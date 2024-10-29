  • Новость часаNYT: Зеленский запросил у США ракеты «Томагавк»
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Клан закоренелых ненавистников России потерпел катастрофу
    Грузинский эксперт оценил готовность оппозиции устроить майдан в Тбилиси
    Зеленский назвал «несправедливым» отказ Запада приглашать Украину в НАТО
    Российский суд оштрафовал Google на 2 ундециллиона рублей
    Российские войска освободили Горняк, Доброволье и Катериновку
    Кадыров пообещал возмездие за атаку дрона на университет спецназа в Чечне
    Политолог оценил решение ЦИК Грузии пересчитать голоса на выборах
    Иран пригрозил Израилю мощным ударом
    Кремль: Россия будет судиться с Финляндией
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Как Великая депрессия в США развязала войну

    Символическая банкнота БРИКС, продемонстрированная на только что завершившемся саммите, – лишь прелюдия, за которой должны последовать и гораздо более серьезные действия. А эти действия может подстегнуть новый большой экономический кризис, новая «Великая депрессия», которая, очевидно, грядет и о которой говорят сегодня все чаще и чаще.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Отношения с Грузией как пример новой нормальности

    Для России сейчас важно следить не за тем, с каким усердием власти соседей отрабатывают поклоны в адрес Москвы, а за тем, в каком направлении развивается их собственная политическая система.

    0 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Эй, вы, осторожней с Россией!

    Россию всегда скрепляло ощущение внешней угрозы. Внешнее давление способствовало объединению русских земель вокруг Москвы, которая удачно расположилась на скрещении русских дорог, как бы вдохновляя на соединение и скрепление всех частей света – русского Востока и Севера с Западом и Югом.

    4 комментария
    29 октября 2024, 14:36 • Новости дня

    Политолог оценил решение ЦИК Грузии пересчитать голоса на выборах

    Политолог Лукьянов: Пересчет голосов на выборах в Грузии выбьет почву из-под ног оппозиции

    Политолог оценил решение ЦИК Грузии пересчитать голоса на выборах
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Пересчетом голосов грузинское правительство, во-первых, показывает: оно уверено в результатах и готово продемонстрировать, что итоги корректны. А во-вторых, лишает оппозицию и поддерживающие ее западные страны части аргументов, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Так он прокомментировал решение ЦИК Грузии выборочно пересчитать голоса на выборах в парламент.

    «Грузинскому правительству совершенно некстати беспорядки. А между тем оппозиция при моральной поддержке Запада пытается их раскрутить, утверждая, что парламентские выборы нелегитимны. В этой ситуации выборочный пересчет голосов – вполне уместное решение», – считает Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике».

    По его мнению, таким образом, во-первых, правительство показывает: оно уверено в результатах и готово продемонстрировать, что итоги корректны. Кроме того, пересчет голосов лишит оппозицию и поддерживающие ее западные страны части аргументов, добавил политолог.

    «Это не изменит их мнения о «Грузинской мечте» и результатах выборов – оно уже сформировалось. Тем не менее решение ЦИК выбивает почву для протестных действий. Ведь если пересчет подтвердит уже объявленные результаты, то у оппозиции не будет фактуры, подтверждающей их претензии», – рассуждает Лукьянов.

    Говоря о прошедшем накануне митинге, аналитик обратил внимание на требование оппозиции провести новые выборы под эгидой «международной избирательной администрации». Он счел его абсурдным. «Фактически оппозиция заявляет о готовности проводить выборы так, будто Грузия – это оккупированная страна. Это показывает их полное неуважение к собственному государству. Инициатива, на мой взгляд, реализована не будет», – заключил Лукьянов.

