Светлана Лобода решила не отказываться от песен на русском языке

Tекст: Александра Юдина

В Telegram-канале Русской службы Би-би-си News (признана в России иноагентом) сообщается, что Лобода рассказала о песнях на русском и украинском языках, о том, что в Грузии, Армении и Казахстане она говорит на русском языке, а песни на украинском языке – самостоятельно переводит коллегам.

Певица подчеркнула, что не намерена отказываться от исполнения своих песен на русском языке ввиду того, что «российская аудитория – огромная», а также в связи с тем, что в России у нее якобы есть поклонники, поддерживающие ее политическую позицию.

Ранее певица анонсировала новую песню на русском языке, из-за чего получила критику в соцсетях от украинцев.

Напомним, Лобода после начала СВО на Украине уехала из России. Она отказалась выступать в России, однако позже стало известно, что певица согласна петь для россиян на корпоративах в Казахстане.

Журналист, музыкальный продюсер Илья Саглиани пояснил газете ВЗГЛЯД, что украинские звезды понимают, что перспективы заработать есть лишь в России.