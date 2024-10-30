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В России раскрыли сеть экстремистов, призывавших к насилию в колониях
В Петербурге и четырех регионах страны задержаны участники экстремистского сообщества, призывавшие к насилию в колониях, сообщили в следственном управлении СК по Свердловской области.
Подозреваемых задержали в Петербурге, Московской, Иркутской, Архангельской областях и Красноярском крае, передает ТАСС.
В ведомстве уточнили, что фигуранты вовлекали заключенных в противоправную деятельность, которая включала физическое насилие над другими заключенными.
По версии следствия, общество было создано в 2023 году и использовало интернет для распространения информации, возбуждающей социальную ненависть. Целью сообщества было вовлечение новых участников для дальнейшего распространения экстремистских идеологий.
В результате совместных мероприятий с ФСИН и ФСБ в ряде регионов удалось выявить организаторов. В ходе следствия были проведены обыски по местам жительства подозреваемых, а также допрошены свидетели. Следствие продолжает выявление новых фактов противоправной деятельности и планирует обратиться в суд для ареста подозреваемых.
В начале октября в ФСБ сообщили, что украинские кураторы подбили девятерых несовершеннолетних на подготовку нападений. В 78 регионах провели массовую операцию в отношении членов деструктивных сообществ, задержали 39 радикалов. По версии следствия, они по указанию киевского режима склоняли подростков к насильственным акциям.