    Ранее стало известно, что Центризбирком Грузии перепроверит данные об итогах парламентских выборов. Для этого ЦИК пересчитает бюллетени пяти избирательных участков в каждом избирательном округе. Решение было принято на фоне критических замечаний к итогам выборов в парламент страны 26 октября, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Окружные комиссии с помощью жеребьевки уже выбрали конкретные участки. В регионах пересчет начнется в 12.00 по местному времени (11.00 мск), в Тбилиси – в 17.00 (16.00 мск). В ЦИК отметили, что так поступили и в 2021 году на муниципальных выборах. «Тогда все результаты пересчета совпали с результатами голосования», – заявили в ЦИК.

    Накануне вечером перед зданием грузинского парламента состоялся многолюдный митинг с флагами Грузии и ЕС, организованный президентом страны Саломе Зурабишвили. Он продлился три часа, после чего протестующие покинули площадь перед парламентом. Ранее грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе заявил, что первый день протеста показал отсутствие критического заряда на «майданизацию» страны.

    28 октября 2024, 21:34 • Новости дня
    Медведев назвал последствия для президента Грузии после призыва с госперевороту

    Медведев заявил, что после призыва президента Грузии к госперевороту должен следовать арест

    Медведев назвал последствия для президента Грузии после призыва с госперевороту
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев обвинил президента Грузии Саломе Зурабишвили в призыве к перевороту, заявив, что такие действия против конституции могут повлечь отстранение и арест.

    В своем англоязычном аккаунте в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) Медведев назвал Зурабишвили «марионеткой», которая не признает результаты выборов и, по его словам, идет против конституции, призывая к перевороту, передает РИА «Новости». Он отметил, что в подобных ситуациях обычно следует отстранение от должности и арест.

    «Президент-марионетка Грузии отказалась принять результаты выборов и пошла против конституции, призвав к перевороту. Обычная практика в таких случаях – это отстранение от должности и арест», – написал он.

    Напомним, в понедельник перед зданием грузинского парламента состоялся многолюдный митинг с флагами Грузии и ЕС, организованный президентом страны Саломе Зурабишвили. Он продлился три часа, после чего протестующие покинули площадь перед парламентом.

    Коментарии (17)
    28 октября 2024, 21:53 • Новости дня
    США пригрозили Грузии «дальнейшими последствиями»
    США пригрозили Грузии «дальнейшими последствиями»
    @ Nathan Howard/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Тбилиси грозят «дальнейшие последствия» за якобы нарушения в ходе выборов, заявил официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер.

    Миллер заявил, что грузинское правительство должно прекратить свои «антидемократические действия» и вернуться на евро-атлантический путь, передает РИА «Новости».

    Представитель Госдепа подчеркнул, что Вашингтон не исключает «дальнейших последствий», если Грузия не изменит свой курс. Он также отметил, что США присоединились к призыву международных и местных наблюдателей о полном расследовании сообщений о нарушениях на выборах.

    Ранее США и Евросоюз призвали власти Грузии расследовать нарушения на парламентских выборах, указав на «подкуп избирателей и нарушение тайны голосования».

    Коментарии (29)
    29 октября 2024, 12:46 • Видео
    Даже грузины против «евросовка»

    Итоги парламентских выборов в Грузии говорят о разгроме оппозиции, ориентированной на НАТО и конфликт с РФ. Однако сдаваться Запад не собирается: теперь Грузии придется пройти еще одно испытание майданом.

    Коментарии (0)
    28 октября 2024, 22:58 • Новости дня
    Пушков сравнил желание Урсулы фон дер Ляйен выступить в Тбилиси с Майданом

    Сенатор Пушков заявил о помощи европейских политиков грузинской оппозиции

    Пушков сравнил желание Урсулы фон дер Ляйен выступить в Тбилиси с Майданом
    @ Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Сенатор Алексей Пушков заявил, что приезд европейских политиков в Тбилиси после парламентских выборов напоминает события украинского Майдана 2013 года.

    Сенатор Совета Федерации Алексей Пушков сделал заявление, что визит европейских политиков в Тбилиси после парламентских выборов в Грузии напоминает события десятилетней давности на Украине.

