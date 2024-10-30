Вертолет Ми-8Т совершил экстренную посадку в Хабаровском крае

Tекст: Алексей Дегтярев

Вертолет вынужденно приземлился в Тугуро-Чумиканском районе Хабаровского края, согласно предварительной информации, пострадавших нет, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

В настоящее время устанавливается количество пассажиров и точное место приземления.

Между тем в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России сообщили о доследственной проверке по признакам преступления по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

Согласно предварительным данным следствия, причиной вынужденной посадки стала техническая неисправность вертолета, который следовал по маршруту из села Бриакан с возвращением на точку вылета.

Ранее самолет Ан-2 совершил экстренную посадку в районе Ессентуков, в результате чего, по данным МЧС России, пострадали четыре человека, трое из них госпитализированы.