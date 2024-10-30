Финансовая система БРИКС должна стать одним из тех главных катков, которые пусть медленно, но неумолимо проедутся по однополярному миру, в основе которого – власть доллара. При этом единая валюта странам БРИКС совсем ни к чему.0 комментариев
Стало известно о неформальном саммите СНГ в Петербурге
Неформальный саммит глав стран СНГ пройдет в Петербурге в конце декабря
Неформальный саммит глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ) состоится в Петербурге в конце декабря, сообщил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.
Неформальный саммит лидеров стран СНГ пройдет в Петербурге в конце декабря, передает ТАСС. Эту информацию сообщил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев. Он отметил, что подобные встречи стали традиционными для этого времени года.
Сергей Лебедев также сообщил, что 28 ноября в Астане состоится встреча глав государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Эти мероприятия демонстрируют укрепление сотрудничества и важность обсуждения актуальных вопросов среди стран-участниц СНГ и ОДКБ.
Традиционные встречи в Петербурге позволяют лидерам стран СНГ обсудить широкий спектр тем, включая экономическое и политическое сотрудничество. Эти саммиты становятся важной площадкой для неформального обмена мнениями и укрепления взаимопонимания между государствами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин свой день рождения вечером проведел неформальную встречу с главами государств СНГ в Москве.
На неформальном саммите СНГ в Москве обсудили широкий спектр вопросов, включая геополитику и внутренние проблемы, сообщал президент Белоруссии Александр Лукашенко.