    Сенатор отметил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен планирует выступить на митинге оппозиции в грузинской столице, что вызывает аналогии с украинским Майданом 2013 года, когда западные политики активно поддерживали протесты в Киеве.

    «Примерно так же 10 лет тому назад, зимой 2013-го, начинался украинский Майдан: туда ринулись представители стран ЕС и США – министры, депутаты, сенаторы, главы НКО, журналисты – срочно разогревать страсти и разворачивать Украину против России», – написал Пушков в своем Telegram-канале.

    В минувший понедельник в Тбилиси состоялся оппозиционный митинг против результатов парламентских выборов, прошедших 26 октября. Акцию поддержала президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая, несмотря на свой беспартийный статус по конституции, помогает проевропейской оппозиции. Участники митинга несли флаги Грузии, Евросоюза и Украины.

    По результатам выборов правящая партия «Грузинская мечта», выступающая за сохранение отношений с Россией, набрала 53,93% голосов. В парламент прошли также четыре оппозиционные партии, которые в сумме получили 37,78% голосов, однако они уже заявили о непризнании итогов, предоставленных ЦИКом Грузии. Наблюдатели ОБСЕ, в том числе спецкоординатор миссии Паскаль Ализар, отметили хорошую организацию выборов, несмотря на зафиксированные нарушения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев обвинил президента Грузии Саломе Зурабишвили в призыве к перевороту и заявил, что подобные действия могут повлечь отстранение и арест. Кроме того, обученные на украинской территории снайперы прибыли в Грузию для организации провокаций во время массовых акций протеста после выборов в парламент страны, и их задачей является организация провокаций в ходе этих протестов.

    Коментарии (13)
    28 октября 2024, 19:56 • Новости дня
    СМИ: Снайперы с Украины выехали в Грузию для провокаций на митингах
    СМИ: Снайперы с Украины выехали в Грузию для провокаций на митингах
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Обученные на украинской территории снайперы прибыли в Грузию для организации провокаций во время массовых акций протеста после выборов в парламент страны, сообщил осведомленный источник.

    Задачей снайперов является организация провокаций в ходе массовых акций протеста, сказал собеседник ТАСС.

    «Западники в попытках раскачать внутриполитическую ситуацию в Грузии после выборов 26 октября и спровоцировать очередную цветную революцию не гнушаются ничем», – пояснил он.

    В Грузии после парламентских выборов начался протест, президент страны Саломе Зурабишвили обвинила власти в манипуляциях с голосами избирателей.

    Коментарии (13)
    29 октября 2024, 10:30 • Новости дня
    Грузинский эксперт оценил готовность оппозиции устроить майдан в Тбилиси

    Грузинский эксперт не увидел на митинге оппозиции в Тбилиси «критической массы» для «майданизации»

    Грузинский эксперт оценил готовность оппозиции устроить майдан в Тбилиси
    @ РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Первый день протеста оппозиции в Грузии против итогов выборов в парламент, состоявшихся 26 октября, показал отсутствие критического заряда на «майданизацию» страны, заявил газете ВЗГЛЯД грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе.

    «Первый день показал, что в обществе нет критической массы для такого заряда», – сказал Мамрадзе. По его словам, «если бы такой заряд был, люди сами вышли бы на улицы сразу после объявления ЦИК результатов, поэтому оппозиции понадобилось время, чтобы дождаться критических заявлений Запада, после чего позвать сторонников на улицу».

    Петрэ Мамрадзе сказал, что «с самого начала митинга накануне чувствовалось, что у его участников нет настроения идти на эксцессы».

    «Население уже не хочет тратить на такие сходки время и средства. Поэтому оппозиции нужны собственные ресурсы, а есть ли они? Тут главное, чтобы правительство не допустило грубых ошибок, после чего люди сами выходят», – сказал аналитик.

