Неформальный саммит глав стран СНГ пройдет в Петербурге в конце декабря

Tекст: Мария Иванова

Неформальный саммит лидеров стран СНГ пройдет в Петербурге в конце декабря, передает ТАСС. Эту информацию сообщил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев. Он отметил, что подобные встречи стали традиционными для этого времени года.

Сергей Лебедев также сообщил, что 28 ноября в Астане состоится встреча глав государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Эти мероприятия демонстрируют укрепление сотрудничества и важность обсуждения актуальных вопросов среди стран-участниц СНГ и ОДКБ.

Традиционные встречи в Петербурге позволяют лидерам стран СНГ обсудить широкий спектр тем, включая экономическое и политическое сотрудничество. Эти саммиты становятся важной площадкой для неформального обмена мнениями и укрепления взаимопонимания между государствами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин свой день рождения вечером проведел неформальную встречу с главами государств СНГ в Москве.

На неформальном саммите СНГ в Москве обсудили широкий спектр вопросов, включая геополитику и внутренние проблемы, сообщал президент Белоруссии Александр Лукашенко.