться критических заявлений Запада, после чего позвать сторонников на улицу».

    Петрэ Мамрадзе сказал, что «с самого начала митинга накануне чувствовалось, что у его участников нет настроения идти на эксцессы».

    «Население уже не хочет тратить на такие сходки время и средства. Поэтому оппозиции нужны собственные ресурсы, а есть ли они? Тут главное, чтобы правительство не допустило грубых ошибок, после чего люди сами выходят», – сказал аналитик.

    Комментируя критику итогов выборов многими представителями Евросоюза и угрожающие заявления Госдепа США о «последствиях» для Грузии, Петрэ Мамрадзе сказал, что «это может, к сожалению, дискредитировать Запад в глазах населения Грузии».

    «Пусть не забывают при этом, что именно «прозападная» оппозиция не доверяет отчетам наблюдателей ОБСЕ, которые мониторили выборы и отметили их хорошее администрирование, – заметил эксперт. – А вот «Грузинская мечта» им доверяет».

    По словам Петрэ Мамрадзе, «расследование правительством первых инцидентов на выборах дало симптоматичные результаты».

    «Оказалось, что самую большую драку на одном из участков в Исанском районе Тбилиси устроили сторонники саакашвилевского «Единого национального движения», которых привезли из Восточной Грузии. Также важно, что «Грузинская мечта» сразу же и публично осудила вброс бюллетеней в урну в Марнеули собственным представителем, который уже задержан полицией», – отметил аналитик.

    Он подчеркнул, что власти Грузии даже и не стали дожидаться призывов выяснить детали нарушений, а сами взялись за это.

    «И еще важный момент. До выборов президент Саломе Зурабишвили и оппозиционные лидеры заявляли, что доверяют технике на электронном голосовании, что его невозможно фальсифицировать, призывали своих сторонников не бояться. А сейчас говорят совершенно обратное! Сами себя опровергают!» – отметил аналитик.

    Ранее зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев обвинил президента Грузии Саломе Зурабишвили в призыве к перевороту, заявив, что такие действия против конституции могут повлечь отстранение и арест.

    В понедельник перед зданием грузинского парламента состоялся многолюдный митинг с флагами Грузии и ЕС, организованный президентом страны Саломе Зурабишвили. Он продлился три часа, после чего протестующие покинули площадь перед парламентом.

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    29 октября 2024, 01:46 • Новости дня
    Мария Захарова обвинила США в неоколониализме

    Захарова сравнила угрозы США Грузии с методами неоколониализма

    Tекст: Денис Тельманов

    Мария Захарова осудила угрозы США в адрес Грузии, назвав их проявлением неоколониализма и подчеркнув, что такие методы недопустимы.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала угрозы США в адрес властей Грузии. Как передает ТАСС, Захарова сравнила эти методы с неоколониализмом, подчеркнув, что так называемая демократия оборачивается для других стран диктатом и угрозами.

    «Демократия, сэр, приехали. Следующая станция – неоколониализм», – написала дипломат в своем Telegram-канале.

    Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер пригрозил Грузии «дальнейшими последствиями», если правительство республики не изменит курс. Эти заявления вызвали резкую критику со стороны российской дипломатии и были расценены как вмешательство во внутренние дела суверенной страны.

    Ситуация вокруг выборов в Грузии остается напряженной. Все оппозиционные партии, прошедшие в парламент, отказались признавать итоги голосования. «Единство – Национальное движение» и «Коалиция за перемены» заявили о бойкоте работы в парламенте, а «Сильная Грузия» также указала, что участие в парламентской деятельности не планируется. Президент Грузии призвала граждан к акциям протеста, подчеркивая необходимость защиты демократии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер заявил, что Тбилиси грозят «дальнейшие последствия» за якобы нарушения в ходе выборов. Миллер также указал, что грузинское правительство должно прекратить свои «антидемократические действия» и вернуться на евро-атлантический путь.

    С аналогичным требованием США и Евросоюз призвали власти Грузии расследовать нарушения на парламентских выборах, указав на «подкуп избирателей и нарушение тайны голосования».

    Сенатор Алексей Пушков заявил, что приезд европейских политиков в Тбилиси после парламентских выборов напоминает события украинского Майдана 2013 года.

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    28 октября 2024, 17:15 • Новости дня
    К зданию грузинского парламента перебросили спецназ перед митингом оппозиции

    МВД Грузии перебросило спецназ к зданию парламента перед митингом оппозиции

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Тбилиси у здания парламента развернули спецназ перед митингом против результатов выборов, который организован оппозицией, сообщают информационные агентства.

    МВД Грузии перебросило спецназ к зданию парламента в Тбилиси, правоохранители заняли позиции возле парламента и во дворе Дома правительства, который находится в непосредственной близости, передает ТАСС. На место также прибыли несколько микроавтобусов с затемненными стеклами.

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала к массовым акциям протеста в стране. Оппозиция в центре Тбилиси приступила к возведению сцены для митинга напротив парламента, который пройдет вечером.

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    29 октября 2024, 10:57 • Новости дня
    Орбан заявил о недопустимости обвинений в недемократичности выборов в Грузии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в Тбилиси, что парламентские выборы в Грузии прошли демократично, и поздравил грузинскую правящую партию с победой.

    В ходе своего официального визита в Тбилиси премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказался в поддержку грузинских парламентских выборов, сообщают «ТАСС». Он подчеркнул, что никто не должен ставить под сомнение демократичность этого избирательного процесса.

    Орбан также поздравил грузинское правительство и правящую партию «Грузинская мечта» с их победой на выборах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Виктор Орбан прибыл в Тбилиси с двухдневным визитом как премьер-министр Венгрии, возглавляющей Совет ЕС. Оппозиция покинула площадь перед парламентом Грузии после проведения митинга. Правящая партия Грузии получила 89 из 150 мест в парламенте по итогам выборов.

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