    Комментируя критику итогов выборов многими представителями Евросоюза и угрожающие заявления Госдепа США о «последствиях» для Грузии, Петрэ Мамрадзе сказал, что «это может, к сожалению, дискредитировать Запад в глазах населения Грузии».

    «Пусть не забывают при этом, что именно «прозападная» оппозиция не доверяет отчетам наблюдателей ОБСЕ, которые мониторили выборы и отметили их хорошее администрирование, – заметил эксперт. – А вот «Грузинская мечта» им доверяет».

    По словам Петрэ Мамрадзе, «расследование правительством первых инцидентов на выборах дало симптоматичные результаты».

    «Оказалось, что самую большую драку на одном из участков в Исанском районе Тбилиси устроили сторонники саакашвилевского «Единого национального движения», которых привезли из Восточной Грузии. Также важно, что «Грузинская мечта» сразу же и публично осудила вброс бюллетеней в урну в Марнеули собственным представителем, который уже задержан полицией», – отметил аналитик.

    Он подчеркнул, что власти Грузии даже и не стали дожидаться призывов выяснить детали нарушений, а сами взялись за это.

    «И еще важный момент. До выборов президент Саломе Зурабишвили и оппозиционные лидеры заявляли, что доверяют технике на электронном голосовании, что его невозможно фальсифицировать, призывали своих сторонников не бояться. А сейчас говорят совершенно обратное! Сами себя опровергают!» – отметил аналитик.

    Ранее зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев обвинил президента Грузии Саломе Зурабишвили в призыве к перевороту, заявив, что такие действия против конституции могут повлечь отстранение и арест.

    В понедельник перед зданием грузинского парламента состоялся многолюдный митинг с флагами Грузии и ЕС, организованный президентом страны Саломе Зурабишвили. Он продлился три часа, после чего протестующие покинули площадь перед парламентом.

    Коментарии (3)
    29 октября 2024, 12:12 • Новости дня
    Политолог назвал задачи прибывающих в Грузию снайперов с Украины

    Политолог Скачко: Прибывшие с Украины снайперы устроят провокации в Грузии, чтобы поднять градус эскалации

    Политолог назвал задачи прибывающих в Грузию снайперов с Украины
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    В 2014 году на Майдане неизвестные снайперы открыли огонь по демонстрантам и милиционерам. Убийство так называемой Небесной сотни сделало переворот в стране практически необратимым. Теперь история может повториться в Тбилиси, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее стало известно о прибытии в Грузию подготовленных на Украине снайперов.

    «Снайперы использовались еще в ходе антисоветских бунтов в странах Прибалтики в начале 1990-х годов. Позднее, в 2014-м году, стрелки проявили себя в максимальной степени в Киеве», – отметил Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру». Он напомнил, что тогда на Майдане неизвестные снайперы открыли огонь по демонстрантам и милиционерам. По мнению собеседника, история может повториться теперь в Тбилиси.

    «Насколько известно, в свое время Запад направил в том числе грузинских снайперов в Киев. Убийство так называемой Небесной сотни сделало переворот в стране практически необратимым. А теперь Грузия получает алаверды – стрелки прибывают в закавказскую республику. Ведь если Европа и США поставили на Тбилиси как на возможную сменщицу Украины в войне с Россией, то будут предприниматься все шаги с тем, чтобы взорвать ситуацию в стране», – рассуждает политолог.

    Скачко не исключает, что перед снайперами будет стоять задача стрелять во время митингов в Тбилиси по противоборствующим сторонам. «Все это отвечает интересам Запада – возбудить толпу, поднять градус эскалации внутри Грузии, а потом воспользоваться слабостью власти и устроить переворот в стране. Снайперы – лишь часть провокации, часть технологии цветных революций», – акцентировал эксперт.

