Песков выразил обеспокоенность ультиматумами Запада Грузии

Россия обеспокоилась ультиматумами Запада Грузии после выборов

Tекст: Елизавета Шишкова

«Мы не вмешиваемся [в ситуацию в соседней стране], но мы обеспокоены, что страны ЕС и Соединенные Штаты Америки в своих официальных заявлениях вчера высказывали ультиматумы официальному руководству Грузии», – сказал он.

Он добавил, что «все остальное – это забота правоохранительных органов Грузии». Песков подчеркнул, что у России нет ни права, ни желания, ни намерения вмешиваться во внутренние дела Грузии, передает ТАСС.

Также он отметил, что «вряд ли это наше дело – так эвентуально рассуждать, что было, если бы на выборах победила другая политическая сила. На выборах победил тот, за кого граждане Грузии отдали голоса».

Напомним, Центризбирком Грузии пересчитает выборочно голоса в 73 округах страны на фоне критики итогов парламентских выборов.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила власти во фальсификации выборов и призвала граждан выйти на протесты на проспекте Руставели в Тбилиси.

Грузинская оппозиция на митинге в Тбилиси потребовала проведения новых парламентских выборов под международным контролем.