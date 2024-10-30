В России раскрыли сеть экстремистов, призывавших к насилию в колониях

Tекст: Алексей Дегтярев

Подозреваемых задержали в Петербурге, Московской, Иркутской, Архангельской областях и Красноярском крае, передает ТАСС.

В ведомстве уточнили, что фигуранты вовлекали заключенных в противоправную деятельность, которая включала физическое насилие над другими заключенными.

По версии следствия, общество было создано в 2023 году и использовало интернет для распространения информации, возбуждающей социальную ненависть. Целью сообщества было вовлечение новых участников для дальнейшего распространения экстремистских идеологий.

В результате совместных мероприятий с ФСИН и ФСБ в ряде регионов удалось выявить организаторов. В ходе следствия были проведены обыски по местам жительства подозреваемых, а также допрошены свидетели. Следствие продолжает выявление новых фактов противоправной деятельности и планирует обратиться в суд для ареста подозреваемых.

В начале октября в ФСБ сообщили, что украинские кураторы подбили девятерых несовершеннолетних на подготовку нападений. В 78 регионах провели массовую операцию в отношении членов деструктивных сообществ, задержали 39 радикалов. По версии следствия, они по указанию киевского режима склоняли подростков к насильственным акциям.