    На этом фоне грузинскому правительству стоит учесть ошибки украинских коллег, считает собеседник. «Мне кажется, в Грузии прежде всего постараются переловить этих снайперов. Тбилиси также важно не идти на поводу у толпы и проявить твердость. Руководство республики уже утихомиривали улицу. Поэтому стоит надеяться, что и в этот раз демонстранты побузят и успокоятся. Да и поднять полстраны, даже вложив туда миллионы долларов, сейчас у Запада вряд ли получится», – заключил Скачко.

    Ранее Запад прислал в Грузию подготовленных на Украине снайперов. Их задачей является организация провокаций в ходе массовых акций протеста, сообщил источник РИА «Новости». «Западники в попытках раскачать внутриполитическую ситуацию в Грузии после выборов 26 октября и спровоцировать очередную цветную революцию не гнушаются ничем», – пояснил он.

    Накануне вечером в Тбилиси прошел митинг оппозиции, не признавшей итоги выборов. Руководители оппозиционных партий требуют нового голосования под «международным администрированием». Выступившая на митинге президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что общалась с представителями Запада, которые пообещали ей не признавать прошедшие выборы.

    Напомним, выборы в Грузии прошли 26 октября. Согласно результатам ЦИК, лидирующую позицию заняла правящая партия «Грузинская мечта» с 54,08% голосов после подсчета 99,2% бюллетеней. «Коалиция за перемены» набрала 10,92%, «Сильная Грузия» получила 8,72%, партия «За Грузию» – 7,76%. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заверил, что оппозиция не сможет помешать работе нового парламента. Газета ВЗГЛЯД писала, что Запад решился испытать народ Грузии на твердость.

    Коментарии (2)
    29 октября 2024, 11:24 • Новости дня
    ЦИК Грузии объявил о выборочном пересчете голосов на выборах в парламент
    ЦИК Грузии объявил о выборочном пересчете голосов на выборах в парламент
    @ Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    ЦИК Грузии на фоне критических замечаний к итогам выборов в парламент страны 26 октября во вторник пересчитает выборочно голоса во всех 73 округах, в каждом из них на пяти участках, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Об этом сообщили в ЦИК, отметив, что пересчет будет прозрачным и доступным для наблюдателей.

    В ЦИК отметили, что так поступили и в 2021 году на муниципальных выборах.

    «Тогда все результаты пересчета совпали с результатами голосования», – заявили в ЦИК.

    Ранее грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе заявил, что первый день протеста оппозиции в Грузии против итогов выборов в парламент, состоявшихся 26 октября, показал отсутствие критического заряда на «майданизацию» страны.

    Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев обвинил президента Грузии Саломе Зурабишвили в призыве к перевороту, заявив, что такие действия против конституции могут повлечь отстранение и арест.

    Коментарии (4)
    28 октября 2024, 19:06 • Новости дня
    В Грузии начался митинг против итогов выборов
    В Грузии начался митинг против итогов выборов
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Перед зданием грузинского парламента проходит многолюдный митинг с флагами Грузии и ЕС, организованный президентом страны Саломе Зурабишвили.

    Участники протестов перекрыли движение по проспекту Руставели, передает ТАСС.

    Напомним, после подсчета данных с 99% избирательных участков правящая партия «Грузинская мечта» получила 54,2% голосов на парламентских выборах. Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила власти в фальсификации парламентских выборов и призвала граждан собраться на акции протеста на проспекте Руставели в Тбилиси. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заверил, что оппозиция не сможет помешать работе нового парламента.

    Коментарии (4)
    28 октября 2024, 20:59 • Новости дня
    Оппозиция покинула площадь перед парламентом Грузии после митинга
    Оппозиция покинула площадь перед парламентом Грузии после митинга
    @ Maurizio Orlando/Hans Lucas/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Тбилиси сторонники оппозиции покинули площадь перед парламентом после митинга против результатов выборов.

    Выступления на митинге длились около трех часов, после чего участники начали расходиться, передает РИА «Новости». Несмотря на это, проспект Руставели остается перекрытым для автомобилей из-за большого скопления людей.

