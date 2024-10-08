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Rheinmetall разработал новое поколение бронебойных снарядов
Немецкий концерн Rheinmetall представил 120-мм снаряды KE2020Neo с вольфрамовым сердечником
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall завершил разработку 120-мм бронебойных снарядов нового поколения KE2020Neo с вольфрамовым сердечником, предназначенных для танков Leopard 2.
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall объявил о завершении разработки нового поколения 120-мм бронебойных снарядов кинетического действия для применения против современных технологий защиты, передает РИА «Новости». Эти снаряды, получившие название KE2020Neo, могут стать важной частью арсенала современной бронетехники.
Снаряды KE2020Neo оснащены вольфрамовым сердечником, что обеспечивает им высокую кинетическую энергию и позволяет эффективно преодолевать новейшие защитные системы. Разработка этих боеприпасов стала следующим шагом после создания предшествующих моделей DM53 и DM63, которыми снаряжают немецкие танки Leopard 2.
Заказ на разработку этих новых боеприпасов поступил от вооруженных сил Германии и Британии. Ожидается, что снаряды KE2020Neo будут производиться серийно, что позволит удовлетворить потребности армий в современных средствах поражения бронетехники.