    Во время протестной акции участники освистали кортеж премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, визит которого в Тбилиси совпал с началом демонстрации. Митингующие держали флаги Грузии, Евросоюза и Украины. На месте событий дежурят сотрудники полиции и медицинские службы, однако акция прошла мирно и без происшествий.

    Напомним, в понедельник перед зданием грузинского парламента состоялся многолюдный митинг с флагами Грузии и ЕС, организованный президентом страны Саломе Зурабишвили. Газета ВЗГЛЯД ранее писала, что грузинская оппозиция на митинге в столице страны потребовала проведение новых выборов в парламент при международной администрации.

    Коментарии (13)
    28 октября 2024, 18:12 • Новости дня
    Виктор Орбан прибыл в Тбилиси

    Премьер-министр Венгрии Орбан прибыл в Грузию

    Виктор Орбан прибыл в Тбилиси
    @ IMAGO/Dwi Anoraganingrum/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Премьер-министр возглавляющей Совет ЕС Венгрии Виктор Орбан прибыл в Тбилиси с двухдневным официальным визитом, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    В аэропорту его встретил вице-премьер Леван Давиташвили, а во вторник состоятся переговоры Орбана с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе.

    В ЕС уже заявили, что Орбан не представляет все объединение. Орбан единственный из лидеров Евросоюза поздравил «Грузинскую мечту» с победой на выборах в парламент 26 октября.

    Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что в ходе визита в Грузию Орбан не является представителем Евросоюза. Цель его визита заключается в поддержке грузинского правительства. Высказывания премьера Венгрии не стоит считать официальной позицией ЕС.

    Напомним, правящая партия Грузии получила 89 из 150 мест в парламенте.


    Коментарии (2)
    29 октября 2024, 07:47 • Новости дня
    Во Франции пожаловались на влияние импорта сахара с Украины

    Tекст: Александра Юдина

    Французский депутат Жордан Гиттон в своем обращении к министру сельского хозяйства и продовольственного суверенитета Франции Анни Женевар выразил обеспокоенность по поводу роста импорта сахара с Украины, который снизил цены на сахар в ЕС на 30%.

    Гиттон отметил, что уровень импорта свеклы с Украины увеличился до 700 тыс. тонн в 2023 году, передает «Лента.ру».

    Это, по его словам, привело к снижению цен на сахар в Евросоюзе на 30%, что негативно отразилось на французских производителях.

    Гиттон также подчеркнул, что ЕС разрешает импорт свеклы с Украины, которая не соответствует стандартам ЕС. На Украине разрешено использование 29 активных веществ, запрещенных в ЕС, что ставит французских производителей в невыгодное положение.

    В своем обращении депутат спросил у министра, планирует ли министерство действовать быстро для защиты производителей свеклы и введения одинаковых стандартов для украинской продукции в 2024 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аномальная жара на юге Украины привела к снижению урожая овощей на 30%, что способствует значительному росту цен на овощи.

    Коментарии (3)
    28 октября 2024, 19:48 • Новости дня
    Оппозиция Грузии потребовала проведения новых выборов

    Оппозиция Грузии потребовала новые выборы под международным контролем

    Оппозиция Грузии потребовала проведения новых выборов
    @ REUTERS/Irakli Gedenidze

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Грузинская оппозиция на митинге в столице страны потребовала проведение новых выборов в парламент при международной администрации. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Один из лидеров оппозиции Георгий Вашадзе заявил, что «выборы были нелегитимными, поэтому требуем новых при международной администрации». На митинге выступила президент Саломе Зурабишвили, которая сказала, что голоса избирателей «похитили». «У нас украли будущее. Клянусь, что буду с вами до конца на европейском пути», – сказала она. Также Зурабишвили добавила, что обсудила ситуацию с шестью президентами Европы.

    Оппозиция сообщила, что отказывается от мандатов. На митинге находится несколько тысяч человек. Оппозиционный депутат Анна Нацвлишвили сказала, что «сценарий фальсификаций был написан в Кремле».

    В понедельник вечером перед зданием грузинского парламента начался многолюдный митинг с флагами Грузии и ЕС. Президент Грузии обвинила власти в фальсификации парламентских выборов.

    Коментарии (12)
    29 октября 2024, 01:46 • Новости дня
    Мария Захарова обвинила США в неоколониализме

    Захарова сравнила угрозы США Грузии с методами неоколониализма

    Tекст: Денис Тельманов

    Мария Захарова осудила угрозы США в адрес Грузии, назвав их проявлением неоколониализма и подчеркнув, что такие методы недопустимы.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала угрозы США в адрес властей Грузии. Как передает ТАСС, Захарова сравнила эти методы с неоколониализмом, подчеркнув, что так называемая демократия оборачивается для других стран диктатом и угрозами.

    «Демократия, сэр, приехали. Следующая станция – неоколониализм», – написала дипломат в своем Telegram-канале.

    Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер пригрозил Грузии «дальнейшими последствиями», если правительство республики не изменит курс. Эти заявления вызвали резкую критику со стороны российской дипломатии и были расценены как вмешательство во внутренние дела суверенной страны.

    Ситуация вокруг выборов в Грузии остается напряженной. Все оппозиционные партии, прошедшие в парламент, отказались признавать итоги голосования. «Единство – Национальное движение» и «Коалиция за перемены» заявили о бойкоте работы в парламенте, а «Сильная Грузия» также указала, что участие в парламентской деятельности не планируется. Президент Грузии призвала граждан к акциям протеста, подчеркивая необходимость защиты демократии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер заявил, что Тбилиси грозят «дальнейшие последствия» за якобы нарушения в ходе выборов. Миллер также указал, что грузинское правительство должно прекратить свои «антидемократические действия» и вернуться на евро-атлантический путь.

    С аналогичным требованием США и Евросоюз призвали власти Грузии расследовать нарушения на парламентских выборах, указав на «подкуп избирателей и нарушение тайны голосования».

    Сенатор Алексей Пушков заявил, что приезд европейских политиков в Тбилиси после парламентских выборов напоминает события украинского Майдана 2013 года.

    Коментарии (2)
    29 октября 2024, 12:27 • Новости дня
    Власти Грузии заявили о «дезинформационном штурме» из-за рубежа

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили призвал иностранных критиков голосования 26 октября воздержаться от кампании по дезинформации и поспешных выводов, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Никому не советую делать поспешные выводы, так как опыт показывает, что позже факты говорят об обратном, – сказал он на пресс-конференции. – Из-за этого иностранные акторы ставят себя в неловкое положение».

    «Они, конечно, не извиняются потом, хотя должны», – сказал глава высшего законодательного органа Грузии.

    «Сейчас создается водоворот каких-то псевдодоказательств (нарушений) со стороны оппозиции и НПО. Призываю иностранных акторов ориентироваться на факты, иначе они опять поставят себя в неловкое положение перед народом Грузии», – заявил Шалва Папуашвили.

    По его словам, «против грузинской демократии ведется дезинформационный штурм» «по сценарию, написанному Институтом Маккейна».

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о недопустимости обвинений в недемократичности выборов в Грузии.

    Представитель МИД Мария Захарова осудила угрозы США в адрес Грузии, назвав их проявлением неоколониализма и подчеркнув, что такие методы недопустимы.

    Коментарии (2)
    29 октября 2024, 10:57 • Новости дня
    Орбан заявил о недопустимости обвинений в недемократичности выборов в Грузии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в Тбилиси, что парламентские выборы в Грузии прошли демократично, и поздравил грузинскую правящую партию с победой.

    В ходе своего официального визита в Тбилиси премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказался в поддержку грузинских парламентских выборов, сообщают «ТАСС». Он подчеркнул, что никто не должен ставить под сомнение демократичность этого избирательного процесса.

    Орбан также поздравил грузинское правительство и правящую партию «Грузинская мечта» с их победой на выборах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Виктор Орбан прибыл в Тбилиси с двухдневным визитом как премьер-министр Венгрии, возглавляющей Совет ЕС. Оппозиция покинула площадь перед парламентом Грузии после проведения митинга. Правящая партия Грузии получила 89 из 150 мест в парламенте по итогам выборов.

    Коментарии (0)
    Главное
    Военный аналитик: Торское откроет армии России путь к Красному Лиману
    Политолог назвал задачи прибывающих в Грузию снайперов с Украины
    Спикер парламента Азербайджана обвинила Европарламент в клевете
    Госдума ввела исключительное право госучреждений проводить экзамены для мигрантов
    Эксперты отреагировали на критику запрета хиджабов в школах Владимирской области
    Жительницу ХМАО задержали за поджог мэрии и полицейских машин в Мегионе
    В Ангарске пантера напала на ребенка

    Почему немецкий автопром закрывается

    Производить автомобили в Германии стало так дорого и невыгодно, что немецкий автоконцерн Volkswagen впервые за свою 87-летнюю историю вынужден закрывать заводы. Под раздачу попадет сразу три предприятия. Более того, концерн впервые за 30 лет решился уволить людей и нарушить данные в трудовом договоре обязательства. VW олицетворяет серьезность проблем не только всего немецкого автопрома, но в целом немецкой промышленности и экономики. Подробности

    Перейти в раздел

    Запад жестоко отомстит Грузии в ближайшие дни

    Субботним выборам в парламент Грузии предстоит стать историческими, кто бы на них ни победил. С точки зрения внешнеполитической повестки на кону сразу два очень важных вопроса: вступит ли Грузия в военный конфликт с Россией и потеряет ли Запад Грузию? Решение этих вопросов может обойтись дорогой ценой, вплоть до попытки революции. Подробности

    Перейти в раздел

    За что 155-я бригада морпехов особо отмечена Верховным главнокомандующим

    «Они как раз и создали основные условия для этих успешных действий». Такими словами президент России отдельно отметил заслуги 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота при окружении группировки противника в Курской области. Чем еще знаменито это соединение? Подробности

    Перейти в раздел

    Клан закоренелых ненавистников России потерпел катастрофу

    Главным результатом прошедших только что в Литве парламентских выборов стало падение Габриэлюса Ландсбергиса – представителя одиозного клана давних врагов России. Его дед Витаутас был одним из участников развала СССР. Еще недавно Ландсбергиса-внука прочили в президенты Литвы, а теперь он лишился и поста министра иностранных дел, и даже места в парламенте. Как и почему все это произошло? Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Даже грузины против «евросовка»

      Итоги парламентских выборов в Грузии говорят о разгроме оппозиции, ориентированной на НАТО и конфликт с РФ. Однако сдаваться Запад не собирается: теперь Грузии придется пройти еще одно испытание майданом.

    • Камала Харрис проигрывает выборы

      Выборы президента США уже начались, миллионы американцев голосуют досрочно. Динамика этого голосования показывает, что дела у Камалы Харрис плохи. Почему она начала проигрывать, хотя считалась фаворитом?

    • В НАТО опять сказали Зеленскому «нет»

      Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Украину точно не пригласят в НАТО до окончания боевых действий, а не только до выборов США. Получается, французы врали, заявляя, что им удалось переубедить американцев и немцев насчет так называемого плана победы Зеленского, где приглашение Украины в НАТО – это пункт номер один.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Курская область стала ловушкой для ВСУ

      Украинская группировка в две тысячи человек заблокирована в Курской области, и в целом ВСУ потеряли над нею стабильное управление. Российские войска приступили к ликвидации этих подразделений. Так заканчивается авантюра киевского режима по вторжению на российскую территорию

    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............